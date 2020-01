Nel 1991/1992, chiamato da Antonio Ricci , già autore storico di "Drive In" conduce "Striscia la notizia". Nel 1992 inaugura un programma che sarà sulla breccia per molti anni: "Scherzi a parte", in cui le vittime delle esilaranti candid camera sono i personaggi noti e famosi.

L'esordio televisivo avviene sulla rete lombrada Antenna 3, insieme al collega e caro amico Massimo Boldi ; il programma è "Non lo sapessi ma lo so", del 1982. Poi è nel cast del "Drive in", trasmissione che traccerà la rotta di una nuova comicità televisiva. Dopo la trasmissione "Una rotonda sul mare", nel 1989 dà vita a uno dei suoi personaggi più noti ed esilaranti: Peo Pericoli; la trasmisione è "Emilio".

1 di 2

Frasi di Teo Teocoli

3 fotografie

Foto e immagini di Teo Teocoli

Video Teo Teocoli

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Cochi Ponzoni Renato Pozzetto Enzo Jannacci Diego Abatantuono Massimo Boldi Adriano Celentano Gene Gnocchi Gerry Scotti Anna Oxa Antonio Ricci Simona Ventura Fabio Fazio Orietta Berti Luciano Pavarotti Celentano Fiorello Pippo Baudo Michelle Hunziker Manuela Arcuri Anna Maria Barbera Ray Charles Valentino Rossi Luciano De Crescenzo Conduttori TV Cinema TV Teo Teocoli nelle opere letterarie Film e DVD di Teo Teocoli

14 biografie

Nati lo stesso giorno di Teo Teocoli