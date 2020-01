Biografia

Musicista e compositore, Paolo Jannacci è anche conosciuto per essere il figlio del celebre Enzo. Noto al grande pubblico per aver composto diverse musiche per film e spot pubblicitari, Paolo Jannacci vanta una carriera ricca di successi. Nella sua lunga carriera ha collaborato con importanti nomi della musica italiana e noti personaggi televisivi. Ha scritto una biografia sul padre, insegna musica e molto altro.

Chi è Paolo Jannacci?

Ecco tutte le informazioni su questo musicista e artista: la biografia, la vita privata e ogni altra curiosità.

Paolo Jannacci: la biografia

Nato sotto il segno della vergine, il 5 settembre del 1972, milanese doc, Paolo Maria Jannacci è un eclettico jazzista e compositore. Figlio del noto cantautore Enzo Jannacci, Paolo muove i primi passi nel mondo della musica quando è ancora soltanto un bambino. Alla tenera età di sei anni inizia ad appassionarsi al pianoforte e si applica con l'arrangiamento, grazie all'insegnamento di importanti maestri italiani.

Paolo Jannacci con il padre Enzo

Allo studio dell'armonia Paolo affianca quello della filosofia e nel 1990 consegue il diploma al liceo linguistico. Il 2008 è l'anno in cui perfeziona gli studi musicali a Como presso il Conservatorio Giuseppe Verdi.

La carriera di Paolo Jannacci prosegue in diversi ambiti. Il musicista compone tante colonne sonore per film, pubblicità, documentari e spettacoli teatrali. Tra i film a cui lavora ricordiamo "Piccoli equivoci" (1989, di Ricky Tognazzi); "Papà dice messa"(1996, di Renato Pozzetto), "Mi fido di te" (2006, di Massimo Venier); "Somewhere" (2009, di Sofia Coppola, canzone originale: "Che si fa").

Nel 2010 e fino al 2012 conquista maggiore notorietà arrivando al grande pubblico in qualità di pianista e direttore della "Paolo Jannacci Band", che appare nel programma tv Zelig, varietà comico condotto da Claudio Bisio.

Diverse sono le apparizioni televisive di Paolo Jannaci: fra queste segnaliamo quelle come ospite nel programma "Che tempo che fa" di Fabio Fazio e "Domenica In" sotto la conduzione di Pippo Baudo. Paolo svolge anche il ruolo di arrangiatore, nel periodo compreso fra il 2013 e il 2014, che lo tiene impegnato nel comporre i dischi del padre.

Nel 2015 diventa il pianista e fisarmonicista del cantante J-Ax e stringe una forte amicizia anche con Fedez.

Paolo Jannaci partecipa anche al Festival di Sanremo, prima nel 2014 come membro della giuria e poi, nel 2019, in qualità di ospite, accompagnando in duo Enrico Nigiotti (con la canzone "Nonno Hollywood"). Nello stesso anno debutta come cantautore pubblicando l'album dal titolo "Canterò".

Paolo Jannacci con Enrico Nigiotti

Paolo Jannacci: altre collaborazioni e riconoscimenti

Paolo vanta molte collaborazioni non solo con il padre, ma anche con artisti molto noti come Ornella Vanoni, Dario Fo, Paolo Conte, Max Pezzali. Nel 2011 scrive per la casa editrice Mondadori la biografia del padre "Aspettando al Semaforo" e suona con la formazione permanente "In Concerto con Enzo" i brani del padre Enzo Jannacci.

Diversi sono anche i riconoscimenti ottenuti da Paolo Jannacci. A questo riguardo si segnalano la targa Tenco del 2002, conseguita con la miglior canzone italiana "Lettera da lontano", oltre a quelle del 2004 e del 2005, rispettivamente con il brano "L'uomo a metà" e con l'album "Milano 3-6-2005".

Paolo Jannacci: vita privata e curiosità

Quando è ancora un bambino Paolo non sogna di diventare un musicista bensì un medico chirurgo, come lo ero il padre. Ben presto capisce che la strada da intraprendere è un'altra: si dedica così alla musica e agli studi umanistici.

In una intervista dichiara di avere avuto un rapporto molto stretto con il padre Enzo, ma di aver avuto comunque qualche scontro e diverbio. Il musicista, infatti, ha subìto il peso di essere figlio d'arte e ha spesso temuto di ricevere un cattivo giudizio dal padre, specialmente sulla carriera musicale. Dopo la morte di Enzo, avvenuta nel 2013 a causa di un tumore, Paolo affermò di essere particolarmente legato ad un brano dal titolo "Musical" uscito nel 1980.

Paolo Jannacci è sposato dal 2008 con Chiara, una donna di cui non si conoscono notizie; con lei ha avuto una figlia di nome Allegra Jannacci. Il musicista è molto attento alla privacy e cerca di mantenere il massimo riserbo sulla vita privata e familiare.

Suona pianoforte, fisarmonica e basso. E' molto attivo sui social, specialmente su Instagram, piattaforma in cui posta diverse foto assieme ad artisti e musicisti, che condivide con amici e fan. Insegna a Milano al CPM (Centro Professione Musica); in passato ha anche recitato nella sitcom "Cascina Vianello" (1996) e nei film "South Kensington" (di Carlo Vanzina ed Enrico Vanzina, 2001), "La febbre" (di Alessandro D'Alatri, 2005).

Alla fine del 2019 viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 come artista in gara.