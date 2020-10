Biografia • Le corde del femminismo

Nata a Long Beach, USA, il 22 novembre 1943 Billie Jean King è ricordata nella storia del tennis non solo per i suoi dodici titoli del Grande Slam, ma anche per le battaglie che ingaggiò a favore delle donne.

A diciassette anni vince il doppio a Wimbledonn e si ripete con la stessa compagna la stagione successiva.

A partire dal 1966 Billie Jean King inizia la sua straordinaria serie a Wimbledon, stabilendo il record di venti titoli, di cui 6 in singolare.

Di statura medio-bassa, giocava con gli occhiali; gli esperti la definirono un fenomeno sportivo dotato di una tecnica molto elevata.

Sebbene l'erba fosse il suo terreno preferito, dove riusciva a muoversi con estrema rapidità con conclusioni volanti sotto rete, vinse il torneo di Roma nel 1970 e il Roland Garros nel 1972 dimostrando le proprie doti anche sulla terra rossa.

Femminista convinta, lottò per la rivalutazione in campo profesionistico del tennis delle donne e quindi per la parificazione dei premi.

Billie Jean King per prima riuscirà a superare il milione di dollari guadagnati in carriera.

Nel 1973 fonda il World Team Tennis e nel 1974 è la prima donna ad allenare una squadra di tennis.

Il 20 settembre 1973 gioca un match contro Bobby Riggs definito come seconda "Battaglia dei sessi". Riggs, 55enne, ex-stella del tennis, aveva battuto clamorosamente 6-2, 6-1 Margaret Smith Court, una delle più grandi tenniste dell'epoca, nella prima "battaglia". Il match tra Riggs e King finisce con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4, a favore della donna. Il volto e il punteggio finirono poi sulle maglie dei movimenti femministi.

L'evento nel 2017 è stato trasposto al cinema nel film "La battaglia dei sessi": a interpretare la tennista è Emma Stone, mentre Riggs è impersonato da Steve Carell.

Commentatrice televisiva, donna dell'anno, cinque volte numero uno del mondo, la carriera di Billie Jean King è da lei stessa rievocata nel libro autobiografico "We have come a long way" del 1988.

La sua ultima apparizione agli Internazionali risale al 1982, a Perugia, quando trentottenne raggiunse le semifinali.