Paolo Brosio
Biografia
Paolo Brosio nasce ad Asti il 27 settembre 1956. È divenuto celebre come giornalista grazie al TG 4 di Emilio Fede negli anni '90. La sua carriera è poi proseguita in tv anche come personaggio, grazie al fatto di aver abbracciato a un certo punto della sua vita la fede cattolica.
Non ancora ventenne entra nel mondo del giornalismo. È il 1975 e lavora come collaboratore e pubblicista al quotidiano La Nazione di Firenze. Rimane alla testata fiorentina per otto anni. Inoltre dirige l'ufficio stampa della squadra di Serie A Pisa Calcio, guidata da Romeo Anconetani, organizzando un'edizione della Mitropa Cup internazionale.
A metà degli anni '80 Paolo Brosio si laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Pisa. Con la sua tesi di filosofia del diritto su Max Weber, ottiene il massimo dei voti. Pochi giorni dopo la laurea, Paolo viene incaricato dal rettore Bruno Guerrini di dirigere l'Ufficio stampa e di pubblicare il "Notiziario" dell'Università di Pisa. È il primo ufficio stampa dell'Università pisana.
L'anno successivo Brosio entra nella redazione del Secolo XIX diretto da Carlo Rognoni. In seguito viene trasferito come inviato speciale di cronaca nera e giudiziaria della redazione di La Spezia.
Paolo Brosio negli anni '90
Nel 1990 inizia a lavorare in televisione: è inviato speciale a Studio Aperto, su Italia 1. Brosio partecipa alle Edizioni Straordinarie della Guerra del Golfo, del disastro della Moby Prince, a casi clamorosi di sequestri di persona da parte della Ndrangheta - come nella vicenda del drammatico sequestro di Roberta Ghidini a Brescia.
In questi anni lavora sia per il "Tg5" che per "Studio Aperto" su Italia 1 che per il "Tg4" di Emilio Fede. Grazie a quest'ultimo raggiunge una grande notorietà con l'inchiesta Mani Pulite, rimanendo per sette anni davanti al Tribunale di Milano per realizzare centinaia di dirette. La sua esperienza è raccontata nel suo libro "Novecento giorni sul marciapiede. Avventure e disavventure di un inviato a Tangentopoli" (1994).
Verso la fine degli anni '90 Paolo Brosio passa alla RAI. Nel 1997 ricopre un ruolo fisso alla trasmissione "Quelli che il calcio" di Fabio Fazio.
Gli anni 2000
Brosio partecipa anche altri programmi tv Rai: a "Domenica in" ha il ruolo di co-conduttore nel 2000 e nel 2001; per "Italia che vai" è conduttore nel 2001 e nel 2002; per "Linea verde" è conduttore dal 2002 al 2006.
Nel 2006 è inviato nel reality show "L'isola dei famosi 4", su Rai 2. Partecipa all'episodio della sit-com di Italia 1 "Belli dentro" (2008) andato in onda nel 2012. Nel 2008 è inviato nel programma Stranamore, condotto da Emanuela Folliero su Retequattro. È stato telecronista tifoso delle partite della Juventus trasmesse da Mediaset Premium fino al 2009. Fino al 2010 è stato socio con Marcello Lippi del Twiga, discoteca di Flavio Briatore a Marina di Pietrasanta, della quale detenevano rispettivamente il 30% e il 20% delle quote.
Paolo Brosio, vita privata
Da Wikipedia
Dopo un primo matrimonio concluso con un divorzio, nel 2004 sposa una modella cubana da cui si separa nel 2008. Dopo aver attraversato un periodo di smarrimento a seguito di alcuni eventi negativi, ritrova sé stesso grazie alla fede cattolica, come raccontato nel suo libro del 2009 "A un passo dal baratro. Perché Medjugorje ha cambiato la mia vita". In questo libro Paolo Brosio parla della riscoperta della fede e della spiritualità legata alle apparizioni di Medjugorje.
Gli anni 2010
All'inizio del 2012 conduce "Viaggio a...", su Retequattro, in prima serata. Torna in tv dopo qualche anno, all'inizio del 2019, come concorrente all'Isola dei famosi, edizione N°14.
Nel 2020 è scelto per essere tra i protagonisti in tv del Grande Fratello VIP 5, condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini.
Frasi di Paolo Brosio
«Tu dovevi morire. Eri condannato da due tumori. Uno al fegato e un altro ai polmoni, ma Dio ha revocato la condanna e ti ha restituito la vita, guarendoti le ferite.»
Ho avvertito subito un senso di nausea. Mi girava la testa e ho avuto tanta paura, paura di morire, di non vedere più i miei amici, mia madre, di non riuscire a portare a termine ciò che sentivo di fare ancora nella vita con tanto entusiasmo.
Ero troppo giovane per morire così, tra atroci sofferenze di una malattia terribile come questa, la stessa che ha stroncato mio padre, morto sotto i miei occhi impotenti dopo più di quaranta giorni di agonia. Ucciso da un tumore al fegato.
Ecco, vedete: quando sentite squillare il campanello dell'ultima chiamata della vita, tutto sembra avvenire troppo presto, maledettamente in fretta.
Se non hai la fede vai fuori di testa, il pendolino del dolore ti sconquassa.
Mi piacerebbe essere un miliardario per poter dire "do 80 milioni a chi ne ha bisogno, e me ne restano 20". Ma anche chi non ha molto denaro può dare del suo. Lo facevo anche quando non ero credente, adesso che ho Gesù con me, corro.
Mi ha salvato quella Signora: Maria. Lei poi ti presenta suo figlio, Gesù.
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Foto e immagini di Paolo Brosio
Video Paolo Brosio
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Paolo Brosio. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Paolo Brosio.
Paolo Brosio è isterico
Voglio esprimere un semplice mio pensiero su Paolo Brosio è isterico si dia una calmata.
Vada da un psichiatra calmare i Nervi. Sono Cattolica e praticante Brosio che si dichiara Cattolico è Matto. Si converta.
Chieda la conversione del Cuore.
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