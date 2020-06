Nato a Manhattan (New York) il 30 giugno 1975, ma di nazionalità brasiliana, dopo essere cresciuto in un paesino poco distante dalla capitale del Brasile, il giovane Thyago si trasferisce a Milano per intraprendere la carriera di modello.

3 fotografie

Foto e immagini di Thyago Alves

Video Thyago Alves

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Non ci sono messaggi o commenti per Thyago Alves.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Alessandro Gassman Paolo Bonolis Sanremo 2009 Kakà Sanremo 2009 Moda TV

9 biografie

Nati lo stesso giorno di Thyago Alves