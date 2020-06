Biografia • Raccogliendo arte

Mario Verdone nasce ad Alessandria il 27 luglio 1917, critico cinematografico, padre dell'attore e regista Carlo Verdone, suocero di Christian De Sica e consuocero di Vittorio De Sica e Maria Mercader.

Con Roberto Rossellini è stato direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Autore di molti saggi e monografie Mario Verdone è stato professore Emerito di Storia e critica del film alla Università "La Sapienza" di Roma. È autore di numerose pubblicazioni sulla storia dello spettacolo e sulle avanguardie, tradotte in varie lingue.

Ha fatto parte della grande giuria per l'assegnazione del più importante premio cinematografico, il Premio Oscar, insieme a Dino De Laurentiis.

Tra le sue opere:

- Un avversario dei divi: Petrolini ne Gli intellettuali e il cinema (1952)

- Teatro del tempo futurista (1969)

- Spettacolo romano (1970)

- Petrolini e i futuristi ne La strenna dei romanisti (1972)

Grande collezionista di quadri e opere d'arte futursite, la sua ultima pubblicazione è "Cacciatore di immagini. Uno storico del cinema collezionista del futuro e non solo", in cui Mario Verdone racconta l'avventura intellettuale che, parallelamente a quella per il cinema e il teatro, ha coltivato in tutta la sua esistenza.

Mario Verdone è scomparso a Roma il giorno 26 giugno 2009 all'età di 92 anni.