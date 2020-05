Biografia

Volto noto agli appassionati di comicità, Andrea Pucci è uno dei nomi più prestigiosi emersi da Colorado Café, programma di cabaret in onda su Italia 1 negli anni 2000 e 2010. Nato a Milano il 23 agosto del 1965, il suo vero nome è Andrea Baccan, in arte Pucci. Affermato anche come scrittore e mattatore in grado di condurre spettacoli solisti, Pucci è uno dei più stimati e versatili comici italiani. Vediamo nella sua biografia quale percorso l'ha portato ad abbracciare la sua professione e qualche dettaglio sulla sua vita privata.

Andrea Pucci: gli esordi

I genitori sono di provenienza veneta. Il padre è originario di un piccolo paesino nella provincia di Padova, Stanghella, mentre la madre è di Pressana, in provincia di Verona. Già dalla tenera età, Andrea capisce che la sua vera passione è quella di far divertire la gente: ama sin da piccolo stare al centro dell'attenzione e strappare un sorriso alle persone che conosce.

Prima di raggiungere il successo e affermarsi sui palchi di cabaret live, Andrea lavora presso la tabaccheria dei genitori a Milano e, sempre nel periodo in cui fatica ad emergere, decide per breve tempo di dedicarsi alla professione di gioielliere. Si tratta solo di una parentesi non destinata a durare molto, poiché nel contempo Andrea inizia a farsi notare partecipando come concorrente barzellettiere all'interno della trasmissione televisiva La sai l'ultima, nella stagione 1993-94.

Questo momento segna l'inizio di una gavetta difficile, durante la quale il futuro Andrea Pucci si esibisce con i suoi monologhi satirici che prendono di mira usi e costumi, e quasi mai la politica.

La particolarità delle sue esibizioni, visibile sin dall'inizio della carriera, si ritrova in una capacità notevole di riuscire a coinvolgere il pubblico, in virtù del fatto che i testi scritti da lui stesso sono centrati sulla rivisitazione in chiave comica di verità che le persone toccano con mano nel corso della propria quotidianità.

Andrea Pucci: l'approdo in Mediaset, il successo e i libri

La vera svolta professionale arriva nel momento in cui Andrea Baccan si approccia alle reti televisive Mediaset, in particolar modo con il programma di cabaret Colorado. Sul palco di quest'ultimo riesce a riscuotere un enorme successo grazie ai suoi monologhi trasversali, imponendosi con alcune espressioni che si convertono in veri e propri tormentoni, mirati a ironizzare su problemi di coppia e situazioni al limite dell'assurdo, nelle quali lui si trova in prima persona.

Sul palco di Colorado, Andrea assume definitivamente come nome d'arte Pucci, dal nome del suo personaggio più famoso. Particolarmente memorabile rimane lo sketch del 2010 presentato a Colorado in coppia con Felipe, altro comico della trasmissione, che puntualmente lo interrompe durante una serie di approcci sentimentali prendendolo in giro.

Andrea Pucci

Nello stesso anno debutta nelle librerie il libro d'esordio di Andrea Pucci, dal titolo Ho sposato l'esorcista, che punta a esplorare i temi che rendono la comicità di Pucci così efficace, nonché in grado di arrivare a un pubblico molto variegato.

Grazie alla propria fama e soprattutto alla fede calcistica dichiarata - per l'Inter - viene invitato come ospite ricorrente della trasmissione Quelli che il calcio.

Nel 2016 esce un altro libro: C'è solo da ridere (per non piangere).

Nel 2017 viene scelto per condurre su Italia 1 un nuovo programma televisivo, Big Show, che prevede anche la partecipazione della comica Katia Follesa. A partire dall'anno successivo diventa il testimonial ufficiale dell'associazione onlus a carattere laico nota come City Angels.

Negli anni seguenti partecipa come ospite fisso ad alcuni programmi tv, come "Tika Taka" (condotto da Pierluigi Pardo), "Maurizio Costanzo Show", "Amici Celebrities".

Andrea Pucci al cinema

Tra i film a cui Pucci partecipa negli anni 2000 e 2010 ci sono:

Vita privata e curiosità

Non molti sanno che Andrea Pucci è un grandissimo amico del calciatore ed ex bomber nazionale Bobo Vieri. All'inizio della propria carriera Pucci si impegna molto per entrare in contatto con quello che rappresenta un suo mito: ben presto tra i due nasce un legame forte, testimoniato dal fatto che Vieri si reca spesso a vederne gli show di cabaret. Non stupisce che Andrea Pucci sia un grandissimo tifoso dell'Inter, squadra nella quale Vieri milita durante la propria carriera con successo.

Per quel che riguarda la sua vita privata, Andrea Pucci ha una figlia, Rachele Baccan, con la quale ha un rapporto meraviglioso, come testimoniato dalla lettera toccante dedicata alla propria bambina durante uno spettacolo. La bimba è il frutto di un legame terminato: Pucci risulta separato eppure in ottimi rapporti con la propria ex, con la quale mantiene la custodia della figlia. Andrea sceglie di legarsi successivamente con Priscila Prado, manager di origine brasiliana che lavora come consulente di stile e immagine.