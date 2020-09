Biografia

Paolo Brosio nasce ad Asti il 27 settembre 1956. E' divenuto celebre come giornalista grazie al TG 4 di Emilio Fede negli anni '90. La sua carriera è poi proseguita in tv anche come personaggio, grazie al fatto di aver abbracciato a un certo punto della sua vita la fede cattolica.

Non ancora ventenne entra nel mondo del giornalismo. E' il 1975 e lavora come collaboratore e pubblicista al quotidiano La Nazione di Firenze. Rimane alla testata fiorentina per otto anni. Inoltre dirige l'ufficio stampa della squadra di Serie A Pisa Calcio, guidata da Romeo Anconetani, organizzando un'edizione della Mitropa Cup internazionale.

A metà degli anni '80 Paolo Brosio si laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Pisa. Con la sua tesi di filosofia del diritto su Max Weber, ottiene il massimo dei voti. Pochi giorni dopo la laurea, Paolo viene incaricato dal rettore Bruno Guerrini di dirigere l'Ufficio stampa e di pubblicare il "Notiziario" dell'Università di Pisa. E' il primo ufficio stampa dell'Università pisana.

L'anno successivo Brosio entra nella redazione del Secolo XIX diretto da Carlo Rognoni. In seguito viene trasferito come inviato speciale di cronaca nera e giudiziaria della redazione di La Spezia.

Nel 1990 inizia a lavorare in televisione: è inviato speciale a Studio Aperto, su Italia 1. Brosio partecipa alle Edizioni Straordinarie della Guerra del Golfo, del disastro della Moby Prince, a casi clamorosi di sequestri di persona da parte della Ndrangheta - come nella vicenda del drammatico sequestro di Roberta Ghidini a Brescia.

In questi anni lavora sia per il "Tg5" che per "Studio Aperto" su Italia 1 che per il "Tg4" di Emilio Fede. Grazie a quest'ultimo raggiunge una grande notorietà con l'inchiesta Mani Pulite, rimanendo per sette anni davanti al Tribunale di Milano per realizzare centinaia di dirette. La sua esperienza è raccontata nel suo libro "Novecento giorni sul marciapiede. Avventure e disavventure di un inviato a Tangentopoli" (1994).

Verso la fine degli anni '90 Paolo Brosio passa alla RAI. Nel 1997 ricopre un ruolo fisso alla trasmissione "Quelli che il calcio" di Fabio Fazio.

Gli anni 2000

Brosio partecipa anche altri programmi tv Rai: a "Domenica in" ha il ruolo di co-conduttore nel 2000 e nel 2001; per "Italia che vai" è conduttore nel 2001 e nel 2002; per "Linea verde" è conduttore dal 2002 al 2006.

Nel 2006 è inviato nel reality show "L'isola dei famosi 4", su Rai 2. Partecipa all'episodio della sit-com di Italia 1 "Belli dentro" (2008) andato in onda nel 2012. Nel 2008 è inviato nel programma Stranamore, condotto da Emanuela Folliero su Retequattro. È stato telecronista tifoso delle partite della Juventus trasmesse da Mediaset Premium fino al 2009. Fino al 2010 è stato socio con Marcello Lippi del Twiga, discoteca di Flavio Briatore a Marina di Pietrasanta, della quale detenevano rispettivamente il 30% e il 20% delle quote.

Paolo Brosio, vita privata

Da Wikipedia

Dopo un primo matrimonio concluso con un divorzio, nel 2004 sposa una modella cubana da cui si separa nel 2008. Dopo aver attraversato un periodo di smarrimento a seguito di alcuni eventi negativi, ritrova sé stesso grazie alla fede cattolica, come raccontato nel suo libro del 2009 "A un passo dal baratro. Perché Medjugorje ha cambiato la mia vita". In questo libro Paolo Brosio parla della riscoperta della fede e della spiritualità legata alle apparizioni di Medjugorje.

Gli anni 2010

All'inizio del 2012 conduce "Viaggio a...", su Retequattro, in prima serata. Torna in tv dopo qualche anno, all'inizio del 2019, come concorrente all'Isola dei famosi, edizione N°14.

Nel 2020 torna protagonista in tv come concorrente del Grande Fratello VIP 5, condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini.