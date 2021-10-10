Valeria Fabrizi
Biografia
Valeria Fabrizi nasce a Verona il 20 ottobre del 1936. Dopo una carriera come acclamata attrice televisiva, teatrale e cinematografica, nel 2021 all'età di 84 anni, fa un ritorno in televisione su un palcoscenico inedito: quello di Ballando con le stelle. Scopriamo quali sono le tappe salienti del percorso privato e professionale di Valeria Fabrizi.
L'esordio nel mondo dello spettacolo
Il legame di Valeria Fabrizi con il mondo dello spettacolo appare quasi scritto nel suo destino. È amica di infanzia del comico Walter Chiari, suo vicino di casa. Nonostante sia orfana della Seconda guerra mondiale, da giovane è una ragazza ricca di vitalità e consapevole della propria bellezza, tanto da perseguire una carriera nel mondo della moda e dello spettacolo.
Riesce a esordire con il format dei fotoromanzi - che negli anni Cinquanta è particolarmente in voga - a soli diciotto anni.
Il cinema ed il teatro
Il suo debutto sul grande schermo avviene nel 1954: si tratta di un piccolo ruolo, che anticipa le tantissime parti in cui reciterà successivamente. Dalla seconda metà degli anni Cinquanta e per tutto il ventennio successivo Valeria Fabrizi prende parte infatti a ben cinquanta film.
All'epoca la produzione cinematografica procedeva a ritmi molto intensi. La giovane attrice ne approfitta così per costruire una carriera solida. Nel frattempo non abbandona altri percorsi professionali, partecipando ad esempio al concorso di Miss Universo, a ventun'anni: Valeria si classifica al quarto posto.
A cavallo tra gli anni cinquanta e gli anni sessanta espande i suoi interessi anche al mondo teatrale, nel genere del teatro di rivista, caratterizzato da leggerezza e precursore del varietà. In questo ambito Valeria Fabrizi riesce a dimostrare tutte le sue potenzialità, compreso il grandissimo talento canoro.
In questo periodo colleziona collaborazioni con nomi importanti, tra cui quella con il popolare Erminio Macario, in produzioni come Carlo non farlo e L'adorabile Giulio.
Valeria Fabrizi: il proseguimento della carriera in televisione
Nei primi anni in cui la televisione inizia ad affermarsi come mezzo di comunicazione per raggiungere milioni di telespettatori, Valeria inizia a lavorare assieme al marito Tata Giacobetti e al Quartetto Cetra. I due sono impegnati in televisione nella commedia musicale del genere western Non cantare, spara, nella produzione Il dottor Jekyll e Mr Hyde e in Storia di Rossella O'Hara. Quest'ultima rientra all'interno di una serie antologica trasmessa dalla Rai in otto puntate.
Nel 1969 Valeria Fabrizi viene scelta dal conduttore Corrado Mantoni per affiancarlo nella conduzione del quiz A che gioco giochiamo?: il programma riscuote moltissimo successo.
Negli anni Settanta Valeria recita in molte serie del genere poliziesco, tra cui ad esempio Un certo Harry Brent e Qui squadra mobile. Dopo una pausa dalle scene che dura qualche anno, e dopo la scelta di posare per la copertina di Playboy, nel 1981 torna in televisione nel cast dello sceneggiato Dopo vent'anni, per la regia di Mario Foglietti.
Dagli anni '90 agli anni 2020: dalle fiction fino a Ballando con le stelle
Con il passare degli anni Valeria Fabrizi rimane legata al mondo della televisione, seguendone come volto di primo piano l'evoluzione. Ecco che con la nascita delle fiction negli anni Novanta diventa uno dei nomi più amati delle serie Linda e il brigadiere e Sei forte maestro.
Fa ritorno a teatro nella stagione 2004-2005 nella commedia Pigmalione (di George Bernard Shaw), il cui cast prende parte anche a un programma di Sky che si propone di portare sul piccolo schermo il teatro, dal momento del casting iniziale sino alla conclusione, con l'ultima rappresentazione.
Tra i film di successo a cui partecipa in questi anni ricordiamo Notte prima degli esami (2006) di Fausto Brizzi.
Verso la fine del 2007 fa un'apparizione anche nel noto serial Un posto al sole; tre anni più tardi le viene affidata una parte nella fiction Tutti per Bruno. L'anno successivo torna su Rai Uno nel programma Che Dio ci aiuti; nel 2012 Pupi Avati insiste per averla nel suo programma televisivo Un matrimonio: l'attrice veronese figura assieme ad altri nomi noti tra cui Andrea Roncato e Christian De Sica.
Nel 2021 Valeria Fabrizi partecipa al programma Ballando con le stelle in veste di concorrente; balla in coppia con l'insegnante Giordano Filippo.
Vita privata e curiosità
Dopo un periodo di conoscenza iniziale, il 2 aprile 1964 convola a nozze con il cantante e musicista Giovanni Giacobetti, noto in arte con il soprannome Tata. L'uomo è famoso per essere uno dei componenti del gruppo musicale attivo sin dagli anni Quaranta, il Quartetto Cetra. Dall'unione nasce una figlia, Giorgia Giacobetti, nel 1965. Il matrimonio dura fino al 1988, anno in cui Giovanni Giacobetti muore a causa di un infarto miocardico.
Frasi di Valeria Fabrizi
Se hai talento e sei anche bella, bene, è un punto in più, è un passaporto nella vita. Non serve solo quello, però, se uno vuole fare questo lavoro deve avere talento e questo talento va coltivato. Molte volte la bellezza penalizza, non credere che sia stato facile. Io ero bella e avevo dei vantaggi, ma ho lavorato non tanti anni.
Io appartengo alla generazione di Papaveri e papere, L'edera, Vola colomba (le canticchia, nda): ero piccola, conoscevo la Pizzi perché andavo a lavorare a cottimo da sua sorella, sentivo Nilla nella camera accanto che provava con il pianoforte e il maestro. Facevo le bomboniere con il panno lenci, mi arrangiavo per portare a casa i soldini e comperare le pastine la domenica per la mia nonna, che adoravo, avevo il pasticciere sotto casa a Bologna.
Sono nata nello stesso palazzo di Walter Chiari a Verona, dove mio papà aveva uno studio dentistico e mio nonno faceva l'operaio delle ferrovie dello Stato. Ebbe un incidente a una gamba, mia mamma andò a trovarlo e io sono venuta al mondo lì, vicino a Giulietta e Romeo.
Io vengo dal teatro, dall'avanspettacolo, per cui vado a braccio, se mi dicono "vai a ruota libera", io lo faccio: sono intelligente, ho senso della misura e autostima, per cui so fin dove posso arrivare.
[Suor Costanza, il personaggio] mi ha dato la possibilità di dimostrare che anche una donna della mia età può avere delle chance. Io sono uscita adesso col successo, perché sono anni che sto sulla breccia. Mi hanno dato qualche premio? Mai. Quando ero giovane e bella premi a iosa, non hai idea, non sapevo dove metterli. Quindi ho iniziato a dire: era la mia bellezza, non era quello che facevo.
Io ho perso un bimbo, il primo, e da lì ho smesso di lavorare, in un momento in cui già iniziavo ad avere popolarità. E sono rimasta tanto, quasi 16 anni, fuori da questo mondo quando è mancato mio marito ed è stata Giorgia che mi ha detto: "Devi assolutamente tornare", me lo chiedevano in tanti. Per cui ho perso quel treno e mi sono agganciata agli ultimi vagoni, diciamo così. Ma praticamente sono sempre rimasta nel cuore e negli occhi delle persone, perché se mi proponevano cose dignitose io ho sempre detto di sì. Solo una volta ho esagerato un po', ma ho avuto il permesso di mio marito: ho scattato 'sta foto per Playboy. Erano le ultime cartucce, l'hanno fatto attrici più importanti di me, e ho pensato: "Ma sì, facciamo vedere il fior fiore dei miei 40".
Ho cominciato nel teatro con Tognazzi. Dovevo fare "Giove in doppiopetto" e mi sono ammalata dieci giorni prima del debutto, dove poi è uscita Delia Scala con Carlo Dapporto, che mi chiamava "tormento in passerella". Mi vide Ugo: faceva le prove il pomeriggio con Vianello nello stesso teatro in cui lavoravamo noi, ha saputo che non avrei più fatto quella parte perché ero malata, ha aspettato e mi ha scritturata per fare compagnia con lui, con Raimondo Vianello e con Gino Bramieri. Ho cominciato la carriera in tono minore perché il ruolo di Giove era molto più importante, ma sono entrata come soubrettona, una parte abbastanza rilevante e, per farmi voler bene dalle altre ragazze, andavo alla stazione e portavo le loro valigie sul treno. C'era rivalità, e io soffrivo del fatto che mi tenessero lontana.
Quando sono andata a trovare la mia mamma che aveva un centro medico a Milano, c'era un dirigente della Mondadori che si era rotto un braccio, lo stavano ingessando. Mi ha visto e ha detto: "Bellina quella ragazza, le piacerebbe fare un fotoromanzo?". Mia mamma si commosse, abbiamo fatto il primo fotoromanzo con la Mondadori, poi sono passata a Cino Del Duca e a Grand Hotel.
[Sul concorso Miss Universo] Non parlavo un tubo di inglese: yes, thank you e basta. Sono stata scelta dai giornalisti in Italia, non ho fatto il concorso, lo hanno fatto loro sotterraneo. Quando mi chiamò Ezio Radaelli, credevo fosse uno scherzo e invece... Mi hanno impacchettato e spedito via con pochi vestiti, non ero organizzata. Sono arrivata a Long Beach dove non mi aspettava nessuno all'aeroporto, allora mi sono messa la fascia con scritto Miss Italy e sono rimasta lì a camminare. Poi sono arrivati i poliziotti, poco dopo ero diventata una star. Là sono riuscita a cavarmela additando sul menù cosa volevo mangiare.
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