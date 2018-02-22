Stefano Parisi
Biografia
Stefano Parisi nasce il 12 novembre del 1956 a Roma. Di fede socialista sin da ragazzo, negli anni Settanta è vicesegretario del Nucleo universitario socialista della sua città. Dopo essersi laureato all'Università La Sapienza della Capitale in Economia e Commercio, entra nel mondo del lavoro ottenendo un impiego presso l'ufficio studi della Cgil, sempre in quota socialista.
Nel 1984 diventa Capo della Segreteria Tecnica del Ministero del Lavoro, mansione che abbandona quattro anni più tardi: nel 1988, infatti, passa alla Vicepresidenza del Consiglio dei Ministri durante il Governo De Mita; l'anno successivo, svolge lo stesso ruolo presso il Ministero degli Affari Esteri (il ministro di allora è Gianni De Michelis, del Partito Socialista Italiano), occupandosi di molti dossier delicati, e rimanendovi fino al 1991.
Stefano Parisi negli anni '90
A partire dal 1992 è il Capo del Dipartimento per gli Affari Economici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre due anni più tardi viene scelto come Segretario Generale del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni appena istituito, in un momento storico ed economico importante, che vede l'apertura del mercato della telefonia mobile alla concorrenza e le razionalizzazioni dell'operatore pubblico.
Sempre nel 1994 Stefano Parisi entra a far parte del collegio sindacale della Rai; due anni dopo è Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio. Nel 1997 lascia sia il collegio sindacale della Rai che il Dipartimento per gli Affari Economici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lavorando come city manager, cioè Direttore Generale, del Comune di Milano, il cui sindaco è Gabriele Albertini: contribuisce a rilanciare la città che deve risollevarsi dopo gli scandali di Tangentopoli.
Gli anni 2000 e successivi
Nel 2000 lascia il proprio ruolo all'ombra della Madonnina e assume la carica di Direttore Generale di Confindustria nel corso della presidenza di Antonio D'Amato, con cui condivide numerose battaglie, inclusa quella relativa all'Articolo 18: trasloca da Viale dell'Astronomia nel 2004, quando, nominato Direttore Generale e Amministratore Delegato di Fastweb, si occupa in prima persona di gestire il processo di espansione della società su scala nazionale.
Nel 2007 Fastweb viene ceduta a Swisscom, ma Stefano Parisi mantiene il proprio ruolo anche con la nuova configurazione societaria. Nel 2009 diventa Presidente di Assotelecomunicazioni-Asstel, e l'anno successivo lascia Swisscom, dopo essere stato sfiorato (riceve un avviso di garanzia) dall'indagine per presunta frode fiscale internazionale che coinvolge Silvio Scaglia, ai tempi presidente di Fastweb (che in seguito verrà assolto con formula piena).
Dopo avere ceduto la presidenza di Assotelecomunicazioni-Asstel, il manager romano viene nominato Senior Advisor per l'Italia di RBS, la Royal Bank of Scotland. Nel 2012 passa alla guida di Chili Tv, società che si occupa della diffusione di film in streaming. Nel 2013, la sua posizione relativa all'indagine su Fastweb viene archiviata.
Il ritorno in politica come candidato sindaco
Nel 2016 Stefano Parisi si candida come sindaco a Milano per il centrodestra, sostenuto sia dalla Lega di Matteo Salvini che da Silvio Berlusconi e Maurizio Lupi, rispettivamente in rappresentanza di Forza Italia e del Nuovo Centrodestra: sfida Giuseppe Sala, vincitore delle primarie del centrosinistra, e Corrado Passera, rappresentante di Italia Unica.
Al primo turno e al al ballottaggio Parisi corre in un testa a testa con Sala, tuttavia è quest'ultimo a venire eletto sindaco della città meneghina. Torna in campo nelle elezioni politiche del 4 marzo 2018 come candidato del centrodestra alla guida della Regione Lazio. Ancora una volta i risultati delle votazioni giungono a un testa a testa finale, questa volta contro il candidato del centrosinistra Nicola Zingaretti.
Frasi di Stefano Parisi
Milano tornerà a essere aperta, libera, sicura, efficiente e orgogliosa di poter dare il meglio di sé al Paese
[Febbraio 2016, sulla sua candidatura a sindaco]
Accogliendo l'invito che mi è stato rivolto da tutte le forze politiche del centrodestra ho deciso di candidarmi per diventare il prossimo Sindaco di Milano. E' stata una scelta difficile perché implica un profondo cambiamento delle mie prospettive di vita e professionali, ma la spinta decisiva è venuta dall'aver verificato che intorno al mio nome si è coagulato il consenso di tutte le componenti dell'area che è oggi al governo della Regione Lombardia.
[Febbraio 2016]
Dopo i sacrifici necessari per scongiurare il rischio di default, è ora urgente dare un segnale immediato e concreto di nuovi e migliori servizi, di nuove opportunità occupazionali e imprenditoriali. Ciò lo si può fare spingendo l’acceleratore sui percorsi di digitalizzazione del Paese.
[Nel 2012]
Il tema principale dell'ecosistema Internet riguarda la tutela del diritto d'autore e lo sviluppo del mercato legale dei contenuti. E' un tema che richiede un approccio innovativo, sia verso i consumatori che verso i diversi soggetti che concorrono alla catena del valore dei servizi digitali.
[Nel 2012]
Un aspetto importante da sviluppare è quello dei pagamenti digitali, a cui va dato impulso procedendo all’integrazione dei sistemi di pagamento, specie nei rapporti tra rete interbancaria e altri soggetti, come per esempio gli enti locali. Da qui potrebbe derivare la possibilità di pagare on line tributi quali Imu, tariffa rifiuti, multe e bollo auto, con notevoli risparmi di tempi e costi per il contribuente.
[Nel 2012]
La formazione digitale è un tema fondamentale dell’Internet economy, su cui il nostro Paese sconta un notevole ritardo.
[Nel 2012]
Confindustria Digitale nasce a giugno del 2011 con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dell’economia digitale in Italia, nella consapevolezza che le tecnologie digitali oggi costituiscono il reale motore della crescita economica nel mondo. In questa direzione, la creazione della Federazione come unico e forte polo di rappresentanza dell’industria dell’Information & Communication Technology, in linea con quanto avviene in altri paesi europei, ha costituito un passaggio necessario per valorizzare le capacità innovative che nel nostro Paese esprimono le aziende del settore, determinare le condizioni per favorire gli investimenti in innovazione e realizzare anche in Italia gli obiettivi dell’Agenda Digitale.
[Nel 2012]
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Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Stefano Parisi. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Stefano Parisi.
Sarà perché penso che l'incompetenza dei politici e di tanti top manager cooptati dalla politica alla guida delle aziende sia, insieme alla loro mancanza di senso di responsabilità e di senso civico, la causa vera dei guai del nostro paese, sarà perché sono una socialista rimasta senza partito, sono pronta a sostenere iniziative e a impegnarmi, se Lei deciderà, come mi auguro, di intraprendere un percorso politico a livello nazionale. Le persone perbene e capaci non devono restare un passo indietro: solo se si fanno avanti e conquistano la prima fila possiamo avere speranza.
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