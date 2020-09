Biografia • Progetto Magico

Diventato famoso non solo per via delle sue indubbie capacità, ma anche per essere stato per anni l'invidiatissimo fidanzato della top model Claudia Schiffer (anche se si vocifera che il loro fosse un amore a puro scopo pubblicitario), David Cooperfield, con quel nome che richiama tristi storie alla Dickens (infatti il suo vero nome è il più prosaico David Kotkin), è a tutt'oggi forse il più grande illusionista vivente.

Straordinarie, pazzesche e al limite della fantascienza sono state alcune sue imprese, la più celebre delle quali è stata la messa in scena della sparizione della statua della Libertà.

Nato nel New Jersey il 16 settembre 1956 e dotato di un vero e naturale talento per la messa in scena, qualunque essa fosse, ha iniziato giovanissimo esibendosi come ventriloquo debuttando a soli dodici anni come prestigiatore con il nome d'arte di "the boy Davino".

Negli USA, terra che offre notoriamente ampie possibilità di realizzazione, David ha modo di mostrare a tutti di che stoffa è fatto e quali sono le sue vere potenzialità. In breve tempo, infatti, riesce ad imporsi in patria grazie ad un nuovo modo di presentare la prestidigitazione.

Copperfield (e qui sta la sua vera, grande trovata) è riuscito, esibendosi prima con il repertorio classico del prestigiatore e poi con le grandi illusioni, a dare un'immagine nuova, più dinamica e moderna della magia proponendo nei suoi seguitissimi special televisivi americani (trasmessi in tutto il mondo), uno spettacolo a 360 gradi in sintonia con le esigenze e le aspettative di un pubblico sempre più difficile da stupire e divertire.

E' appunto rimasta famosa la sparizione della Statua della Libertà, così come il numero dell'attraversamento della muraglia cinese, iperbolico spettacolo effettuato in occasione del suo special registrato in Cina; oppure quando fece levitare e sparire una Ferrari da 60.000 dollari e sparire il suo jet personale, o ancora quando fece levitare e sparire una carrozza dell'Orient Express.

In mezzo a tutte queste "levitazioni", una non poteva non essere dedicata a se stesso, e infatti il tenebroso Copprfield non ha esitato a sperimentare l'ennesimo trucco anche su se stesso, riuscendo addirittura a volare (e realizzando così un suo personale sogno).

Diventato una vera e propria celebrità, accolto ovunque come le più famose star del cinema, Copperfield gode del lavoro di un ampio entourage di esperti. Collaboratori e specialisti collaborano con lui nell'ideazione di grandi illusioni che poi Copperfield presenta in esclusiva durante i suoi spettacoli televisivi e teatrali. Vero appassionato di magia e di storia dell'illusionismo (il suo idolo, va da sé, è il grande Houdini), possiede una enorme collezione di attrezzi, libri e manifesti di magia antichi, appartenuti ai più grandi illusionisti della storia e che conserva nel suo "International Museum and Library of the Conjuring Arts" a disposizione della comunità magica mondiale.

Inoltre, da moltissimi anni coaudiuvato da medici specializzati e volontari, Copperfield propone, attraverso il Project Magic, facili e divertenti giochi di prestigio, che insegna ai bambini convalescenti negli ospedali per aiutarli nella riabilitazione psicomotoria e per una più rapida guarigione. Il "Progetto Magico" (così potremmo tradurlo in italiano), è attivo in più di 1000 ospedali sparsi in 30 paesi del mondo.

Infine è importante ricordare che David Copperfield è stato insignito del titolo di "Illusionista del Millennio" dalla presidenza del 21° congresso mondiale di magia (FISM), in una cerimonia che si è svolta a Lisbona.