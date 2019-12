Biografia

Nancy Nicoletta Lina Ortensia Brilli nasce il 10 aprile del 1964 a Roma.

Intraprende la carriera cinematografica grazie a Vittoria Squitieri, figlia del regista Pasquale e sua compagna di classe alle scuole superiori all'Istituto Statale d'Arte Roma 1, che la presenta al padre: Squitieri la fa esordire nel 1984 nel film "Claretta", dove veste i panni di Miriam Petacci.

Sempre per lo stesso regista, Nancy Brilli gira l'anno successivo la miniserie "Naso di cane". Nel 1986 è nel cast di "Sotto il ristorante cinese" (l'unico film diretto da Bruno Bozzetto con protagonisti solamente attori in carne e ossa e non cartoni animati) e di "Demoni 2 L'incubo ritorna", film diretto da Lamberto Bava e scritto da Dario Argento, mentre l'anno successivo è a teatro al fianco di Enrico Montesano nello spettacolo "Se il tempo fosse un gambero", per la regia di Pietro Garinei; sul grande schermo è in "Camping del terrore", diretta da Ruggero Deodato.

Sempre nel 1987, si sposa con l'attore Massimo Ghini, conosciuto sul set della miniserie tv "Due fratelli", diretta da Alberto Lattuada e trasmessa l'anno successivo. Nel 1988 Nancy Brilli è una delle protagoniste della commedia corale di Carlo Verdone "Compagni di scuola", al fianco di Christian De Sica e Angelo Bernabucci; quindi, nel 1989 recita in "Un cane sciolto" di Giorgio Capitani, in "Una fredda mattina di maggio" di Vittorio Sindoni e nel film di Ricky Tognazzi "Piccoli equivoci", grazie al quale si aggiudica un Nastro d'Argento e un David di Donatello.

Gli anni '90

Nel 1990, anno in cui finisce il suo matrimonio con Massimo Ghini, è a teatro con "Il presente prossimo venturo", mentre al cinema appare in "Italia-Germania 4 a 3" (film sulla cosiddetta "partita del secolo"), di Andrea Barzini (grazie al quale ottiene una candidatura ai David di Donatello come migliore attrice protagonista); in tv, invece, fa parte del cast de "Il colore della vittoria".

Dopo avere recitato in "Tutti gli uomini di Sara", di Gianpaolo Tescari (per il quale viene candidata come migliore attrice ai Nastri d'Argento), nel 1993 è sul piccolo schermo con "Papà prende moglie", telefilm in cui recita accanto a Marco Columbro, Franca Valeri ed Erika Blanc; nel frattempo, vive una storia d'amore con il cantante Ivano Fossati, che finirà nel 1994.

Tra il 1994 e il 1996 recita in "Italian Restaurant", di Giorgio Capitani, e in "Ci vediamo in tribunale", di Domenico Saverni. Torna al cinema nel 1996 in "Bruno aspetta in macchina", di Duccio Camerini; l'anno successivo si cimenta nel doppiaggio prestando la voce ai personaggi di Gilda, Si e Am nel film animato "Lilli e il vagabondo" e si sposa nuovamente, questa volta con Luca Manfredi, figlio dell'attore Nino.

Protagonista di "Grazie di tutto" (diretto dallo stesso Luca Manfredi) e conduttrice di "Crociera", trasmissione Rai soppressa a causa dei bassi ascolti, nel 1999 è una delle protagoniste di "Commesse", fiction di successo della Rai, in cui è al fianco di Anna Valle, Veronica Pivetti, Caterina Vertova e Franco Castellano.

Gli anni 2000

Dopo essere stata a teatro con "The Blue Room", ispirato a "Il girotondo" di Arthur Schnitzler con la regia italiana di Marco Sciaccaluga, Nancy Brilli torna in sala di doppiaggio nel 2000 per "Galline in fuga" dando la voce alla gallina Gaia, mentre dall'anno seguente è una delle stelle del cast della fiction di Canale 5 "Il bello delle donne", al fianco di Virna Lisi, Giuliana De Sio, Stefania Sandrelli e Gabriel Garko, vestendo i panni del controverso personaggio Vicky Melzi.

Nel 2002 si separa da Luca Manfredi e recita ne "Il compagno americano", per la regia di Barbara Barni, e in "Febbre da cavallo - La mandrakata", di Carlo Vanzina, accanto a Enrico Montesano e Gigi Proietti. Tra il 2004 e il 2005 è in tv con la miniserie "Madame", di Salvatore Samperi, e con "I colori della vita", in cui compare accanto a Gabriel Garko e Alessandra Martines.

Nel 2007 torna a lavorare con Virna Lisi in "Caterina e le sue figlie 2" (in cui interpreta una donna depressa e obesa, Renata, trattata in malo modo dal marito), fiction di Canale 5: sulla stessa rete è protagonista anche di "Donne sbagliate" (regia di Monica Vullo), in cui recita accanto alla stessa Lisi e a Manuela Arcuri.

In "Donne sbagliate", la Brilli interpreta Silvia Soriani, vedova di un commercialista colluso con la criminalità organizzata che viene arrestata con l'accusa di essere complice di un camorrista. Tra il 2007 e il 2008, la Brilli è nel cast del cinepanettone di Neri Parenti "Natale in crociera", per poi ritrovare Carlo Vanzina dietro la macchina da presa in "Un'estate al mare".

Gli anni 2010

In questi anni il suo nuovo compagno nella vita è Roy De Vita, chirurgo plastico. Nancy sconfigge inoltre l'endometriosi, malattia che l'ha portata ad avere un tumore all'utero, diventando poi testimonial pubblico e sensibilizzatrice su questo tema.

Dopo essere stata diretta da Fausto Brizzi in "Ex", nel 2010 collabora ancora con Brizzi per "Maschi contro femmine" e con Vanzina per "La vita è una cosa meravigliosa". Attrice in "A Natale mi sposo", di Paolo Costella, nel 2011 è in "Femmine contro maschi", di Fausto Brizzi; l'anno successivo è a teatro come protagonista della commedia goldoniana "La locandiera", per la regia di Giuseppe Marini. Nel 2014 torna al cinema venendo diretta da Carlo Vanzina in "Sapore di te".