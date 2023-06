Biografia

Marco Mazzoli è un noto personaggio del mondo dello spettacolo italiano. Nato a Milano il 20 ottobre 1972, ha iniziato la sua carriera nel campo della radio. È noto soprattutto per il suo lavoro come conduttore radiofonico e DJ, e in questo contesto è celebre per il programma radiofonico Lo Zoo di 105, da lui ideato e condotto sull'emittente Radio 105.

Durante la sua carriera, Marco Mazzoli ha lavorato in diverse emittenti radiofoniche italiane, guadagnando popolarità grazie al suo stile energico e scherzoso. Ha spesso condotto programmi di intrattenimento e ha intrattenuto il pubblico con la sua verve e il suo carisma.

Mazzoli è stato coinvolto in diverse iniziative mediatiche, partecipando a trasmissioni televisive e tenendo concerti come DJ in varie città italiane.

La sua personalità vivace e il suo stile comunicativo hanno contribuito al suo successo nel mondo dell'intrattenimento.

La sua compagna è Stefania Pittaluga, che ha sposato a Miami.

Marco Mazzoli con la moglie Stefania Pittaluga

Formazione e prime esperienze

Trascorre l'infanzia a Los Angeles, dove il padre Claudio Mazzoli lavora come direttore artistico per la Walt Disney. La carriera di Marco Mazzoli inizia nel 1987 partendo in radio locali lombarde.

Dal 1993 al 1995 lavora per RTL 102.5, Radio Capital (1995-1996) in coppia con Dj Angelo, poi a Station One (1996-1998) con Dj Monta Mix e Wender. In quest'ultima esperienza radiofonica Mazzoli inizia a dar vita a situazioni radiofoniche provocatorie come la Bastard Inside Line oppure a giochi come Muggisci e vinci.

Marco Mazzoli e Radio 105

Nel 1998 inizia la collaborazione con Radio 105 dove conduce un programma trasmesso nei fine settimana.

Passa poi alla sede di New York, inaugurata nei primi mesi del 1999: qui conduce per 6 mesi 105 New York con Camila Raznovich.

Rientra dagli Stati Uniti e concretizza l'idea del programma che lo renderà celebre: Lo Zoo di 105, inizialmente in onda dalle 16 alle 18, per poi passare nella fascia dalle 7 alle 10 del mattino.

Gli anni 2000

Nel maggio del 2002 Marco Mazzoli apre una puntata dello Zoo insultando l'allora suo tecnico Gibba. Il programma viene sospeso per circa due mesi per poi ricomparire in onda dalle 12 alle 14. Nell'ottobre dello stesso anno il programma viene spostato dalle 14 alle 16.

Il 12 agosto 2006 parte assieme ad altri 5 italiani per la missione Uno Zoo in fuga - Route 66 USA: nell'arco di 13 giorni percorre la Route 66 partendo da Chicago e arrivando a Los Angeles in sella ad una MV Agusta Brutale. Ad accompagnarlo Fabio Alisei, Lorenzo Cocco (amministratore delegato di MV Agusta), Tony Palmieri, e un altro amico.

Due anni più tardi, nel 2008, vince il primo premio al Montecarlo Film Festival (Angel Awards) con la sua prima sceneggiatura intitolata "The Theory": si tratta di un film che parla di una teoria sull'esistenza umana sulla terra.

Nel 2009 partecipa, come navigatore di Riccardo Bossi, al Monza Rally Show sulla vettura Abarth Grande Punto S2000. Ripeterà un'esperienza simile nel 2012, questa volta affiancando Andrea Liberini, al Rally di Franciacorta, su Peugeot 207 S2000.

Gli anni 2010

Il 21 settembre 2011 esce la biografia di Marco Mazzoli, intitolata "Radiografia di un DJ che non piace", scritta con il cugino scrittore Davide Simon Mazzoli, edita da Rizzoli.

L'anno successivo pubblica per Mondadori "Non mollare mai! - Sfighe e rivincite dello Zoo di 105".

Il 21 settembre 2013 a Trieste viene premiato alle Cuffie d'Oro come personaggio "RadioSocial" (voto popolare tramite Facebook). Nella stessa serata lo Zoo di 105 riceve il premio "Battute&Risate" come miglior programma comico.

Dal 23 dicembre 2013 conduce su Revolution 93.5, radio locale di Miami di sola musica dance, il programma "The Italian Brunch".

Il 28 gennaio 2014 è stato pubblicato per Mondadori il suo terzo libro, primo romanzo, "The Theory - Il codice del destino," tratto dall'omonima sceneggiatura del 2008.

Nel mese di maggio 2014 esce il suo primo singolo con il rapper statunitense Flo Rida, intitolato "Light Up My Life".

Il 19 settembre 2014 annuncia la chiusura dello Zoo di 105 dopo 15 anni. Dopo pochi giorni tuttavia la trasmissione riapre con una puntata speciale di quattro ore.

Un mese più tardi pubblica il suo secondo singolo in collaborazione con Paolo Ortelli, dal titolo "Remember It's You".

Il 5 febbraio 2015 ottiene la cittadinanza americana. Dal 1º maggio 2015 diventa editore e direttore della radio locale di Miami Evolution 935 (ora Revolution 935) e conduce il programma "Welcome to the zoo".

Il 31 marzo 2016 esce il film "On Air - Storia di un successo" diretto da suo cugino Davide Simon Mazzoli, dove racconta la sua vita fino ad arrivare al successo.

Gli anni 2020

Il 28 febbraio 2023 torna a pubblicare un libro insieme al cugino Davide Simon, intitolato "Otto ca**o di storie".

Dal 17 aprile dello stesso anno partecipa come concorrente all'edizione N. 17 del reality show televisivo L'isola dei famosi su Canale 5 in coppia con il collega Paolo Noise. Alla fine, il 19 giugno 2023, dopo 64 giorni Marco Mazzoli è il vincitore de L'isola dei famosi.