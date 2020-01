Biografia • Il regno perduto

Carlo IV di Borbone nasce l'11 novembre 1748 a Portici (Napoli), la stessa città dalla quale suo padre Carlo, comandante delle truppe spagnole, nel 1734 aveva avviato la conquista del regno di Napoli, sottraendolo agli austriaci, e ricevendone subito dopo l'investitura di sovrano dal genitore Filippo V, re di Spagna. Secondogenito, dunque, di Carlo III e di Maria Amalia di Sassonia, nel 1765 sposa Maria Luisa del ramo parmense dei Borbone.

Alla morte di suo padre, il 14 dicembre 1788 sale al trono di Spagna, in tempo per assistere, sette mesi dopo, alla presa della Bastiglia in Francia, evento i cui sviluppi condizioneranno e segneranno la storia del suo regno negli anni a venire. Nei primi anni '90, trovandosi il re di Francia Luigi XVI in gravi difficoltà con i rivoluzionari, interviene esercitando pressioni sul Governo francese nel tentativo di proteggere il sovrano, così come fanno molti altri regnanti europei.

Tanta solidarietà da parte delle monarchie europee, però, oltre a risultare vana, acuisce i sospetti che i rivoluzionari francesi nutrono nei confronti del re circa la sua reale accettazione della costituzione: nel gennaio del 1793, abolita la monarchia e proclamata la repubblica, dopo averlo arrestato, processato e condannato, mandano Luigi XVI alla ghigliottina.

I regimi assolutisti d'Europa leggono in quel grave atto una sfida ed una minaccia al tempo stesso, per cui si mobilitano dando la vita a quella che sarà la prima coalizione antifrancese: vi prendono parte Inghilterra, Austria, Russia, Prussia, Spagna, Portogallo, regno di Sardegna, regno di Napoli, Granducato di Toscana e Paesi Bassi.

Dopo tre anni di guerra, nel corso dei quali la Spagna perde territori in favore dei francesi, Carlo III firma la pace di Basilea e, assecondando la volontà di sua moglie, subito dopo si allea con la Francia, con il trattato di Sant'Ildefonso. In realtà Carlo ha ceduto, sin dall'inizio, alla forte personalità di Maria Luisa, lasciandole sostanzialmente carta bianca in tutte le decisioni politiche; la regina, a sua volta, è succube del primo ministro filo-napoleonico Manuel de Godoy, suo amante, nominato al posto del destituito Pedro de Aranda.

L'accordo trasforma Carlo IV in una pedina di Napoleone Bonaparte ed avvia la disgregazione dell'impero spagnolo. Da questo momento la Spagna combatte contro Inghilterra e Portogallo per conto di Napoleone. La sua flotta viene sconfitta una prima volta a capo San Vicente, regalando così agli inglesi la supremazia sull'Atlantico. Nel 1805 viene nuovamente sconfitta, insieme a quella francese, dall'ammiraglio inglese Horatio Nelson nella battaglia di Trafalgar.

Negli anni del regno, Carlo IV di Spagna deve cimentarsi anche con le intemperanze di suo figlio Ferdinando, nemico di Godoy, fino ai moti popolari del 1808 (rivolta di Aranjuez), favoriti dallo stesso Ferdinando, quando il giovane estorce al padre l'abdicazione in suo favore. Allora Carlo chiede aiuto a Napoleone il quale interviene entrando con il suo esercito in Spagna, ripristinandolo sul trono ma costringendolo altresì ad abdicare nuovamente, questa volta in suo favore. La corona di Spagna viene quindi offerta dall'imperatore a suo fratello Giuseppe Bonaparte, re delle due Sicilie.

Carlo e Maria Luisa vengono inviati in esilio dorato a Roma, presso il Papa, con una cospicua rendita assegnata loro dal Bonaparte in cambio del trono di Spagna. Caduto l'impero francese, nel novembre 1813 la corona ritorna a Ferdinando VII. Carlo rimane a Roma fino alla sua morte, che avviene il 20 gennaio 1819, all'età di 71 anni.

Di Carlo IV e della sua famiglia reale esiste un celebre quadro di Francisco Goya datato 1800-1801.