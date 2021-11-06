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Teo Teocoli

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Biografia Carrellate di risate

L'eclettico attore e comico Teo Teocoli nasce a Taranto il 25 febbraio 1945; il suo vero nome è Antonio. La carriera di cabarettista inizia al noto locale milanese "Derby", tempio del genere, e fucina negli anni di diversi nomi e volti noti dello spettacolo. Calca il palcoscenico milanese insieme a Cochi e Renato (Cochi Ponzoni, Renato Pozzetto), Enzo Jannacci, Diego Abatantuono e Massimo Boldi. Entra a far parte inoltre del Clan di Adriano Celentano.

Sono gli anni '60: canta insieme ad altri gruppi come "I Camaleonti" e "I Quelli" (che in seguito diventeranno PFM, Premiata Forneria Marconi).

L'esordio televisivo avviene sulla rete lombrada Antenna 3, insieme al collega e caro amico Massimo Boldi; il programma è "Non lo sapessi ma lo so", del 1982. Poi è nel cast del "Drive in", trasmissione che traccerà la rotta di una nuova comicità televisiva. Dopo la trasmissione "Una rotonda sul mare", nel 1989 dà vita a uno dei suoi personaggi più noti ed esilaranti: Peo Pericoli; la trasmisione è "Emilio".

Nel 1991, insieme a Gene Gnocchi, partecipa a "Il gioco dei nove" condotto da Gerry Scotti. È protagonista della sit-com "I vicini di casa", di Gino e Michele, con il personaggio di Teo Bauscia.

L'esordio cinematografico di Teo Teocoli avviene nel 1975 nel film "Il padrone e l'operaio". Nel 1979 insieme ad Anna Oxa è protagonista in teatro di uno show musicale.

Nel 1991/1992, chiamato da Antonio Ricci, già autore storico di "Drive In" conduce "Striscia la notizia". Nel 1992 inaugura un programma che sarà sulla breccia per molti anni: "Scherzi a parte", in cui le vittime delle esilaranti candid camera sono i personaggi noti e famosi.

Milanese e milanista, irriducibile e sfegatato tifoso rossonero, con la Gialappa's Band lancia dal 1992 "Mai dire gol". Teocoli crea e interpreta esilaranti personaggi da Felice Caccamo e Gianduia Vettorello e ancora Peo Pericoli; abbandonerà la trasmissione solo nel 1995.

Nel 1994 pubblica un libro comico, "Frittura totale globale". Nello stesso anno vince un Telegatto. Nel 1996 conduce su Canale 5 il varietà "Il boom" insieme a Gene Gnocchi e Simona Ventura. Ripropone i suoi personaggi sportivi in "EuroPeo", trasmesso su Italia 1 in occasione dei Campionati europei di calcio.

Nel 1997 conduce su RaiUno il varietà "Faccia tosta", insieme a Wendy Windham. Nello stesso anno è uno dei protagonisti di "Fantastica italiana". Dopo alcune partecipazioni alla trasmissione domenicale "Quelli che il calcio", di (e con) Fabio Fazio, ne diviene ospite fisso dal 1998 al 2000.

Nel febbraio 1999 dal Teatro Casinò Municipale di Sanremo, insieme a Fabio Fazio e Orietta Berti, conduce Sanremo Notte, l'appuntamento che accompagna la 49ma Edizione del Festival. Nell'ottobre 1999 è ospite fisso di Adriano Celentano nella trasmissione "Francamente me ne infischio".

Nella 50ma edizione del Festival di Sanremo affianco Fabio Fazio e Luciano Pavarotti alla conduzione.

Nel 2001 è protagonista con Anna Galiena del film "Bibo per sempre". In televisione partecipa agli show di Celentano e di Fiorello. Le sue performance sembrano diventare immediatamente antologia dello spettacolo.

Nel 2002 torna a Sanremo come ospite d'eccezione di Pippo Baudo.

Poi torna a codnurre "Scherzi a parte", con Massimo Boldi e Michelle Hunziker. Nell'edizione del 2003-2004 è affiancato da Manuela Arcuri e Anna Maria Barbera.

Nell'autunno 2004 è protagonista del primo One-man show di casa Mediaset. Il titolo è "Il Teo - Sono tornato normale", in cui mette in scena una carrellata dei suoi più celebri e irresistibili personaggi. Tra le imitazioni più esilaranti ci sono Ray Charles e Valentino Rossi.

Nel 2005, per il secondo anno consecutivo, lo spettacolo teatrale "Sono tornato normale show" ottiene il "tutto esaurito" a Napoli, Milano, Torino, Genova, Bologna e Brescia.

Sempre nel 2005 Teocoli è il protagonista dell'estate di Canale 5 con "Sei un mito! Questa notte è per te", show condotto con Roberta Capua.

Poi passa alla rai dove diventa ospite-commentatore della "Domenica Sportiva". Nel 2007 inizia un nuovo show serale con Simona Ventura dal titolo "Colpo di Genio": dopo sole 2 puntate e ascolti molto bassi il programma viene chiuso.

Filmografia essenziale di Teo Teocoli

  • Il padrone e l'operaio (1975)
  • L'Italia s'è rotta (1976)
  • Come ti rapisco il pupo (1976)
  • Sturmtruppen (1976)
  • Cinque furbastri, un furbacchione (1977)
  • L'inquilina del piano di sopra (1977)
  • Saxofone (1978)
  • L'imbranato (1979)
  • Liquirizia (1979)
  • Il marziano (1979)
  • Una vacanza bestiale (1980)
  • Spaghetti a mezzanotte (1982)
  • Eccezzziunale...veramente (1982)
  • Missione eroica. I pompieri 2 (1987)
  • Abbronzatissimi (1991)
  • Croce e delizia (1995), regia di Luciano De Crescenzo
  • Papà dice messa (1996), regia di Renato Pozzetto

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Biografieonline non ha contatti diretti con Teo Teocoli. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Teo Teocoli.

Sabato 6 novembre 2021 18:28:33

Makeup per Taranto Vecchia


Buonasera,
Sono nato a Taranto ma vivo all'estero da circa quaranta anni.
Contatto lei e tutti i Tarantini che posso per sensibilizzare l'idea di fare un makeup colorato delle facciate della citta' vecchia. Vorrei creare un comitato per sviluppare una iniziativa no profit con un conto corrente nel quale raccogliere le offerte che finanzieranno il lavoro da affidasre a ditta che si giudica l'appalto di colorare le facciate delle abitazioni della citta' vecchia face ndola rivivere dopo molti anni di buio. Mi auguro che l'idea sia di suo gradimento, il progetto si chiama Makeup per Taranto Vecchia. Attendo suo comment, grazie. Cordiali saluti. Giovanni Conti

Da: Giovanni Conti
Mercoledì 21 aprile 2021 19:44:23

Invito a partecipare evento online


Buongiorno.
Sono la prof. ssa Tiziana Moretti. Insegno al Pacinotti di Taranto. La mia scuola sta organizzando un evento "Premio scuola digitale" rigorosamente online.
Vorremmo sapere se il sig. Teocoli può intervenire online la mattina del 30 aprile per una ventina di minuti.
Il cachet che abbiamo a disposizione è di circa 350 euro. Sarebbe un gran piacere poter avere un collegamento con il sig. Teocoli. E' sempre stato un orgoglio di Taranto.
Resto a disposizione per qualunque chiarimento, 349-------

Da: Tiziana Moretti
Mercoledì 24 giugno 2020 21:23:10

Ciao Teo, ti scrivo per chiederti un grosso favore. Il 1/07/2020 mio padre compie 75 anni. Si, è del 1945, si chiama Francesco Manzardo e da pensionato coltiva un vigneto di shardonnay e pinot grigio. Sposato con Marisa Valentini, ha 3 figli. Patrick(che sono io), Luca e Samuel. Ha inoltre 3 nipotine di 13, 3 e 1 anni. Ti chiederei se potresti fargli gli auguri di compleanno. Il suo numero è 340 -------. Ti lascio anche il mio, se lui non fosse raggiungibile. Il mio Cell 339-------. Grazie Sei grande

Da: Patrick Manzardo
Domenica 29 marzo 2020 19:53:02

Ciao Teo, inanzi tutto complimenti, sei un grande artista, fai divertire e ridere, cosa molto importante, soprattutto di questi tempi, con il Corona virus.. Tu come mio padre siete nati nel 1945. Quest' anno quindi sono 75 anni che mio padre farà il 1/07/2020. La mia richiesta sarebbe che tu possa gentilmente fare una telefonata a mio padre come regalo per il suo compleanno. Lui è un tifoso del Milan e ogni tanto va a vedere una partita. Sarebbe bello se tu possa chiamarlo e magari con una imitazione delle tue farlo ridere un po'. Ti ringrazio anticipatamente e ti lascio il suo numero di Cell. 340 ------- e si chiama Francesco Manzardo. (Ti lascio anche il mio numero, se papà non sentisse il telefono. 339 -------) Grazie di cuore Teo

Da: Patrick Manzardo
Giovedì 1 febbraio 2018 10:26:24

spiace vederti raramente in tv un grande come te non dovrebbe mai mancare. spero di rivederti presto. un saluto. gian da meina

Da: Gian
Sabato 25 febbraio 2012 09:07:03

Teo Teocoli è il più grande Swowman Italiano ( e non solo) degli ultimi 20 anni, Sa cantare , ballare, imitare si è inventato dei personaggi storici come : Peo Pericoli, Vettorello, Caccamo, Leo Leocoli fratello di Peo pericoli ( non si sà il perchè) che faceva il verso di Cesare Cadeo. Ha recitato molto bene nei musical come "Hair" con i giovanissimi Renato Zero e Loredana Bertè (e sono stati i primi in Italia) e recita bene anche a livello cinematografico ( senza molta fortuna, nonostante sia bravo). Saluto Massimo, ti aspetti una risposta da Teo Teocoli: sono sicuro che se legge questa biografia ti scrive
un Suo commento. Caro Massimo Sei una persona da amiirare e con grande forza di volontà, e stai tranquillo che ti riprendi al 100% . Massimo Sei un N° 1

Da: Fabio
Domenica 2 gennaio 2011 22:30:10

esco da un'ictus ero fermo su una sedia a rotelle adesso per fortuna vado con le mie gambe. mi sei sempre piaciuto riuscivo a fare un sorriso quando eri in tv come quella volta che sei stato con carlo conti sono sempre in casa non lo sai cosa vuol dire un'ictus per tua fortuna ti auguro tanta salute da chi aspetta un tuo saluto

Da: massimo   seiforte
Sabato 1 gennaio 2011 23:00:16

esco da un'ictus ero fermo su una sedia a rotelle adesso per fortuna vado con le mie gambe mi sei sempre piaciuto un casino nelle giornate tristi riuscivi a farmi sortire un sorriso guarda non e facile

Da: massimo

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