Biografia

Personaggio discusso e bizzarro, John McAfee è l'inventore di un noto software anti-virus che porta il suo nome. Nasce nel settembre del 1945 o forse del 1946 (probabilmente il giorno 18) in Inghilterra, figlio di un addetto alla sicurezza stradale e di un'impiegata di banca. A soli quindici anni, diventa orfano: suo padre, infatti, violento e alcolizzato (spesso picchia la moglie), si suicida. Cresciuto in Virginia, a Salem, John - mantenendosi con piccoli lavoretti - frequenta il Roanoke College, dove nel 1967 ottiene il bachelor's degree in matematica.

Negli anni seguenti viene chiamato al Northeast Louisiana State College per insegnare, ma viene licenziato dopo aver intrapreso una relazione con una sua studentessa. Lavora poi come programmatore a New York, all'Institute for Space Studies della Nasa: nel 1970 si sposta alla Univac, dove è impiegato in qualità di software designer, mentre più tardi diventa architetto di sistemi operativi per la Xerox. Nel 1978 John McAfee entra a far parte della Computer Sciences Corporation come consulente software, mentre negli anni Ottanta trova lavoro presso la Lockheed.

Dopo essere entrato in contatto con una copia del virus Pakistani Brain, inizia a dedicarsi allo sviluppo di programmi anti-virus. Nel 1987 fonda la McAfee Associates, una compagnia di software anti-virus, tra le prime a distribuire questo tipo di programmi secondo la modalità shareware. Nel 1989 McAfee decide di lasciare la Lockheed per lavorare a tempo pieno per la sua organizzazione (anche se in realtà svolge la sua attività direttamente da casa sua, a Santa Clara, in California).

La compagnia viene registrata nel 1992 nello stato del Delaware, e viene quotata in Borsa per un valore pari a 80 miliardi di dollari; John decide di dimettersi due anni più tardi. Nel 2008, divenuto ormai un imprenditore ricchissimo, sceglie di trasferirsi in Belize e abbandonare gli Stati Uniti, anche a causa di due azioni legali che lo riguardano: una relativa a un infortunio sul lavoro di un suo dipendente, l'altra riguardante la morte di un ragazzo nella sua scuola di volo.

Vendute, quindi, le sue proprietà, John McAfee si sposta in America Centrale, dove investe il proprio denaro nella distribuzione di caffè, in una fabbrica di sigari, in una società di ricerca farmaceutica e in una compagnia di taxi. L'anno successivo, il "New York Times" riporta che il patrimonio personale di McAfee è calato da cento milioni di dollari a quattro milioni di dollari, come conseguenza della recessione e della crisi finanziaria globale.

Nell'aprile del 2012 viene arrestato nella sua casa di Orange Walk Town per possesso di armi non dichiarate e coltivazione di droghe senza licenza: viene comunque rilasciato senza che venga pagata alcuna cauzione. Nel novembre dello stesso anno, mentre esce su "Wired" un'intervista in cui dichiara di aver paura che la polizia locale possa ammazzarlo, un suo vicino di casa, di nome Gregory Faull, viene ucciso: sul suo corpo vengono trovati i segni inequivocabili di colpi di arma da fuoco. John McAfee è il primo sospettato della polizia, anche a causa dei frequenti litigi avuti in passato con la vittima: egli, tuttavia, si difende accusando la Gang Suppression Unit, corpo di polizia del Belize, che vorrebbe incastrarlo.

Scappato da casa, si rifugia a dicembre in Guatemala, dopo esservi entrato in maniera illegale: qui, dopo aver tentato inutilmente di chiedere asilo politico, viene arrestato per essere estradato negli Stati Uniti, mentre dal Belize fonti governative fanno sapere che McAfee era ricercato non in quanto sospettato dell'assassinio, ma semplicemente come persona informata sui fatti. Poco dopo viene ricoverato in ospedale a causa di attacchi di ansia e pressione del sangue alta: più tardi confesserà di aver finto un attacco di cuore solo per guadagnare tempo. Il 12 dicembre, comunque, viene rilasciato dal Guatemala, e deportato negli Usa. Nel gennaio del 2013 John McAfee si trasferisce in Oregon, a Portland, e inizia a lavorare alla sua autobiografia sotto forma di graphic novel. Dopo l'uscita di un eBook biografico per mano di Joshua Davis (della rivista Wired) dal titolo "John McAfee Last Stand", Warner Bros ha acquisito i diritti necessari per la realizzazione di un film ispirato alla storia.