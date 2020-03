Biografia

Giulio Maria Berruti nasce il 27 settembre del 1984 a Roma. Dopo avere terminato il liceo scientifico, si avvicina al mondo della recitazione: nel 2003 ha un piccolo ruolo nella commedia di Jim Fall "Lizzie McGuire - Da liceale a pop star".

Mentre studia per ottenere il diploma professionale di odontotecnico, approda al cinema: nel 2005 è nel cast del controverso film di Luca Guadagnino "Melissa P.", al fianco di Elio Germano, interpretando il ruolo di Roberto.

Dopo un cameo nel film di Giancarlo Scarchilli "Scrivilo sui muri", al fianco di Cristiana Capotondi e Primo Reggiani, nel 2006 si fa conoscere dal pubblico televisivo nella miniserie diretta da Fabrizio Costa "La freccia nera", con il personaggio di Thomas, recitando accanto a Carlo Cartier, Martina Stella, Ennio Fantastichini, Riccardo Scamarcio e Jane Alexander.

Il grande successo arriva, però, l'anno successivo, quando Giulio Berruti presta il volto al marchese Andrea Van Necker nella fiction di Canale 5 "La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa", di cui è protagonista, con la regia di Stefano Alleva.

L'anno dopo recita per Antonio De Feo in "Deadly Kitesurf" e compare nei videoclip della canzone di Daniele Stefani "Niente di speciale" e del brano di Rino De Maria "Sangue e cuore", mentre nel 2009 è nel cast della miniserie "Il falco e la colomba", diretta da Giorgio Serafini, in cui impersona Giulio Branciforte.

Nel 2010 appare nel video de "Gli spietati", canzone dei Baustelle; laureatosi - nel frattempo - in odontoiatria e protesi dentaria, al cinema è sugli schermi con "Il gusto dell'amore", di David Pinillos, accanto a Herbert Knaup, Unax Ugalde e Nora Tschirner.

Dopo avere recitato per Thomas Bezucha in "Monte Carlo", nel 2011 è in tv con la serie "Sangue caldo", diretta da Luigi Parisi, con la miniserie "Angeli e diamanti", diretta da Raffaele Mertes, e con la miniserie "La ragazza americana", diretta da Vittorio Sindoni.

Nel 2012 Giulio Berruti viene diretto da Peter Greenaway in "Goltzius and the Pelican Company", mentre in Italia è nel cast della commedia di Cristiano Bortone "10 regole per fare innamorare", accanto a Vincenzo Salemme. Cinzia Mascoli, Fatima Trotta e Guglielmo Scilla.

Nello stesso periodo, presta il volto a uno spot pubblicitario per la Lancia, diretto da Gabriele Muccino, e a uno spot pubblicitario per Bulgari, diretto da Michael Hussman; inoltre, appare nel videoclip musicale della canzone "Show me I'm your lover", dei The Public Radar.

Dopo avere recitato in "L'amore è imperfetto", di Francesca Muci, nel 2014 Berruti torna in televisione con la fiction Mediaset "I segreti di Borgo Larici", diretta da Alessandro Capone, accanto a Nathalie Rapti Gomez, Simone Colombari e Serena Iansiti; al cinema, invece, compare in "Walking on sunshine", di Dania Pasquini e Max Giwa.

Nello stesso periodo, le cronache rosa gli attribuiscono un flirt con la diva di Hollywood Jennifer Lawrence, ma Giulio - direttamente interrogato sull'argomento - preferisce non commentare le indiscrezioni. A partire dal mese di ottobre dello stesso anno, Giulio Berruti è uno dei concorrenti di "Ballando con le stelle", lo show del sabato sera di Raiuno condotto da Milly Carlucci, nel quale si esibisce al fianco di Samanta Togni.