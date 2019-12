Biografia

Emmanuel Macron nasce il 21 dicembre del 1977 ad Amiens, in Francia. Dopo essersi iscritto all'Università di Parigi-Nanterre, frequenta l'Istituto di studi politici di Parigi per poi formarsi all'Ecole nationale d'administration. Successivamente, nel 2004, conclusi gli studi entra nel corpo dell'Inspection générale des Finances (il corpo di ispezione generale delle finanze). Nel 2007 è nominato relatore per la commissione Attali, che si occupa di liberalizzazioni e crescita economica.

Nel frattempo, Macron è membro attivo del Partito Socialista, di cui fa parte da quando aveva ventiquattro anni (ma in passato aveva militato nel Movimento dei Cittadini, e nel 2002 aveva votato per Jean-Pierre Chevènement). Inizia a collaborare con la fondazione Jean-Jaurès e ha modo di conoscere François Hollande.

In occasione delle elezioni del 2007 entra nel gruppo dei Gracques, che è formato da alti funzionari ed ex dirigenti che vorrebbero un'alleanza tra François Bayrou e Ségolène Royal. In seguito Emmanuel Macron tenta di candidarsi per le elezioni legislative in Piccardia con il Partito Socialista, ma i dirigenti di partito lo escludono. Così, mentre Nicolas Sarokzy vince le presidenziali, Macron si dedica a una nuova carriera.

A partire dal 2008 egli inizia a lavorare per la banca d'affari Rothschild, e a giugno dello stesso anno è co-relatore della commissione per le professioni del diritto.

Nel 2010 viene promosso ad associato nella banca Rothschild, e si occupa di una transazione per più di nove miliardi di euro che gli consente di diventare milionario.

Emmanuel Macron negli anni 2010

L'anno successivo Emmanuel Macron è sostenitore di Hollande per le primarie socialiste, benché i sondaggi diano in vantaggio Dominique Strauss-Kahn. Macron si occupa, inoltre, del gruppo della Rotonde, che include economisti come Gilbert Cette, Philippe Aghion ed Elie Cohen.

Il 26 agosto del 2014 viene scelto come ministro dell'Economia, dell'Industria e del Digitale per il secondo governo guidato da Manuel Valls. Il 30 agosto del 2016, tuttavia, egli lascia il suo incarico al ministero, dimettendosi in vista della sua candidatura alle elezioni presidenziali dell'anno seguente.

La strada verso le elezioni presidenziali

Dal momento che è un ex allievo dell'Ecole national d'administration, egli avrebbe l'obbligo di prestare servizio per lo Stato per altri quattro anni (arrivando a un totale di dieci). Così non è, e avendo svolto solo sei anni di servizio (visto che non devono essere conteggiati i due anni in cui è stato ministro), è tenuto a versare più di 50mila euro di risarcimento.

Alla fine del 2016 il suo responsabile della comunicazione rende noto che per la sua candidatura alle presidenziali Emmanuel Macron ha già ricevuto quasi quattro milioni di euro di donazioni. E' più del doppio rispetto al budget a disposizione di Alain Juppé e di François Fillon per le primarie della destra. Tali finanziamenti sono indispensabili, dal momento che Macron non può usufruire di finanziamenti pubblici e deve fare affidamento unicamente sulle donazioni provenienti da privati per sostenere economicamente la sua campagna.

La moglie Brigitte Trogneux

Durante il periodo dei suoi incarichi pubblici vengono naturalmente rivelate notizie della sua vita privata. Una storia che incuriosisce e appassiona i francesi è quella della sua solida e duratura relazione d'amore con la moglie, Brigitte Trogneux. E' un'insegnante di lettere la cui età sembrerebbe essere segreta. Lei, nata il 13 aprile 1953, ha 24 anni più di Emmanuel. Anch'ella è originaria di Amiens, come il marito. Sono sposati dal 2007; da una precedente unione Brigitte Macron ha avuto tre figli. Il loro amore risale al 1995, quando Macron era un suo allievo adolescente e lei era sposata con un professore.

I dibattiti tv

Nel 2017, a capo di En Marche!, il movimento politico da lui fondato l'anno precedente, Emmanuel Macron è uno dei papabili alla conquista dell'Eliseo. Il 20 marzo è protagonista del primo dibattito televisivo insieme ad altri quattro candidati, vale a dire Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, François Fillon e Benoit Hamon. I sondaggi di opinione decretano il suo successo, con il 29% delle preferenze, davanti a Mélenchon, fermo al 20%, e a Fillon e alla Le Pen, al 19%.

Successivamente egli prende parte a un secondo dibattito televisivo, in cui sono presenti tutti e undici i candidati all'Eliseo: in questo caso i sondaggi di opinione attribuiscono il successo a Mélenchon, con Macron secondo, Fillon terzo e la Le Pen quarta.

Le elezioni del 2017 in Francia

Il 23 aprile, in occasione del primo turno delle presidenziali che si svolge pochi giorni dopo l'ennesimo attentato terroristico a Parigi che ha provocato la morte di un poliziotto, Macron è il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze. Per questo va al ballottaggio per sfidare la seconda classificata, Marine Le Pen, esponente del Front National.

Il 7 maggio successivo viene eletto 25° Presidente della Repubblica francese.