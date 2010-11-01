Jacques Attali
Biografia • L'Europa, l'economia
Jacques Attali nasce il giorno 1 novembre 1943 ad Algeri (Algeria). Intellettuale, economista, filosofo e storico, ha insegnato Economia teorica presso l'École Polytechnique e l'università Paris-Dauphine. Dal 1981 al 1991 è consigliere economico del presidente francese François Mitterrand.
Nel mese di aprile 1991 fonda e diviene primo presidente della "Bers", Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo dell'Europa dell'Est, istituto finanziario che assiste i paesi dell'Europa centrale e appartenenti all'ex Unione Sovietica, nella loro transizione verso i mercati economici delle democrazie occidentali.
Nel 1998 Attali fonda poi "PlaNet Finance", organizazzione francese non-profit che ha come obiettivo lo sviluppo del microcredito.
Editorialista dell'"Express", è autore di numerosi libri, tradotti in più di venti lingue. Tra i suoi scritti vi sono saggi, romanzi, racconti per l'infanzia, una biografia di Blaise Pascal e anche un'opera teatrale. Il suo titolo più noto è forse "Noise: The Political Economy of Music" con il quale nel 1985 ha spopolato negli Stati Uniti.
Bibliografia essenziale:
- Lessico per il futuro (2008)
- Breve storia del futuro (2007)
- Karl Marx. Ovvero, lo spirito del mondo (2006)
- L'uomo nomade (2006)
- Gli ebrei, il mondo, il denaro. Storia economica del popolo ebraico (2003)
- Trattato del labirinto (2003)
- Dizionario del XXI secolo (1999)
- Europa, Europe (1994)
- Millennium (1993)
- Il primo giorno dopo me (1993)
- La vita eterna (1992)
- La figura di Fraser (1985)
- Storie del tempo (1983)
- I tre mondi. Per una teoria del dopocrisi (1981)
Frasi di Jacques Attali
Ciò che oggi chiamiamo musica è troppo spesso un travestimento per il monologo del potere. Tuttavia mai prima d'ora si sono visti così tanti musicisti che provano fortemente a comunicare con il loro pubblico, e mai prima questa comunicazione è stata così ingannevole. La musica ora sembra davvero una scoraggiante maldestra scusa per la glorificazione di sè, da parte dei musicisti, e per la crescita di un nuovo settore industriale.
Gli elettori di Marine Le Pen sperano nel ritorno a un'epoca che non esiste più, e che non potrà mai più tornare. Il mondo interconnesso è una realtà irreversibile.
[Da un'intervista di Stefano Montefiori, Attali: ho scoperto io Macron e ora vi svelo come governerà, Corriere.it, 24 aprile 2017]
In questa fase degli equilibri internazionali, molti hanno interesse a distruggere il polo di potere rappresentato dall'Unione Europea. Andrebbe a vantaggio delle altre sfere di influenza, e per ogni singolo Paese europeo sarebbe una catastrofe.
[Da un'intervista di Stefano Montefiori, Attali: ho scoperto io Macron e ora vi svelo come governerà, Corriere.it, 24 aprile 2017]
[Riguardo all'incidenza del debito pubblico italiano sul Prodotto interno lordo e all'urgenza di ridimensionare la portata del problema] [...] la situazione dell'Italia è resa ancor più preoccupante dal fatto che la popolazione non sembra essere in grado, quando sarà il momento, di rispondere agli sforzi richiesti per diminuire drasticamente il livello del debito pubblico. [...] Nel 2016, la Repubblica italiana avrà settant'anni, l'età della maturità e della saggezza per ogni regime politico in Europa. In confronto, nessuna Costituzione francese è durata di più. Se non ci si muove in tempo, l'Italia si ritroverà irrimediabilmente sprofondata in una crisi d'identità, e verrà cancellata dalla scena mondiale.
E cosa credeva la plebaglia europea, che l'Euro fosse stato fatto per la loro felicità?
[Attribuita]
Mai la violenza è stata più minacciosa e multiforme di oggi. Mai l'azione e le idee di Mohandas Gandhi, che l'ha combattuta col sorriso sulle labbra, fino a morirne, sono state più attuali.
Ben pochi hanno lasciato una traccia tanto forte nella storia umana, attraversando con dolcezza un secolo di barbarie, tentando di far ragionare i mostri peggiori, facendo del proprio sacrificio un mezzo per condurre gli altri all'introspezione, rivelando che l'umiliazione è il vero motore della Storia, praticando la sola utopia che permette di sperare nella sopravvivenza della specie umana: quella della tolleranza e della nonviolenza. La sua lezione ha cambiato il XX secolo e l'India. Bisognerà recepirla, se vogliamo che l'umanità sopravviva al XXI.
Quando si sorpassano i 60-65 anni, l'uomo vive più a lungo di quanto non produca e costa caro alla società. L'eutanasia sarà uno degli strumenti essenziali delle nostre società future. Il diritto al suicidio, diretto o indiretto, è perciò un valore assoluto in questo tipo di società. Macchine per sopprimere permetteranno di eliminare la vita allorché essa sarà troppo insopportabile, o economicamente troppo costosa.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Jacques Attali
Foto e immagini di Jacques Attali
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Jacques Attali. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Jacques Attali.
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
François Mitterrand Blaise Pascal Karl Marx Labirinto Economia Letteratura
Caricamento in corso...
Persone famose nate nel 1943
Caricamento in corso...