Biografia

Morten Christian Meilgaard nasce a Fyn, in Danimarca, il giorno 11 novembre 1928. È stato uno scienziato danese, noto soprattutto per i suoi contributi nel campo della scienza sensoriale e dell'analisi sensoriale di alimenti e bevande. Sviluppò una carriera influente che ha avuto un impatto significativo sull'industria della birra e sullo studio delle proprietà sensoriali dei prodotti alimentari.

Il suo contributo più celebre è la creazione della ruota dei sapori della birra, conosciuta anche come "Beer Flavor Wheel", nel 1979. Questo strumento è diventato essenziale per l'analisi descrittiva della birra, permettendo a professionisti e appassionati di descrivere in modo sistematico e standardizzato gli aromi e i sapori presenti nella bevanda. La ruota dei sapori di Meilgaard categorizza i diversi attributi sensoriali in gruppi, facilitando la comunicazione e la comprensione delle sfumature dei profili di sapore della birra. Essa è stata poi nel tempo declinata in numerosi altri ambiti, differenti da quello brassicolo.

La ruota di Meilgaard: lo studio e il completamento durarono dal 1975 al 1979

Formazione e studi

Con i suoi fratelli più piccoli, Ida, Jorgen ed Erik, cresce in un ambiente rurale a Morud. Il padre, Anton Meilgaard, era un medico di campagna. La loro scuola era molto distante e durante alcuni inverni dovevano raggiungerla con gli sci. Morten sviluppa presto la passione per i viaggi. Nel 1944, durante l'occupazione tedesca della Danimarca, compie un viaggio con i suoi amici Finn e Torben, trainando uno scricchiolante carro a quattro ruote intorno allo Jutland.

Dopo la seconda guerra mondiale, Morten consegue una laurea in ingegneria chimica.

Diviene rapidamente un chimico ricercatore specializzato in lieviti presso il Laboratorio Alfred Jorgensens di Copenaghen. Ciò si adatta perfettamente al suo amore per i viaggi; il suo lavoro lo porta in tutto il mondo.

La carriera scientifica

Meilgaard sviluppa una carriera influente nel campo della scienza sensoriale e dell'analisi degli alimenti e delle bevande. La sua fama cresce soprattutto grazie ai suoi contributi rivoluzionari nell'industria della birra.

Nel 1979, Meilgaard crea la ruota dei sapori della birra, uno strumento che diventa fondamentale per l'analisi descrittiva della bevanda. La "Beer Flavor Wheel" permette a professionisti e appassionati di descrivere in modo sistematico e standardizzato gli aromi e i sapori della birra, categorizzandoli in gruppi specifici. Questo approccio facilita la comunicazione e la comprensione delle complesse sfumature dei profili di sapore della birra, portando maggiore precisione e chiarezza nel settore.

Morten Meilgaard

Contributi ed eredità

Il contributo di Morten al campo della scienza sensoriale non può essere sottovalutato; è stato veramente esteso.

La sua ruota dei sapori è di fatto una stele di Rosetta della scienza della valutazione sensoriale.

La pubblicazione di Morten Meilgaard, Sensory Evaluation Techniques, è lo standard educativo in questo campo della scienza.

Durante il suo lavoro e i viaggi in Inghilterra, conobbe Manon Meadows. Si innamorarono e rimasero sposati per quasi cinquant'anni, fino alla morte di lei, avvenuta nel 2007.

Il figlio Justin Meilgaard nacque in Inghilterra nel 1966.

Nel 1967, l'intera famiglia, inclusa la madre di Manon, Doris Meadows, si trasferì dalla Danimarca a Monterrey, in Messico, dove Morten lavorò per il birrificio Cuauhtemoc dal 1967 al 1973.

Nel 1973, Morten fu assunto da Peter Stroh della Stroh Brewery, Detroit, dove lavorò come braccio destro di Peter fino a quando la Birreria fu acquisita dalla Miller Brewing Company nel 1999, momento in cui Morten si ritirò.

Gli ultimi anni

Anche dopo il pensionamento, ha continuato ad essere attivo nella sua professione per molti anni, svolgendo lavori di consulenza per il governo danese, lavorando con i suoi co-editori su un'edizione rivista del suo libro e donando la sua vasta collezione di letteratura sulla birra alla Wayne State University. .

Morten Meilgaard muore l'11 aprile 2009, all'età di 80 anni, lasciando un'eredità duratura nel campo della scienza sensoriale.

Morten Meilgaard in Australia su una barca mentre beve una birra, nel 1962

La sua innovativa ruota dei sapori della birra e le sue metodologie analitiche continuano a essere strumenti essenziali per professionisti e ricercatori.

Il suo lavoro ha elevato gli standard dell'analisi sensoriale, migliorando la qualità e la comprensione dei prodotti alimentari e delle bevande.

La sua figura rimane un punto di riferimento per chiunque si avvicini a questo affascinante settore, e il suo contributo è celebrato e ricordato con grande rispetto e ammirazione.

Morten Meilgaard nel 2000