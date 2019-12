Biografia • Eccessi, sempre

Keith Richards nasce a Dartford (Inghilterra) il 18 dicembre 1943. Insieme a Mick Jagger e Brian Jones nel 1962 fonda i Rolling Stones.

Dal punto di vista tecnico si è reso famoso in ambito musicale per l'utilizzo, in fase di accompagnamento, della cosiddetta accordatura aperta, accordatura in SOL aperto (o G TUNE), al fine di creare un suono più fluido.

Dotato di una personalità forte e trascinante, ha sempre condotto una vita frenetica, costellata di eccessi (alcol, droga, donne, sigarette...) e da tour continui. Per il suo stile di vita sregolato, ma anche per il suo talento come chitarrista, Keith Richards è la sua immagine corrispondono perfettamente ai "maledetti" del Rock 'n' Roll. L'inglese non ha mai fatto mistero di essere stato un assiduo consumatore di droghe di ogni tipo, almeno fino al 2006, quando ha dichiarato di aver smesso di farne uso, a causa dell'ormai bassa qualità delle sostanze.

Nel 2007 in un'intervista addirittura dichiara di aver sniffato le ceneri del padre, morto nel 2002.

Keith Richards è da sempre l'anima artistica dei Rolling Stones; è lui a dare il ritmo, improvvisare e tipicizzare il suono ruvido e sporco che caratterizza il gruppo. Dal 1964 sono Mick Jagger e Keith Richards a scrivere le canzoni.

Nel maggio del 2006 subisce un intervento chirurgico al cervello, conseguente a una caduta avvenuta a Auckland (Nuova Zelanda), dove il chitarrista si trovava per una vacanza, e dove stava tentando di arrampicarsi su una palma da cocco.

Al cinema Keith Richards ha interpretato il ruolo di Teague Sparrow, padre di Jack Sparrow (Johnny Depp) nel film "Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo", terzo capitolo della celeberrima saga prodotta dalla Disney.

Durante la sua lunga carriera musicale Keith Richards ha collaborato con numerosi artisti quali Chuck Berry, Eric Clapton, John Lee Hooker, Muddy Waters, Tom Waits, Bono e The Edge degli U2, Norah Jones, Faces, Peter Tosh, Ziggy Marley, Tina Turner e Aretha Franklin.