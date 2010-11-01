Jacques Attali

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Biografia L'Europa, l'economia

Jacques Attali nasce il giorno 1 novembre 1943 ad Algeri (Algeria). Intellettuale, economista, filosofo e storico, ha insegnato Economia teorica presso l'École Polytechnique e l'università Paris-Dauphine. Dal 1981 al 1991 è consigliere economico del presidente francese François Mitterrand.

Nel mese di aprile 1991 fonda e diviene primo presidente della "Bers", Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo dell'Europa dell'Est, istituto finanziario che assiste i paesi dell'Europa centrale e appartenenti all'ex Unione Sovietica, nella loro transizione verso i mercati economici delle democrazie occidentali.

Nel 1998 Attali fonda poi "PlaNet Finance", organizazzione francese non-profit che ha come obiettivo lo sviluppo del microcredito.

Editorialista dell'"Express", è autore di numerosi libri, tradotti in più di venti lingue. Tra i suoi scritti vi sono saggi, romanzi, racconti per l'infanzia, una biografia di Blaise Pascal e anche un'opera teatrale. Il suo titolo più noto è forse "Noise: The Political Economy of Music" con il quale nel 1985 ha spopolato negli Stati Uniti.

Bibliografia essenziale:

- Lessico per il futuro (2008)

- Breve storia del futuro (2007)

- Karl Marx. Ovvero, lo spirito del mondo (2006)

- L'uomo nomade (2006)

- Gli ebrei, il mondo, il denaro. Storia economica del popolo ebraico (2003)

- Trattato del labirinto (2003)

- Dizionario del XXI secolo (1999)

- Europa, Europe (1994)

- Millennium (1993)

- Il primo giorno dopo me (1993)

- La vita eterna (1992)

- La figura di Fraser (1985)

- Storie del tempo (1983)

- I tre mondi. Per una teoria del dopocrisi (1981)

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Lunedì 1 novembre 2010 20:16:38

Mi chiamo Filomena Di già e ho letto questa biografia e mi è molto pèiacuta credo che quest'uomo sia stato un bravissimo scrittore ed economista molto acculturato e privo di pregiudizi una persona serena ma allostesso tempo sicuro di se .

Distinti Saluti

Filomena Di Già

Da: Filomena Di Già

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