Biografia

Alfonso Maria de' Liguori nasce il 27 settembre 1696 a Marianella, nei pressi di Napoli, in una famiglia aristocratica.

Figlio di Giuseppe de' Liguori, capitano della flotta reale, e di Anna Cavalieri, Alfonso cresce in un ambiente privilegiato ma profondamente religioso.

Fin dalla giovane età, dimostra una straordinaria intelligenza e una spiccata inclinazione per gli studi.

Sant'Alfonso

Formazione e carriera legale

Alfonso intraprende gli studi di giurisprudenza e si laurea in diritto civile ed ecclesiastico all'Università di Napoli all'età di soli 16 anni, un risultato eccezionale per l'epoca. Inizia quindi una promettente carriera come avvocato, distinguendosi per la sua eloquenza e la sua abilità nel dibattimento.

Tuttavia, la sua vita prende una svolta inaspettata quando, nel 1723, perde una causa importante a causa di un errore tecnico.

Questo evento lo segna profondamente, portandolo a riconsiderare le sue scelte di vita.

Vocazione religiosa

Dopo la delusione professionale, Alfonso si dedica sempre più intensamente alla preghiera e alla riflessione spirituale.

Nel 1723 decide di abbandonare la carriera legale per intraprendere il cammino religioso.

Studia teologia e viene ordinato sacerdote nel 1726.

La sua dedizione alla fede e il suo carisma lo rendono presto noto come un predicatore efficace e un confessore compassionevole.

Fondazione dei Redentoristi

Nel 1732, Alfonso fonda la Congregazione del Santissimo Redentore, conosciuta come i Redentoristi.

L'obiettivo principale di questo ordine religioso è la predicazione nelle aree rurali e tra le classi più povere della società. Alfonso si dedica con passione a questa missione, viaggiando per le campagne del Regno di Napoli e predicando con un linguaggio semplice e accessibile a tutti.

Opere letterarie e teologiche

Alfonso è un autore prolifico. Scrive numerose opere di teologia morale, spiritualità e devozione.

La sua "Teologia Morale" diventa un testo di riferimento per generazioni di sacerdoti e studiosi.

Tra le sue opere più famose ci sono "Le Glorie di Maria" e "La pratica di amare Gesù Cristo".

Il suo stile di scrittura è caratterizzato da una profonda sensibilità pastorale e da un'attenzione particolare alla misericordia di Dio.

Episcopato

Nel 1762, nonostante la sua riluttanza, Alfonso viene nominato Vescovo di Sant'Agata dei Goti.

In questo ruolo, si distingue per la sua dedizione ai poveri e per le sue riforme volte a migliorare la formazione del clero.

Gestisce la sua diocesi con saggezza e compassione, diventando un esempio di pastore zelante e attento ai bisogni del suo gregge.

Vita privata e spiritualità

Nonostante la sua intensa attività pubblica, Alfonso conduce una vita privata austera e contemplativa.

È noto per le sue pratiche ascetiche e per la sua profonda devozione alla Vergine Maria.

Soffre di vari problemi di salute, tra cui l'artrite reumatoide, che sopporta con pazienza e offre come sacrificio spirituale.

La sua camera da letto è spartana, arredata solo con l'essenziale, e dedica molte ore alla preghiera e alla meditazione.

Ultimi anni e morte

Nel 1775, a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, Alfonso si ritira dal suo ruolo di vescovo.

Trascorre gli ultimi anni della sua vita nella casa dei Redentoristi a Nocera de' Pagani, continuando a scrivere e a offrire guida spirituale.

Nonostante la sofferenza fisica, mantiene una mente lucida e un cuore compassionevole. Alfonso muore serenamente il 1° agosto 1787, all'età di 90 anni, circondato dai suoi confratelli Redentoristi.

Illustrazione del XIX secolo. Alfonso tiene il crocifisso con la mano sinistra: è rappresentato affetto da osteoartrite cervicale progressiva.

Eredità e canonizzazione

L'impatto di Alfonso sulla Chiesa Cattolica è duraturo. Viene beatificato nel 1816 e canonizzato nel 1839 da Papa Gregorio XVI.

Nel 1871, Papa Pio IX lo proclama Dottore della Chiesa, riconoscendo l'importanza dei suoi scritti teologici.

Sant'Alfonso è venerato come il patrono dei confessori e dei moralisti, e la sua festa si celebra il 1° agosto.

La sua eredità continua a vivere attraverso l'ordine dei Redentoristi e l'influenza duratura dei suoi scritti sulla spiritualità cattolica.

Sant'Alfonso raffigurato durante un miracolo: ferma l’eruzione del Vesuvio.

La canzone di Natale

Tra i contributi più noti e duraturi di Sant'Alfonso alla cultura popolare italiana c'è la composizione del celebre canto natalizio "Tu scendi dalle stelle".

Alfonso scrive questo inno nel 1754, durante una missione a Nola.

La melodia semplice e le parole toccanti rendono la canzone immediatamente popolare tra i fedeli.

Originariamente composta in napoletano con il titolo "Quanno nascette Ninno", viene poi tradotta in italiano dallo stesso Alfonso.

La canzone diventa rapidamente una delle più amate e cantate durante il periodo natalizio in Italia e nel mondo.

Altri suoi componimenti musicali sono: "Fermarono i cieli" e "Protesta della buona morte".