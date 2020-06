Lascia la Rai nel 1987 per passare a Mediaset: realizza "Raffaella Carrà Show" e "Il principe azzurro", che però non ottengono grossi ascolti. Torna allora in Rai nel 1989 fino al 1991, quando conduce "Fantastico 12" insieme a Johnny Dorelli .

La carriera è lanciata e prosegue in tv: "Ma che sera" (1978), "Fantastico 3" (1982, con Corrado Mantoni e Gigi Sabani ) fino a "Pronto, Raffaella?" (1984 e 1985), programma diurno in cui lavora per la prima volta con Gianni Boncompagni , suo ex compagno. Il successo del programma che porta il suo nome, le porta nel 1984 il titolo di "Personaggio televisivo europeo femminile", assegnato dall'European TV Magazines Association.

