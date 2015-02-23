Massimo Fini
Biografia
Massimo Fini nasce il 19 novembre del 1943 a Cremeno, in Lombardia, in provincia di Lecco; il padre è toscano, mentre la madre - Zinaide Tobiasz - è una ebrea russa che nel corso della Seconda Guerra Mondiale è riuscita a scampare allo sterminio che i nazisti hanno operato sulla sua famiglia.
Dopo le scuole medie, Fini frequenta il liceo statale "Giosuè Carducci" a Milano, dove è compagno di classe di Claudio Martelli; conseguito il diploma di maturità, si iscrive all'Università Statale, dove si laurea in Giurisprudenza.
Il giornalismo
Successivamente si occupa di diverse attività: dopo avere lavorato per un periodo alla Pirelli come impiegato, per qualche periodo svolge mansioni di copywriter e pubblicitario. Nel 1970 intraprende la carriera di giornalista all'"Avanti!", quotidiano del Partito Socialista Italiano, per il quale segue l'attualità politica e scrive dei più famosi avvenimenti criminali del periodo (tra gli altri, l'omicidio del commissario Calabresi, la strana morte di Giangiacomo Feltrinelli e il processo relativo alla strage milanese di Piazza Fontana).
Nel 1972 passa all'"Europeo" di Oriana Fallaci e Tommaso Giglio, dove lavora come inviato. Nel 1977 inizia a scrivere su "Linus", mentre l'anno successivo fonda, insieme con Franco Abruzzo e Walter Tobagi, la componente sindacale della rivista "Stampa democratica".
Nel 1979 lascia l'"Europeo", ritenendolo "occupato dai socialisti di Claudio Martelli" e considerando la Rizzoli "in mano a Bruno Tassan Din"; intraprende, quindi, collaborazioni come freelance.
Gli anni '80
Nel maggio del 1980 è l'ultimo giornalista a vedere vivo Walter Tobagi, prima che questi venga assassinato dalla Brigata XXVIII marzo. A partire dal 1982 Massimo Fini è editorialista e inviato all'estero per "Il Giorno" di Guglielmo Zucconi; per il quotidiano milanese ha l'opportunità di viaggiare in Germania, in Ungheria e in Turchia, ma anche negli Usa, in Libano, in Sudafrica e in Iran.
Nel 1983 lo scrittore Massimo Fini si schiera apertamente a sostegno di Enzo Tortora nell'ambito del processo che vede il conduttore televisivo accusato di associazione camorristica (accusa dalla quale verrà in seguito prosciolto).
Mentre si occupa di "Pagina", mensile di cultura e politica fondato da Aldo Canale (che vede la collaborazione - tra gli altri - di Pierluigi Battista, Giuliano Ferrara, Paolo Mieli e Giampiero Mughini), a metà anni Ottanta, Massimo Fini torna all'"Europeo", dove è autore della rubrica principale del giornale, intitolata "Il Conformista".
Nel 1985 Fini pubblica per l'editore Camunia "La Ragione aveva Torto?" .Nel 1989 per Mondadori dà alle stampe "Elogio della guerra", cui fa seguito l'anno successivo "Il Conformista".
Gli anni '90
Dopo essere tornato in libreria con Mondadori con la biografia di Nerone "Nerone. 2000 anni di calunnie", negli anni Novanta, Fini è uno degli editorialisti di punta de "L'Indipendente" di Vittorio Feltri (per il quale nel 1992 aveva lasciato "Il Giorno"): come prima firma del quotidiano contribuisce al suo successo di vendite, con un aumento di oltre 100mila copie nel giro di un anno e mezzo.
In seguito Massimo Fini si rifiuta di seguire Feltri al "Giornale" per poi prendere parte - nel 1996 - alla rifondazione del "Borghese", insieme con Daniele Vimercati; nello stesso anno, con Mondadori pubblica "Catilina. Ritratto di un uomo in rivolta".
Nel 1998 scrive per Marsilio "Il denaro, 'sterco del demonio'"; due anni dopo è la volta di "Dizionario erotico. Manuale contro la donna a favore della femmina", sempre per lo stesso editore.
Gli anni 2000
Proprio Marsilio pubblica nel 2002 la biografia "Nietzsche. L'apolide dell'esistenza", e tra il 2003 e il 2004 "Il vizio oscuro dell'Occidente. Manifesto dell'antimodernità" e "Sudditi. Manifesto contro la democrazia", oltre a una edizione tascabile di "La Ragione aveva Torto?".
Nel 2003, Fini dovrebbe andare in onda su Raidue con la trasmissione "Cyrano", ma il programma viene bloccato un giorno prima del debutto. Nel 2005 scrive per Marsilio "Massimo Fini è Cyrano. Contro tutti i luoghi comuni", insieme con Francesca Roveda ed Eduardo Fiorillo, e fonda il Movimento Zero (conosciuto anche come M0 o MZ), movimento di natura culturale e politica che sostiene di non rientrare in alcuna posizione politica classica, non riconoscendo le vetuste categorie di destra e sinistra.
Nell'ottobre del 2006 (anno in cui Marsilio stampa "Il Ribelle dalla A alla Z") l'attività di Movimento Zero viene momentaneamente interrotta, per poi ricominciare nel gennaio del 2007: ad ottobre dello stesso anno si costituisce il primo Direttivo Nazionale.
La sua autobiogafia
Sempre nel 2007 Fini porta a termine per Marsilio la sua autobiografia, denominata "Ragazzo. Storia di una vecchiaia".
Dopo avere scritto per "Il Gazzettino" e per "Quotidiano Nazionale", nell'ottobre del 2007 Fini diventa direttore de "La voce del ribelle", mensile su cui scrivono, tra gli altri, Giuseppe Carlotti e Marco Travaglio.
Da settembre del 2009 è una delle firme di punta del neonato "Fatto Quotidiano"; nello stesso anno lo scrittore pubblica per Marsilio il suo primo romanzo, intitolato "Il Dio Thoth".
Gli anni 2010
Nel 2010 pubblica per Chiarelettere "Senz'anima. Italia 1980-2010", mentre l'anno successivo torna a collaborare con Marsilio per il libro "Il Mullah Omar", in cui ripercorre la vita del leader dei talebani; tale volume viene accolto in maniera molto critica per alcune opinioni ritenute maschiliste e antioccidentali. A tali contestazioni, Fini replica di non simpatizzare per l'Islam radicale, ma di difendere il diritto dei talebani di opporsi all'occupazione straniera.
Nel 2012 Fini scrive per Marsilio "La guerra democratica". Nel 2021 esce il libro "Il giornalismo fatto in pezzi".
Frasi di Massimo Fini
Vent'anni fa moriva Ernesto Che Guevara. Allora, come negli anni immediatamente successivi, le contingenze storiche e le passioni politiche impedirono, a coloro che rifiutavano di fare dell'Italia "un altro Vietnam" un'analisi serena della figura e dell'opera del "comandante". Oggi, a tanti anni di distanza, una simile analisi può e deve essere fatta. Ed allora ciò che rimane, l'ammaestramento vero di una simile vicenda, non è nei sogni ormai ingialliti di un marxismo agonizzante, ma nell'esigenza di un rovesciamento radiale della società, in un'immagine della rivoluzione come atto assoluto, come gesto puro ben oltre gli angusti limiti del marxismo storico. Ecco, Che Guevara come rivoluzionario assoluto: così ci piace ricordarlo. Alfiere di un'utopia che proprio nella sconfitta realizza i suoi valori morali, sottraendosi al banale e corruttore compito della gestione cui l'eventuale vittoria l'avrebbe destinato. [31 ottobre 1987]
Fra cinquant'anni libri come "La forza della ragione" verranno guardati con lo stesso orrore con cui oggi si guarda il "Mein Kampf" e ci si chiederà come sia stato possibile.
[da La missione di Oriana: americanizzare tutti, Il Gazzettino, 9 aprile 2004]
Che questa sia un'epoca femminea, o quantomeno unisex, lo dice anche il fatto che l'uomo ha perso le proprie caratteristiche di linearità, di dirittura, di franchezza, di lealtà e quindi di virilità. E diventato ambiguo come una donna. Parla con lingua biforcuta, raggira, tende trappole e tranelli. Non rispetta più le regole, la norma, non conosce o non riconosce più la logica, il principio di non contraddizione, ha perso il senso del diritto e della giustizia (cui la donna è refrattaria, per lei non esiste regola che possa avere valore superiore ai propri istinti vitali). L'uomo sta cioè abbandonando il mondo artefatto che lui stesso si era costruito, senza per questo poter ritrovare quello naturale. Siamo di fronte a uomini femminilizzati e a donne maschilizzate, che dall'uno e dall'altro sesso hanno preso solo il peggio. Siamo diventati tutti degli omosessuali.
[da Dizionario erotico, manuale contro la donna a favore della femmina, Marsilio, 2000]
Barack Obama, premio Nobel per la Pace, ha dichiarato di "non escludere un attacco militare all'Iran". Il presidente israeliano Shimon Peres, premio Nobel per la Pace, ha affermato: "L'attacco all'Iran è sempre più vicino". Perché non diamo anche un bel premio Nobel per la Pace, alla memoria, al vecchio Adolf Hitler?
[da Adesso tocca ai giorni dell'Iran, Il Fatto Quotidiano, 19 novembre 2011]
Bruno Vespa fu un giornalista a totale e completo servizio della Prima Repubblica; nelle veste di bardo della Democrazia Cristiana, remunerato con la direzione del Tg1, prono agli ordini dei suoi padroni di turno e veri datori di lavoro, vale a dire i vari segretari del Biancofiore, e il cui unico atto di coraggio di una vita da domestico fu di' ammettere di esserlo quando (ma erano ormai gli ultimi giorni di' Saigon) disse «il mio editore di riferimento è la Dc». Bruno Vespa sta alla prima Repubblica come Mario Appelius sta al Fascismo.
[da Goebbels fra i Padri della Patria, Il Borghese, 16 luglio 1997]
Da noi esiste un signore, Adriano Sofri, che è stato condannato a 22 anni di reclusione per l'assassinio sotto casa di un commissario di polizia, dopo nove processi, di cui uno, caso rarissimo in Italia, di revisione, avendo quindi goduto del massimo di garanzie che uno Stato può offrire a un suo cittadino. Eppure Sofri ha scontato solo sette anni di carcere e, senza aver potuto usufruire dei normali benefici di legge, che non scattano dopo solo sette anni su ventidue, è libero da tempo, e scrive sul più importante quotidiano della sinistra, La Repubblica, e sul più venduto settimanale della destra, Panorama, e da quelle colonne lui ci fa quotidianamente la morale ed è onorato e omaggiato dall'intera intellighentia che, ad onta di tutte le sentenze, lo ritiene, a priori e per diritto divino, innocente.
[da In difesa del Brasile, Il Fatto Quotidiano, 4 gennaio 2011]
Chissà se Vasco Rossi, con le parole semplici delle canzoni, non finirà per essere più convincente dei tanti intellettuali che, derisi e vilipesi, da decenni denunciano e annunciano il crepuscolo della Modernità.
[da "Il crepuscolo della modernità. È ora di fare un passo indietro.", 2008]
Il Natale era ancora, negli anni Cinquanta e nei primi anni Sessanta, una festa che aveva qualcosa a che fare con lo spirito e con l'anima. Non era necessario essere cristiani per pensare che in quella notte si compiva un evento straordinario, che per i credenti era la nascita di Gesù, e per gli altri (per me, per esempio, che sono di madrepatria russa, dove si festeggia non Cristo ma «papà Gelo») era qualcosa di magico e di fatato, di irrazionale, di incomprensibile. Pensavamo sul serio che il giorno di Natale gli uomini fossero tutti un poco più buoni.
[da Natale non è più Natale perché adesso è Natale tutto l'anno, ilRibelle.com, 18 dicembre 2011]
Eppure la guerra ha avuto un ruolo determinante nella storia dell'uomo. Sia dal punto di vista politico e sociale che, e forse soprattutto, esistenziale. Soddisfa pulsioni e bisogni profondi, in genere sacrificati nei periodi di pace. La guerra consente di liberare, legittimamente, l'aggressività naturale, e vitale, che è in ciascuno di noi. È evasione dal frustrante tran tran quotidiano, dalla noia, dal senso di inutilità e di vuoto che, soprattutto nelle società opulente, ci prende alla gola. È avventura. La guerra evoca e rafforza la solidarietà di gruppo e di squadra. Ci si sente, e si è, meno soli, in guerra. La guerra attenua le differenze di classe, di ceto, di status economico che perdono importanza. Si è tutti un po' più uguali, in guerra. La guerra, come il servizio militare, l'università, il gioco regolato, ha la qualità del tempo d'attesa, del tempo sospeso, la cui fine non dipende da noi, al quale ci si consegna totalmente e che ci libera da ogni responsabilità personale. La guerra riconduce tutto, a cominciare dai sentimenti, all'essenziale. Ci libera dall'orpello, dal superfluo, dall'inutile. Ci rende tutti, in ogni senso, più magri. La guerra conferisce un enorme valore alla vita. Per la semplice ragione che è la morte a dare valore alla vita. Il rischio concreto, vicino, incombente, della morte rende ogni istante della nostra esistenza, anche il più banale, di un'intensità senza pari. Anche se è doloroso dirlo la guerra è un'occasione irripetibile e inestimabile per imparare ad amare ed apprezzare la vita.
[da Elogio della guerra, 1999]
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Biografieonline non ha contatti diretti con Massimo Fini. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Massimo Fini.
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