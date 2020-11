Biografia • L'Europa, l'economia

Jacques Attali nasce il giorno 1 novembre 1943 ad Algeri (Algeria). Intellettuale, economista, filosofo e storico, ha insegnato Economia teorica presso l'École Polytechnique e l'università Paris-Dauphine. Dal 1981 al 1991 è consigliere economico del presidente francese François Mitterrand.

Nel mese di aprile 1991 fonda e diviene primo presidente della "Bers", Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo dell'Europa dell'Est, istituto finanziario che assiste i paesi dell'Europa centrale e appartenenti all'ex Unione Sovietica, nella loro transizione verso i mercati economici delle democrazie occidentali.

Nel 1998 Attali fonda poi "PlaNet Finance", organizazzione francese non-profit che ha come obiettivo lo sviluppo del microcredito.

Editorialista dell'"Express", è autore di numerosi libri, tradotti in più di venti lingue. Tra i suoi scritti vi sono saggi, romanzi, racconti per l'infanzia, una biografia di Blaise Pascal e anche un'opera teatrale. Il suo titolo più noto è forse "Noise: The Political Economy of Music" con il quale nel 1985 ha spopolato negli Stati Uniti.

