Biografia

Il nome completo dell'attore e produttore Idris Elba è Idrissa Akuna Elba. Nasce il 6 settembre del 1972 a Londra, figlio di genitori africani: il padre è originario della Sierra Leone, mentre la madre è ghanese. Con il supporto di uno zio, Idris comincia a esibirsi in qualità di disc jockey da ragazzo, lavorando ai matrimoni, per poi fondare un collettivo di Dj.

Dopo essere entrato al National Youth Music Theatre, assume il nome d'arte di DJ Big Driis per suonare nei club della capitale inglese; nel frattempo si iscrive a diversi provini come attore. Negli anni '80 si sposta a New York per tentare la fortuna come attore. Torna in patria dove negli anni '90 viene scelto per numerose produzioni televisive britanniche, tra le quali "Absolutely Fabulous", "Ultraviolet" e "Dangerfield".

Idris Elba

Vita privata

Dal 1997 al 2001 è stato sposato con l'attrice, scrittrice e ballerina liberiana Dormowa Sherman. Insieme hanno avuto una figlia, Isan Elba, nata però dopo la fine della loro unione, nel 2002.

Idris Elba negli anni 2000

Nel 2001 è negli Usa per recitare in "Buffalo Soldiers", film che ritrae soldati americani impegnati in Germania nel 1989 poco prima della caduta del muro di Berlino. Dopo essere comparso in videoclip musicali di Fat Joe e Angia Stone, Idris Elba prende parte a una puntata di "Law & Order - I due volti della giustizia"; poi recita dal 2002 in "The Wire", prestando il volto al personaggio di Russell Bell.

Nel 2006 co-produce l'album "American Gangster", di Jay-Z, e incide un EP che include quattro brani, mentre l'anno successivo viene inserito da "People" nella classifica degli uomini più belli del mondo. Nel frattempo è sul grande schermo con "Daddy's Little Girls", per la regia di Tyler Perry, e recita ne "I segni del male", accanto a Hilary Swank.

Inoltre, Idris Elba impersona un boss mafioso nel film di Ridley Scott "American Gangster" ed è il Generale Stone in "28 settimane dopo". Nel 2008 viene diretto da Guy Ritchie in "RocknRolla", lavora in "Che la fine abbia inizio" ed è protagonista del thriller "Obsessed", accanto a Beyoncé Knowles. Successivamente, dopo essere comparso nell'horror "Il mai nato" e in diversi episodi della serie "The Office", Idris Elba recita in "Takers" e "The Losers".

Gli anni 2010

Nel 2010 è in onda su Bbc One con "Luther", in cui impersona John Luther, il detective protagonista della serie (di cui è anche produttore). Dal 2011 è uno degli attori della saga del Marvel Cinematic Universe: presta il proprio volto a Heimdall in "Thor", "Thor: The Dark World", "Avengers: Age of Ultron", "Thor: Ragnarok" e "Avengers: Infinity War".

Nell'inverno del 2012 Idris Elba appare nel video del brano "Lover Of The Light" dei Mumford & Sons, mentre nel 2014 è protagonista della trasmissione televisiva "#IdrisElbaNoLimits" in cui, tra l'altro, si cimenta nel volo acrobatico e in gare di rally. L'anno seguente - nel 2015 - viene diretto da Cary Fukunaga in "Beasts of No Nation", film - di cui Elba è anche produttore - che racconta di bambini nigeriani costretti a diventare soldati: per la sua interpretazione si aggiudica uno Screen Actors Guild Award in qualità di miglior attore non protagonista, ricevendo candidature anche ai Golden Globe e ai Premi Bafta.

La seconda metà degli anni 2010

Nel 2016 l'attore inglese viene scelto dalla Disney per prestare la propria voce alla tigre Shere Khan nel remake in live-action de "Il libro della giungla". Sempre in sala di doppiaggio, è il Capitano Bogo in "Zootropolis" e il tricheco Fluke in "Alla ricerca di Dory". Dopo aver recitato in "Star Trek Beyond", dove veste i panni dell'antagonista Krall, Idris Elba recita al fianco di Kate Winslet in "Il domani tra di noi", film presentato al Toronto Film Festival che racconta la vicenda di due sopravvissuti a un incidente aereo. E' protagonista del film "La Torre Nera", tratto da una saga di Stephen King.

In "Molly's Game", invece, Idris impersona l'avvocato Charlie Jaffey, che deve difendere una sciatrice che viene arrestata dall'FBI perché a capo di un giro di poker clandestino. Nel mese di agosto 2018 si diffonde la notizia che potrebbe essere l'attore che succederà a Daniel Craig nell'interpretazione del personaggio di James Bond. Alla fine del mese di aprile 2019 sposa la fidanzata Sabrina Dhowre.