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John Dewey

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Biografia Educazione americana

John Dewey nasce il giorno 20 ottobre 1859 a Burlington (nello stato del Vermont). Qui cresce ricevendo un'educazione tipica della borghesia di quel periodo. Studia filosofia alla Johns Hopkins University (nella città di Baltimora), dove la formazione segue principi di tipo neo-hegeliani, laureandosi nel 1884 con una tesi sulla psicologia in Immanuel Kant. La formazione di Dewey sarà fortemente influenzata dal pragmatismo americano e dall'evoluzionismo di Darwin.

Mentre gli Stati Uniti attraversavano una fase di enorme sviluppo economico, John Dewey dopo aver insegnato a Detroit presso la Michigan University, nel 1894 diventa docente all'Università di Chicago; qui dopo un paio d'anni fonda un'annessa scuola-laboratorio elementare.

A causa dei contrasti generati dalle sue posizioni anticonservatrici, nel 1904 viene costretto a trasferirsi alla Columbia University di New York. Qui Dewey crea una nuova scuola sperimentale finanziata dai genitori degli alunni.

Abbandona l'insegnamento nel 1930 per raggiunti limiti di età. Oltre a continuare in proprio le sue ricerche in campo filosofico e pedagogico, fonda un partito politico (democratico-radicale) che opera durante la crisi iniziata nel 1929. In questo campo interviene su questioni sociali ed etiche, come il voto alle donne oppure come la delicata questione dell'ingiusta condanna degli anarchici Sacco e Vanzetti.

John Dewey muore a New York il giorno 1 giugno 1952 alla veneranda età di 93 anni. Il suo lascito è stato quello di una profonda influenza sulla cultura, sul costume politico e sui sistemi educativi americani.

Opere principali di John Dewey:

* Logica sperimentale. Teoria naturalistica della conoscenza e del pensiero, a cura di R. Frega, Quodlibet 2008

* Logica, teoria dell'indagine (Logic, the Theory of Inquiry), 1938 (Edizione italiana, 1949)

* Esperienza ed educazione, 1938

* Liberalismo e azione sociale 1935

* Arte come esperienza, 1934

* La ricerca della certezza, 1930

* Esperienza e natura, 1925

* Democrazia ed educazione, 1916

* Scuola e società, 1899

* Il mio credo pedagogico, 1897

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Sabato 8 giugno 2019 15:22:29

Cominciai a leggere e studiare John Dewey, nella seconda metà degli anni '60, al caro Istituto Magistrale Statale, nella storia della filosofia e pedagogia, appunto per le teorie educative e di politica scolastica. Ne proseguii poi lo studio per sostenere l'esame di concorso a cattedre per Filosofia, Scienze del'Educazione e Storia. Più avanti ancora, lo studiai anche come filosofo della conoscenza e della scienza. Più recentemente, come teorico di una democrazia progressista e sociale che lo portava ad avere punti di contatto col marxismo (esigenza che il pensiero sia prodromo e strumento d'azione concreta), ma anche analogamente col mazzinianesimo. E' un autore di interesse estremo forse oggi più ancora che nel passato, per la critica alla mentalità liberal-conservatrice degli USA e del capitalismo oggi imperanti in tutto l'Occidente. Il problema maggiore del suo pensiero è il metodo essenzialmente induttivista ed empirista, che lo porta a divagare su troppe questioni contemporaneamente, disperdendo così il nocciolo centrale della sua politica che, anche per questa ragione, non pare aver avuto molto successo (a differenza delle teorie pedagogiche e, in parte, epistemologiche). Nei suoi articoli, più sintetici, esprime meglio il centro del suo pensiero politico-sociale.

Da: Manlio Tummolo

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