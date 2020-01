Biografia • Venere e Giunone

Manuela Arcuri nasce a Latina il giorno 8 gennaio 1977. Prorompente, grazie anche al notevole fisico, già all'età di 14 anni si avvicina al mondo dello spettacolo iniziando a comparire in vari servizi fotografici e prendendo parte a numerose sfilate di moda. Di famiglia d'origine pugliese, dopo aver frequentato il liceo si iscrive all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma.

Il debutto al cinema arriva a 17 anni con il ruolo nel film d'esordio di Leonardo Pieraccioni "I Laureati"; subito dopo ottiene una parte ne "I Buchi Neri" del regista Pappi Corsicato; ha occasione di interpretare un ruolo ancora più rilevante quando Carlo Verdone la vuole nei panni della coatta Mara nel suo "Viaggi di Nozze"; nel 1997 compare anche nella tradizionale commedia natalizia "A Spasso nel tempo", assieme a Massimo Boldi e Christian De Sica.

Manuela Arcuri lavora parallelamente anche per la tv recitando nella serie televisiva "Disokkupati". Torna al cinema nel 1999 con il film "Bagnomaria" di Giorgio Panariello.

La bellissima Manuela diventa in poco tempo una presenza fissa di salotti mondani, feste vip e programmi tv; immancabile il gossip sulla sua vita privata . In questo contesto fa notizia la sua discussa relazione con un ricchissimo emiro arabo con il quale però romperà ogni legame a causa dell'opprimente gelosia del miliardario.

Manuela Arcuri negli anni 2000

Il 2000 è forse l'anno della sua definitiva consacrazione grazie al film "Teste di Cocco" dove recita assieme alla coppia Alessandro Gassman e Ricky Tognazzi, ed al successivo "A Ruota Libera" del bravo comico e regista napoletano Vincenzo Salemme, nel quale divide la scena con la sua Sabrina Ferilli. Sempre nel 2000 posa senza veli per il calendario di "GenteViaggi"; l'anno dopo ancora un calendario, per Panorama.

Nel 2001 Manuela Arcuri è Paola Vitali, protagonista della fiction tv "Carabinieri".

Tra il 2002 e il 2003 è co-conduttrice del Festival di Sanremo e di "Scherzi a parte" (con Teo Teocoli e Anna Maria Barbera).

Manuela Arcuri

Nel 2004 ha partecipato, come protagonista, al video della canzone Liberi da noi di Gigi D'Alessio e, nel 2007 al video della canzone "Somewhere Here On Earth" di Prince.

Nel frattempo ha una relazione con il campione italiano di scherma Aldo Montano, ma la storia d'amore finisce nel 2006.

Nel 2008 Manuela Arcuri interpreta Egle Ciccirillo nella commedia teatrale "Il primo che mi capita", scritta, diretta ed interpretata da Antonio Giuliani. Nello stesso anno partecipa alla fiction televisiva "Mogli a pezzi", e conduce "Venice music awards", al fianco ad Amadeus. Torna in tv dopo molti anni nel 2019, come concorrente ballerina a "Ballando con le Stelle", su Rai Uno.