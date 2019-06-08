John Dewey
Biografia • Educazione americana
John Dewey nasce il giorno 20 ottobre 1859 a Burlington (nello stato del Vermont). Qui cresce ricevendo un'educazione tipica della borghesia di quel periodo. Studia filosofia alla Johns Hopkins University (nella città di Baltimora), dove la formazione segue principi di tipo neo-hegeliani, laureandosi nel 1884 con una tesi sulla psicologia in Immanuel Kant. La formazione di Dewey sarà fortemente influenzata dal pragmatismo americano e dall'evoluzionismo di Darwin.
Mentre gli Stati Uniti attraversavano una fase di enorme sviluppo economico, John Dewey dopo aver insegnato a Detroit presso la Michigan University, nel 1894 diventa docente all'Università di Chicago; qui dopo un paio d'anni fonda un'annessa scuola-laboratorio elementare.
A causa dei contrasti generati dalle sue posizioni anticonservatrici, nel 1904 viene costretto a trasferirsi alla Columbia University di New York. Qui Dewey crea una nuova scuola sperimentale finanziata dai genitori degli alunni.
Abbandona l'insegnamento nel 1930 per raggiunti limiti di età. Oltre a continuare in proprio le sue ricerche in campo filosofico e pedagogico, fonda un partito politico (democratico-radicale) che opera durante la crisi iniziata nel 1929. In questo campo interviene su questioni sociali ed etiche, come il voto alle donne oppure come la delicata questione dell'ingiusta condanna degli anarchici Sacco e Vanzetti.
John Dewey muore a New York il giorno 1 giugno 1952 alla veneranda età di 93 anni. Il suo lascito è stato quello di una profonda influenza sulla cultura, sul costume politico e sui sistemi educativi americani.
Opere principali di John Dewey:
* Logica sperimentale. Teoria naturalistica della conoscenza e del pensiero, a cura di R. Frega, Quodlibet 2008
* Logica, teoria dell'indagine (Logic, the Theory of Inquiry), 1938 (Edizione italiana, 1949)
* Esperienza ed educazione, 1938
* Liberalismo e azione sociale 1935
* Arte come esperienza, 1934
* La ricerca della certezza, 1930
* Esperienza e natura, 1925
* Democrazia ed educazione, 1916
* Scuola e società, 1899
* Il mio credo pedagogico, 1897
Frasi di John Dewey
Una società consiste di un certo numero di individui tenuti insieme dal fatto di lavorare in una stessa direzione in uno spirito comune, e di perseguire mire comuni.
Ci vuole più umiltà nei nostri momenti di successo che non in quelli di sconfitta.
Quando natura e società vivranno nell'aula scolastica, quando le forme e gli strumenti didattici saranno subordinati alla sostanza dell'esperienza, allora sarà possibile operare questa identificazione, e la cultura diventerà la parola d'ordine della democrazia.
Finché l'arte sarà il salone di bellezza della civiltà, né l'arte né la civiltà saranno al sicuro.
L'unità di tutte le scienze è trovata nella geografia. Il significato della geografia è che essa presenta la terra come la sede duratura delle occupazioni dell'uomo.
I nostri musei e le nostre gallerie d'arte d'oggi, in cui sono relegate e depositate opere d'arte bella, rendono evidenti alcune cause che hanno fatto sì che l'arte venisse segregata.
V'è alcunché di ridicolo e sconcertante insieme nel modo in cui gli uomini si sono fatti influenzare al punto da ritenere che il modo di pensare della scienza colga l'intima realtà delle cose, e nel fatto che essi definiscono falsi gli altri modi di pensare le cose, di percepirle e di goderle.
I concetti scientifici, come ogni altro strumento, sono fabbricati dall'uomo espressamente nel tentativo di giungere alla realizzazione di un determinato scopo, quello cioè della massima convertibilità di ogni oggetto di pensiero in qualsiasi altro. Ma tali modi di pensiero non sono dei rivali o dei sostituti degli oggetti percepiti e goduti più di quanto non lo fosse, nei riguardi della stoffa, il telaio elettrico che è certo uno strumento di maggior efficacia del telaio a mano.
Noi siamo proclivi a considerare la scuola da un punto di vista individuale, come alcunché che si limita ai rapporti fra maestro e alunno, fra insegnante e genitore. Quel che ci interessa al massimo è naturalmente il progresso fatto da quel determinato fanciullo di nostra conoscenza, il suo sviluppo fisico, il suo profitto nell'abilità di leggere, di scrivere, di ritrarre, l'accrescimento delle sue conoscenze geografiche e storiche, il miglioramento nel suo modo di comportarsi, nelle abitudini di prontezza, di ordine, di diligenza.
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