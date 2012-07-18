Biografia • Storie adriatiche

Storico, scrittore e intellettuale, Sergio Anselmi nasce il giorno 11 novembre 1924 a Senigallia (Ancona).

È stato professore di storia economica nelle università di Ancona e nell'università di Urbino; ad Ancona ha diretto l'Istituto di Storia economica e Sociologia. Sergio Anselmi è stato inoltre direttore del Centro Sammarinese di Studi Storici dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

La ricerca di Anselmi si è concentrata sulla regione adriatica spaziando dall'epoca medioevale fino ai giorni nostri, con particolare analisi dell'economia mezzadrile marchigiana. La sua opera è di fondamentale importanza per capire le dinamiche storiche ed economiche che hanno interessato la regione Marche nel corso dei secoli.

La passione per la storia e l'economia regionale ma anche adriatica - di Anselmi non si esaurisce nell'ambito accademico: ciò è dimostrato dalle raccolte di storie e cronache di genere narrativo. Nel 1978 fonda e coordina la rivista storica "Proposte e ricerche - Economia e società nella storia dell'Italia centrale".

Anselmi viene ricordato anche per esser stato uno dei principali promotori e fondatori del Museo della Storia della Mezzadria di Senigallia che ha diretto fino alla sua scomparsa, avvenuta il 7 novembre 2003. Nel 2004 il museo è stato a lui intitolato.

Saggi e ricerche storiche di Sergio Anselmi:

- 2003: Conversazioni sulla storia

- 2001: Agricoltura e mondo contadino

- 2000: Chi ha letame non avrà mai fame: secoli XV-XX. Studi di storia dell'agricoltura, 1975-1999

- 1999: Pirati e corsari in Adriatico

- 1995: Contadini marchigiani del primo Ottocento

- 1994: Ragusa (Dubrovnik) una repubblica adriatica (con Antonio Vittorio e Paola Pierucci)

- 1991: Adriatico. Studi di storia: secoli XIV-XIX

- 1989: The Marches, con Ada Antonietti

- 1989: Marche, con Ada Antonietti

- 1989: Les Marches, con Ada Antonietti,

- 1989: Die Marken, con Ada Antonietti

- 1988: Giovan Francesco Guerrieri: dipinti e disegni. Un accostamento all'opera. Catalogo della mostra, con Emiliani Andrea e Sapori Giovanna

- 1987: Marche,con Gianni Volpe

- 1987: La provincia di Ancona. Storia di un territorio

- 1982: Le origini del socialismo nelle Marche attraverso la stampa socialista (1892-1902) con Polverari Michele, Sabbatucci Severini Patrizia

- 1971: Economia e vita sociale in una regione italiana tra Sette e Ottocento

Opere di narrativa:

- 2002: Perfido Ottocento. Sedici piccole cronache

- 2000: Mercanti, corsari, disperati e streghe

- 1997: Ultime storie di Adriatico

- 1996: Storie di Adriatico