Biografia

Noto al grande pubblico con il soprannome esplicativo Chirurgo dei VIP, Giacomo Urtis è un ragazzo sardo nato in Venezuela che in pochi anni è riuscito, grazie a una notevole determinazione, a ritagliarsi un posto importante nel mondo dello spettacolo italiano e non solo. Ciò gli è stato possibile grazie alle sue competenze in materia di chirurgia plastica: è in quest'ambito che riesce a entrare in contatto con molte star, alle quali offre i propri trattamenti di bellezza, arrivando persino a essere considerato lui stesso un VIP e prendere così parte prima all'Isola dei Famosi e poi a fare un'incursione al Grande Fratello VIP (nel 2020). Scopriamo di più su questo inusuale professionista del campo medico e della televisione.

Giacomo Urtis: gioventù ed esordi accademici

Giacomo Urtis nasce a Caracas il 28 settembre del 1977. Nella capitale del Venezuela il giovane trascorre i primi anni di vita, per fare poi presto ritorno in Sardegna, precisamente nella città di Alghero, da cui sono originari i suoi genitori.

Nell'ambiente sardo mette radici e intraprende il proprio percorso di studi, parallelamente alle passioni per la bellezza e il make-up. Proprio quest'ultime sono alla base della sua scelta di iscriversi alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Sassari, dove si laurea nel 2002, specializzandosi ulteriormente in Dermatologia e Venereologia.

Sceglie poi di proseguire il proprio percorso trasferendosi nel capoluogo lombardo: presso l'Università degli Studi Milano riesce a conseguire un Master in Chirurgia Estetica, un primo passo verso quella che è destinata a diventare una carriera molto importante.

Giacomo Urtis e la fondazione delle cliniche per Vip

Sin dagli esordi professionali, Giacomo Urtis mostra una notevole predisposizione per l'intraprendenza personale. In virtù di questa qualità non comune, riesce a farsi strada senza dover necessariamente affidarsi a percorsi convenzionali.

Decide perciò di ideare e dirigere la Dr. Urtis Clinic, ovvero un network di medici specialisti in discipline come la chirurgia estetica, la dermatologia e la medicina estetica. Nel corso del tempo, sin dalla sua prima fondazione, la clinica è cresciuta moltissimo e ora può annoverare sedi a Milano, Roma, Londra e in svariati centri di dimagrimento in Sardegna.

Tuttavia, le passioni del giovane medico non si limitano certamente a quelle strettamente legate alla sua professione. Per questo motivo, si attiva per perseguire la carriera di attore.

Dalla chirurgia delle star alle apparizioni in televisione

Una delle passioni - confessate in svariate occasioni - che più motivano il professionista della chirurgia estetica è certamente quello per la recitazione. Può contare infatti una partecipazione alla web series The Lady, a cura di Lory Del Santo, nonché svariate collaborazioni con Le Iene nell'ambito di servizi dedicati alla bellezza e alla medicina estetica.

Giacomo Urtis

Una delle ambizioni principali di Giacomo Urtis è quella di partecipare in qualità di opinionista al trono gay di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Nel 2020, Giacomo Urtis prende parte alla dodicesima edizione dell'Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Prima di arrivare in Honduras, trascorre dieci giorni all'insegna del lusso sfrenato a Miami per poi immergersi completamente nell'esperienza dell'isola, alla quale sceglie di prendere parte per mettersi alla prova con se stesso.

Dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi, fa incursione in un altro reality, il Grande Fratello Vip 5, al quale partecipa come ospite per qualche giorno nel 2020.

Vita privata e curiosità

Urtis adora sperimentare in prima persona l'efficacia di alcune tipologie di trattamenti estetici, cosa della quale non fa mistero, anzi va molto fiero.

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Giacomo Urtis, non sono noti moltissimi dettagli, se non il fatto che al momento della sua entrata nella casa più spiata d'Italia, nel 2020, risulta essere single.

Uno dei legami passati più celebri di Giacomo Urtis riguarda quello con Rodrigo Alves, soprannominato dalla stampa e anche dai fan il Ken umano. Urtis, infatti, è dichiaratamente omosessuale.