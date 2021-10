Biografia

Paride Vitale nasce a Pescasseroli (L'Aquila) il 4 agosto 1977. Responsabile di alcune delle feste di maggiore successo della scena milanese, Vitale è un esperto di pubbliche relazioni. Ha fondato la sua agenzia nel 2011, dopo aver collaborato con marchi importanti come Sky e Mini. Grazie al suo lavoro conosce moltissimi personaggi famosi; è particolarmente legato a Victoria Cabello, con la quale prende parte all'edizione 2022 di Pechino Express. Scopriamo le tappe salienti del suo percorso professionale, senza dimenticare di approfondire alcune curiosità.

Paride Vitale

Gli studi e l'esordio professionale

Da piccolo coltiva l'aspirazione di fare il giornalista per tradurre concretamente la propria passione per la scrittura. Tuttavia, sceglie un indirizzo più scientifico per i propri studi superiori e si iscrive alla facoltà di Economia all'Università di Bologna, conseguendo la laurea con successo.

Appena completato il percorso accademico, Paride Vitale viene assunto da Mini in veste di manager delle pubbliche relazioni nella sede di Milano. Ricopre questo ruolo per ben sette anni, un periodo molto lungo per questo tipo di professione. Il motivo è presto spiegato: si trova particolarmente bene con la squadra di lavoro che, anche grazie al contributo di Paride Vitale, riesce a rilanciare in Italia un marchio prestigioso e a contribuire al suo rinnovato successo. Mini è parte del team del gruppo BMW, azienda che permette a Paride di venire a contatto con professionalità molto stimate del settore.

Tra queste c'è Roberto Olivi, professionista che crede molto nel giovane ragazzo. Per Paride concludere la parentesi in Mini non è semplice, ma l'offerta da parte di Sky riesce a fare la differenza. Viene chiamato come responsabile degli eventi sul territorio per poi arrivare ad allargarsi alla gestione delle relazioni pubbliche dell'amministratore delegato Tom Mockridge. Altre aree di specializzazione che lo vedono coinvolto nei suoi anni di attività nel colosso mediatico, sono quelli della comunicazione interna.

In generale Paride riesce a farsi molto apprezzare dai suoi colleghi, ma anche dai protagonisti del mondo dello spettacolo con cui viene a contatto.

Paride Vitale e il successo con l'agenzia che porta il suo nome

Da sempre molto dedicato al proprio lavoro, Paride decide di compiere il naturale passo successivo e mettere a frutto tutto ciò che ha appreso grazie alle opportunità che gli sono state offerte da grandi gruppi. Ecco dunque che, dopo essere diventato giornalista pubblicista nel 2008, nel 2011 arriva la svolta. Decide di dare vita alla Paridevitale Agency, destinata a diventare una delle più grandi di Milano.

Dall'inizio di questa avventura imprenditoriale può ritenersi molto fortunato per il rapporto instaurato con alcuni clienti particolarmente importanti. Oltre alla naturale collaborazione con alcune divisioni di Sky, come Sky Arte, altri marchi che spiccano sono:

Disaronno,

Seletti,

H&M.

Queste aziende scelgono di dare fiducia a Paride Vitale, iniziando con lui progetti di promozione. Proprio nella specializzazione nelle pubbliche relazioni si ritrova il punto di forza dell'agenzia di Paride, che conta nel 2021 otto collaboratori.

La dedizione di Vitale dal momento in cui crea la propria agenzia lo porta a lavorare anche fino a venti ore al giorno, tanto da riuscire a dedicare poco tempo alla propria vita privata e ad organizzare pranzi e cene della settimana attorno agli impegni lavorativi. Ecco perché stupisce ancora di più la decisione di Paride di prendere parte all'edizione 2022 di Pechino Express.

Potrebbe essere difficile per un uomo così dedicato al lavoro scegliere di staccare e viaggiare in condizioni anche proibitive per il Medio Oriente; ma la compagnia di Vittoria Cabello, con cui ha un rapporto di amicizia molto forte, è un punto di forza.

Paride Vitale con Victoria Cabello: il nome del loro team a Pechino Express è "I pazzeschi"

Vita privata e curiosità

Della situazione sentimentale di Paride Vitale non si conoscono dettagli e ciò non stupisce, dato che l'esperto di comunicazione nonché imprenditore, fino alla partecipazione a Pechino Express era un nome noto solo dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Quel che tuttavia è di dominio pubblico è il grande legame che lega Paride a Victoria Cabello, con la quale forma coppia a Pechino Express.

Grande appassionato della movida milanese, Paride presenta diverse eccentricità. Per esempio colleziona gemelli, accessori di cui vanta ben trecento modelli; a Milano abita da sempre nella zona di Porta Venezia; ama inoltre scoprire sempre nuovi posti del capoluogo meneghino. Beve solo ed esclusivamente gin tonic. Adora gli animali, in particolar modo il suo jack russel di nome Ettore, che porta con sé anche nei viaggi intercontinentali.