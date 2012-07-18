Sergio Anselmi
Biografia • Storie adriatiche
Storico, scrittore e intellettuale, Sergio Anselmi nasce il giorno 11 novembre 1924 a Senigallia (Ancona).
È stato professore di storia economica nelle università di Ancona e nell'università di Urbino; ad Ancona ha diretto l'Istituto di Storia economica e Sociologia. Sergio Anselmi è stato inoltre direttore del Centro Sammarinese di Studi Storici dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.
La ricerca di Anselmi si è concentrata sulla regione adriatica spaziando dall'epoca medioevale fino ai giorni nostri, con particolare analisi dell'economia mezzadrile marchigiana. La sua opera è di fondamentale importanza per capire le dinamiche storiche ed economiche che hanno interessato la regione Marche nel corso dei secoli.
La passione per la storia e l'economia regionale ma anche adriatica - di Anselmi non si esaurisce nell'ambito accademico: ciò è dimostrato dalle raccolte di storie e cronache di genere narrativo. Nel 1978 fonda e coordina la rivista storica "Proposte e ricerche - Economia e società nella storia dell'Italia centrale".
Anselmi viene ricordato anche per esser stato uno dei principali promotori e fondatori del Museo della Storia della Mezzadria di Senigallia che ha diretto fino alla sua scomparsa, avvenuta il 7 novembre 2003. Nel 2004 il museo è stato a lui intitolato.
Saggi e ricerche storiche di Sergio Anselmi:
- 2003: Conversazioni sulla storia
- 2001: Agricoltura e mondo contadino
- 2000: Chi ha letame non avrà mai fame: secoli XV-XX. Studi di storia dell'agricoltura, 1975-1999
- 1999: Pirati e corsari in Adriatico
- 1995: Contadini marchigiani del primo Ottocento
- 1994: Ragusa (Dubrovnik) una repubblica adriatica (con Antonio Vittorio e Paola Pierucci)
- 1991: Adriatico. Studi di storia: secoli XIV-XIX
- 1989: The Marches, con Ada Antonietti
- 1989: Marche, con Ada Antonietti
- 1989: Les Marches, con Ada Antonietti,
- 1989: Die Marken, con Ada Antonietti
- 1988: Giovan Francesco Guerrieri: dipinti e disegni. Un accostamento all'opera. Catalogo della mostra, con Emiliani Andrea e Sapori Giovanna
- 1987: Marche,con Gianni Volpe
- 1987: La provincia di Ancona. Storia di un territorio
- 1982: Le origini del socialismo nelle Marche attraverso la stampa socialista (1892-1902) con Polverari Michele, Sabbatucci Severini Patrizia
- 1971: Economia e vita sociale in una regione italiana tra Sette e Ottocento
Opere di narrativa:
- 2002: Perfido Ottocento. Sedici piccole cronache
- 2000: Mercanti, corsari, disperati e streghe
- 1997: Ultime storie di Adriatico
- 1996: Storie di Adriatico
Frasi di Sergio Anselmi
I mezzadri hanno sempre saputo di non essere 'soci' alla pari dei proprietari ma conoscono le difficoltà dei subalterni di altre agricolture. Quindi non si preoccupano eccessivamente degli inasprimenti formali che nel sessantennio 1840-1900 compaiono in alcuni contratti, perché la loro cultura agronomica consente – con qualche furbizia – di recuperare sul campo quel che viene loro tolto o si vorrebbe togliere nel diritto.
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