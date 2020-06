Biografia • Le arti di una vita

John Arthur Carradine - noto nel mondo del cinema come David - nasce a Hollywood il giorno 8 dicembre 1936, figlio del già famoso attore americano John Carradine. Membro di una nutrita famiglia di attori - che include i fratelli Keth e Robert Carradine, Michael Bowen, le sorelle Calista, Kansas ed Ever Carradine, nonché Martha Plimpton - studia teoria musicale e composizione alla San Francisco State University, poi si appassiona alla recitazione drammatica. Inizia quindi la carriera di attore televisivo e cinematografico.

Allo stesso tempo scrive opere teatrali per il dipartimento di drammaturgia, e recita in numerose pieces shakespeariane. Dopo due anni nell'esercito, trova lavoro a New York come interprete di spot pubblicitari e, più tardi, conosce la notorietà recitando a Broadway con l'attore Christopher Plummer.

Dopo quell'esperienza torna a Hollywood. A metà degli anni Sessanta David Carradine lavora nella serie tv "Shane" prima di essere preso da Martin Scorsese per il suo primo film hollywoodiano, "Boxcar Bertha", nel 1972. Ma la grande notorietà arriva grazie al ruolo di Kwai Chang Caine nella serie televisiva "Kung Fu", girata durante gli anni '70 e che avrà un seguito anche durante gli anni '80 e '90.

Esperto di arti marziali è conosciuto anche come protagonista - oltre che produttore - di diversi homevideo in cui insegna le arti marziali del Tai chi e Qi Gong.

Tra le numerose interpretazioni di David Carradine ricordiamo il personaggio di "Big" Bill Shelly nel film "America 1929 - Sterminateli senza pietà" (1972, di Martin Scorsese), il cantante folk Woody Guthrie in "Questa terra è la mia terra" (1976), il personaggio di Abel Rosenberg ne "L'uovo del serpente" (1977, di Ingmar Bergman). Per i più giovani indimenticabile è invece il personaggio di Bill, oggetto dei due titoli-capolavori di Quentin Tarantino "Kill Bill vol. 1" (2003) e "Kill Bill vol. 2" (2004).

David Carradine è morto in circostanze tragiche all'età di 73 anni il giorno 3 giugno 2009 a Bangkok (Thailandia), dove stava girando un film. Il suo corpo è stato trovato nella Suite Room numero 352 del Park Nai Lert Hotel, in Wireless Road, impiccato con il cordone di una tenda; la morte potrebbe inoltre essere stata causata da un gioco autoerotico, considerato che oltre alla corda intorno al collo ne è stata trovata una intorno agli organi genitali.