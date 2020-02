Biografia

Dave Van Ronk nasce il 30 giugno del 1936 a New York, nel quartiere di Brooklyn. Trasferitosi, a quindici anni, nel Queens per frequentare la Holy Child Catholic High School, inizia a suonare nel Barbershop Quartet, un quartetto che è solito esibirsi all'interno degli esercizi dei barbieri. Lasciata la scuola prima di concludere gli studi, si barcamena tra le vie di Manhattan per qualche anno, spostandosi poi nel Greenwich Village, non lontano da casa.

Dopo una breve esperienza a bordo di navi della marina mercantile come marinaio, si esibisce nella Grande Mela al seguito di orchestrine jazz tradizionali. Nel giro di breve tempo, tuttavia, Dave Van Ronk preferisce orientarsi verso il blues, che anni prima aveva ascoltato direttamente da artisti come Mississippi John Hurt e Furry Lewis. Divenendo sempre più conosciuto grazie a uno stile interpretativo molto personale, in virtù dell'accompagnamento con la chitarra acustica, nel 1959 ha l'opportunità di registrare, per l'etichetta Folkways Records, il suo primo disco, intitolato "Sings ballads, blues & a spiritual".

Nel corso degli anni Sessanta Van Ronk diventa un sostenitore del "movement", vale a dire il movimento orbitante nell'area della sinistra radicale a supporto delle cause per i diritti civili: non a caso è membro della Libertarian League, e soprattutto della Trotskyist American Committee per la Quarta Internazionale. In quegli anni pubblica, tra l'altro, "Dave Van Ronk. Folksinger", "Inside Dave Van Ronk", "No dirty names" e "Dave Van Ronk and the Hudson dusters". Coinvolto suo malgrado, alla fine del decennio, nei Moti di Stonewall, viene arrestato e messo in carcere per un breve periodo. Uscito di prigione, torna in sala di registrazione, con "Van Ronk" e "Songs for ageing children".

Nel 1974 prende parte a un concerto, insieme con Bob Dylan, Arlo Guthrie e Pete Seeger, organizzato da Phil Ochs per sostenere i rifugiati politici cileni in seguito al colpo di stato di Augusto Pinochet, in una serata intitolata "An evening with Salvador Allende". In seguito, la sua produzione si dirada: al 1976 risale "Sunday street", mentre quattro anni più tardi esce "Somebody else, not me". Nel 1982 Dave pubblica "Your basic Dave Van Ronk", mentre nel 1985, anno in cui gli viene assegnato il Premio Tenco alla carriera, dà alle stampe "Going back to Brooklyn".

Negli anni Novanta l'artista pubblica, tra l'altro, "Hummin' to myself - Dave Van Ronk sings an American songbook" e "To all my friends in far-flung places". Nonostante alcuni problemi di salute, non rinuncia alla registrazione, nel 1995, di "From another time & place", e nel 2001 di "Dave Van Ronk: sweet & lowdown".

All'età di 65 anni Dave Van Ronk muore il 10 febbraio del 2002 a New York, a causa di un'insufficienza cardiopolmonare, dopo essersi ammalato di cancro al colon: non fa in tempo, quindi, a concludere il libro di memorie che in quei mesi sta scrivendo insieme con Elijah Wald, intitolato "The mayor of MacDougal Street" ("Il sindaco di MacDougal Street", come era soprannominato), che verrà pubblicato postumo tre anni più tardi. Al Village, una parte di Sheridan Square viene rinominata nel 2004 Dave Van Ronk Street in sua memoria, all'incrocio tra Washington Place e Barrow Street.

Nel 2013, i fratelli Coen presentano al Festival del Cinema di Cannes il film "Inside Llewyn Davis", che vede come protagonista un cantautore folk (Llewyn Davis, appunto, interpretato da Oscar Isaac) evidentemente ispirato a Dave Van Ronk, protagonista eccezionale e indimenticato del Village newyorkese a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

Arrangiatore e chitarrista, Dave Van Ronk è stato un personaggio fondamentale nel panorama musicale della Grande Mela. Amico intimo di Bob Dylan, non imparò mai a guidare un'automobile, non volendo mai prendere la patente.