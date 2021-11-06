Teo Teocoli
Biografia • Carrellate di risate
L'eclettico attore e comico Teo Teocoli nasce a Taranto il 25 febbraio 1945; il suo vero nome è Antonio. La carriera di cabarettista inizia al noto locale milanese "Derby", tempio del genere, e fucina negli anni di diversi nomi e volti noti dello spettacolo. Calca il palcoscenico milanese insieme a Cochi e Renato (Cochi Ponzoni, Renato Pozzetto), Enzo Jannacci, Diego Abatantuono e Massimo Boldi. Entra a far parte inoltre del Clan di Adriano Celentano.
Sono gli anni '60: canta insieme ad altri gruppi come "I Camaleonti" e "I Quelli" (che in seguito diventeranno PFM, Premiata Forneria Marconi).
L'esordio televisivo avviene sulla rete lombrada Antenna 3, insieme al collega e caro amico Massimo Boldi; il programma è "Non lo sapessi ma lo so", del 1982. Poi è nel cast del "Drive in", trasmissione che traccerà la rotta di una nuova comicità televisiva. Dopo la trasmissione "Una rotonda sul mare", nel 1989 dà vita a uno dei suoi personaggi più noti ed esilaranti: Peo Pericoli; la trasmisione è "Emilio".
Nel 1991, insieme a Gene Gnocchi, partecipa a "Il gioco dei nove" condotto da Gerry Scotti. È protagonista della sit-com "I vicini di casa", di Gino e Michele, con il personaggio di Teo Bauscia.
L'esordio cinematografico di Teo Teocoli avviene nel 1975 nel film "Il padrone e l'operaio". Nel 1979 insieme ad Anna Oxa è protagonista in teatro di uno show musicale.
Nel 1991/1992, chiamato da Antonio Ricci, già autore storico di "Drive In" conduce "Striscia la notizia". Nel 1992 inaugura un programma che sarà sulla breccia per molti anni: "Scherzi a parte", in cui le vittime delle esilaranti candid camera sono i personaggi noti e famosi.
Milanese e milanista, irriducibile e sfegatato tifoso rossonero, con la Gialappa's Band lancia dal 1992 "Mai dire gol". Teocoli crea e interpreta esilaranti personaggi da Felice Caccamo e Gianduia Vettorello e ancora Peo Pericoli; abbandonerà la trasmissione solo nel 1995.
Nel 1994 pubblica un libro comico, "Frittura totale globale". Nello stesso anno vince un Telegatto. Nel 1996 conduce su Canale 5 il varietà "Il boom" insieme a Gene Gnocchi e Simona Ventura. Ripropone i suoi personaggi sportivi in "EuroPeo", trasmesso su Italia 1 in occasione dei Campionati europei di calcio.
Nel 1997 conduce su RaiUno il varietà "Faccia tosta", insieme a Wendy Windham. Nello stesso anno è uno dei protagonisti di "Fantastica italiana". Dopo alcune partecipazioni alla trasmissione domenicale "Quelli che il calcio", di (e con) Fabio Fazio, ne diviene ospite fisso dal 1998 al 2000.
Nel febbraio 1999 dal Teatro Casinò Municipale di Sanremo, insieme a Fabio Fazio e Orietta Berti, conduce Sanremo Notte, l'appuntamento che accompagna la 49ma Edizione del Festival. Nell'ottobre 1999 è ospite fisso di Adriano Celentano nella trasmissione "Francamente me ne infischio".
Nella 50ma edizione del Festival di Sanremo affianco Fabio Fazio e Luciano Pavarotti alla conduzione.
Nel 2001 è protagonista con Anna Galiena del film "Bibo per sempre". In televisione partecipa agli show di Celentano e di Fiorello. Le sue performance sembrano diventare immediatamente antologia dello spettacolo.
Nel 2002 torna a Sanremo come ospite d'eccezione di Pippo Baudo.
Poi torna a codnurre "Scherzi a parte", con Massimo Boldi e Michelle Hunziker. Nell'edizione del 2003-2004 è affiancato da Manuela Arcuri e Anna Maria Barbera.
Nell'autunno 2004 è protagonista del primo One-man show di casa Mediaset. Il titolo è "Il Teo - Sono tornato normale", in cui mette in scena una carrellata dei suoi più celebri e irresistibili personaggi. Tra le imitazioni più esilaranti ci sono Ray Charles e Valentino Rossi.
Nel 2005, per il secondo anno consecutivo, lo spettacolo teatrale "Sono tornato normale show" ottiene il "tutto esaurito" a Napoli, Milano, Torino, Genova, Bologna e Brescia.
Sempre nel 2005 Teocoli è il protagonista dell'estate di Canale 5 con "Sei un mito! Questa notte è per te", show condotto con Roberta Capua.
Poi passa alla rai dove diventa ospite-commentatore della "Domenica Sportiva". Nel 2007 inizia un nuovo show serale con Simona Ventura dal titolo "Colpo di Genio": dopo sole 2 puntate e ascolti molto bassi il programma viene chiuso.
Filmografia essenziale di Teo Teocoli
- Il padrone e l'operaio (1975)
- L'Italia s'è rotta (1976)
- Come ti rapisco il pupo (1976)
- Sturmtruppen (1976)
- Cinque furbastri, un furbacchione (1977)
- L'inquilina del piano di sopra (1977)
- Saxofone (1978)
- L'imbranato (1979)
- Liquirizia (1979)
- Il marziano (1979)
- Una vacanza bestiale (1980)
- Spaghetti a mezzanotte (1982)
- Eccezzziunale...veramente (1982)
- Missione eroica. I pompieri 2 (1987)
- Abbronzatissimi (1991)
- Croce e delizia (1995), regia di Luciano De Crescenzo
- Papà dice messa (1996), regia di Renato Pozzetto
Frasi di Teo Teocoli
L'altro giorno al mare ho fatto un tuffo e sott'acqua ho trovato un marocchino che voleva lavarmi il vetro della maschera.
La facilità allo scontro mi arriva da un'infanzia difficile. Mamma veniva da una famiglia di giostrai, papà era andato in Marina sotto le bombe inglesi. Dopo la guerra siamo sbarcati a Milano, zona Niguarda-Fulvio Testi a quei tempi quasi campagna. Mamma cuciva in sartoria, papà non lavorava e non si vedeva mai, meglio perché quando arrivava mi picchiava di brutto: il classico padre-padrone.
Ero un disadattato: di fronte al bidello in divisa ho pianto per ore, facevo fatica a scrivere e leggere, non capivo nemmeno il concetto di proprietà. Mi chiamavano terun, africa, baluba, altro che non incazzarsi..! È un miracolo che sia arrivato a ragioneria perché non ho mai studiato niente, giuro. M'intortavo le prof, facevo ridere anche loro.
La popolarità arrivò negli anni Sessanta, con la pubblicità, i primi show, la musica.
Papà veniva spesso in teatro, soprattutto in camerino, a chiedermi soldi. E io pronti, l'accontentavo: era pur sempre mio padre. Mamma ha vissuto di più e m'ha visto ai massimi.
[Su Roberto Mancini] Il bel calcio ce l'ha nel DNA, non a caso è partito subito con grandi squadre. Lui e Montella sono i due veri allenatori italiani che potrebbero arrivare al livello di Ancelotti.
Per più di vent'anni aspettavo la domenica per il rito dello stadio con gli amici. I miei idoli erano Rivera e Prati. Andavamo presto, prima al bar Cicala, in piazzale Lotto, gestito da interisti che ogni volta ci dicevano "ma non potete andare da un'altra parte?", poi guardavamo lo stadio che si riempiva ed era già uno spettacolo.
Non ditemi che Berlusconi non ha soldi... sono stupito dalla vendita di Kakà, Pirlo, Ibra, Thiago, soprattutto di Pirlo, che oggi è il calciatore italiano più famoso. Ogni tanto quando uno tira una punizione il telecronista dice "alla Pirlo", ma lui è ancora vivo, eh?
Caro Adriano, ti auguro di continuare al Milan altri dieci anni, ma siccome abbiamo la stessa età prima o poi dovrai lasciare. Spesso lo incontro al ristorante e mi dice "dai, torna a San Siro!". Nel lavoro è inavvicinabile, nella vita è affidabile e generoso, io gli voglio molto bene... soprattutto perché la sua imitazione mi ha fatto guadagnare un sacco di soldi!
[Su Massimo Ferrero] È pittoresco. Facile correre per il campo e far sorridere quando si vince. Voglio vederlo quando perde.
Amico lettore, amica lettrice,
è mio preciso dovere morale e culturale premettere che io un libro non l'ho mai scritto e, se è per questo, non l'ho neanche mai letto, se si eccettuano due meravigliosi volumi che campeggiano sulla mia libreria, dai titoli misteriosi quanto affascinanti: NAPOLI A-L e NAPOLI M-Z, due rigorosi monumenti letterari (specialmente il primo) da cui amo estrapolare frasi a effetto o citazioni dotte (la mia preferita è Coalvito ing. Francesco, 6194562, prenderà il 7512654).
Ma, a parte questo, mi rendo conto di non avere una completa preparazione letteraria e potete dunque immaginare la mia sorpresa quando due simpatici nani di Milano, Baldini e Castoldi, si presentarono a casa mia per propormi di scrivere un libro.
Quei due allegri bagonghi dell'editoria, con quel modo di fare scanzonato e gioviale, quel rassicurante tono paterno, quel ricco assegno in bianco intestato a Felice Caccamo, mi hanno presto convinto.
Ormai avevo scelto quale sarebbe stata la mia nuova vita e la sera stessa decisi di cominciare; presi in mano una penna e iniziai a scrivere. Mi accorsi quasi subito che il mestiere dello scrittore è molto più duro di quanto si possa pensare; infatti le vocali mi venivano abbastanza bene, ma le consonanti erano davvero uno scoglio insormontabile; la f ricordava vagamente Pesaola visto di profilo, mentre la r era tale e quale a Bruscolotti in costume da bagno. Dopo sei ore di atroci sofferenze ero riuscito a scrivere soltanto la parola aiuola e la mano destra era ormai in preda a crampi lancinanti. Ero davvero distrutto e stavo per abbandonare quando, come spesso capita a noi scrittori, una idea geniale mi venne in aiuto: forse ero mancino.
Come per magia cominciai a scrivere fiumi di termini difficilissimi (non dimenticherò mai il momento in cui dalla mia penna uscì la parola elettrauto) e terminai il libro in poche ore.
Ed è proprio per questo che, in tutta coscienza, ai lettori di quest'opera mi sento di promettere un beato nulla.
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Foto e immagini di Teo Teocoli
Video Teo Teocoli
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Teo Teocoli. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Teo Teocoli.
Invito a partecipare evento online
Buongiorno.
Sono la prof. ssa Tiziana Moretti. Insegno al Pacinotti di Taranto. La mia scuola sta organizzando un evento "Premio scuola digitale" rigorosamente online.
Vorremmo sapere se il sig. Teocoli può intervenire online la mattina del 30 aprile per una ventina di minuti.
Il cachet che abbiamo a disposizione è di circa 350 euro. Sarebbe un gran piacere poter avere un collegamento con il sig. Teocoli. E' sempre stato un orgoglio di Taranto.
Resto a disposizione per qualunque chiarimento, 349-------
Ciao Teo, ti scrivo per chiederti un grosso favore. Il 1/07/2020 mio padre compie 75 anni. Si, è del 1945, si chiama Francesco Manzardo e da pensionato coltiva un vigneto di shardonnay e pinot grigio. Sposato con Marisa Valentini, ha 3 figli. Patrick(che sono io), Luca e Samuel. Ha inoltre 3 nipotine di 13, 3 e 1 anni. Ti chiederei se potresti fargli gli auguri di compleanno. Il suo numero è 340 -------. Ti lascio anche il mio, se lui non fosse raggiungibile. Il mio Cell 339-------. Grazie Sei grande
Ciao Teo, inanzi tutto complimenti, sei un grande artista, fai divertire e ridere, cosa molto importante, soprattutto di questi tempi, con il Corona virus.. Tu come mio padre siete nati nel 1945. Quest' anno quindi sono 75 anni che mio padre farà il 1/07/2020. La mia richiesta sarebbe che tu possa gentilmente fare una telefonata a mio padre come regalo per il suo compleanno. Lui è un tifoso del Milan e ogni tanto va a vedere una partita. Sarebbe bello se tu possa chiamarlo e magari con una imitazione delle tue farlo ridere un po'. Ti ringrazio anticipatamente e ti lascio il suo numero di Cell. 340 ------- e si chiama Francesco Manzardo. (Ti lascio anche il mio numero, se papà non sentisse il telefono. 339 -------) Grazie di cuore Teo
spiace vederti raramente in tv un grande come te non dovrebbe mai mancare. spero di rivederti presto. un saluto. gian da meina
Teo Teocoli è il più grande Swowman Italiano ( e non solo) degli ultimi 20 anni, Sa cantare , ballare, imitare si è inventato dei personaggi storici come : Peo Pericoli, Vettorello, Caccamo, Leo Leocoli fratello di Peo pericoli ( non si sà il perchè) che faceva il verso di Cesare Cadeo. Ha recitato molto bene nei musical come "Hair" con i giovanissimi Renato Zero e Loredana Bertè (e sono stati i primi in Italia) e recita bene anche a livello cinematografico ( senza molta fortuna, nonostante sia bravo). Saluto Massimo, ti aspetti una risposta da Teo Teocoli: sono sicuro che se legge questa biografia ti scrive
un Suo commento. Caro Massimo Sei una persona da amiirare e con grande forza di volontà, e stai tranquillo che ti riprendi al 100% . Massimo Sei un N° 1
esco da un'ictus ero fermo su una sedia a rotelle adesso per fortuna vado con le mie gambe. mi sei sempre piaciuto riuscivo a fare un sorriso quando eri in tv come quella volta che sei stato con carlo conti sono sempre in casa non lo sai cosa vuol dire un'ictus per tua fortuna ti auguro tanta salute da chi aspetta un tuo saluto
esco da un'ictus ero fermo su una sedia a rotelle adesso per fortuna vado con le mie gambe mi sei sempre piaciuto un casino nelle giornate tristi riuscivi a farmi sortire un sorriso guarda non e facile
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