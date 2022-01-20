Tina Turner
Biografia • Il carisma dell'esperienza vissuta
È stata probabilmente la più dinamica cantante soul e rock della storia della musica. La definizione può sembrare esagerata ma la lunghissima carriera costellata di successi di Tina Turner parla da sola. Tina Turner, anche in età avanzata è stat un'artista che sprizzava sex-appeal da tutti i pori, così come all'inizio della sua carriera, quando iniziò come lead singer del gruppo "Ike & Tina Turner Revue", alla fine degli anni '50.
Le sue prestazioni aggressive e potenti hanno sfondato dappertutto, partendo proprio da quel periodo caratterizzato dall'abbandono delle inibizioni sessuali e del diffondersi della musica gospel che ha formato la musica soul degli anni '50.
Divorzia da Ike Turner alla metà degli anni '70; successivamente entra in studio soltanto occasionalmente, ma si rifà alla grande negli anni '80 con una serie di successi che scalano le classifiche.
L'immagine di Tina Turner è valorizzata inoltre da alcune indovinate apparizioni come attrice in qualche pellicola di Hollywood; negli anni '90, con importanti collaborazioni e nuove bellissime canzoni, ha saputo confermare il suo talento e il suo successo.
Esordi e carriera
Il suo vero nome è Anna Mae Bullock. Nasce il 26 novembre 1939 a Nutbush, vicino Brownsville (Tennessee). Inizia a cantare già alla tenera età di dieci anni. Appena maggiorenne si unisce ad Ike Turner. Dopo due anni da corista, è lei che prende la leadership del palcoscenico.
La coppia entra nelle classifiche ufficiali nel 1960 con "A fool in love".
Nel 1971 "Proud Mary" arriva al quarto posto e diventa uno dei capisaldi del repertorio di Ike & Tina.
Un passato sconvolgente
Nel frattempo vengono alla luce gli sconvolgenti retroscena della sua vita: abbandonata dalla madre in tenera età, assiste all'omicidio del padre da parte dell'amante e viene messa incinta da un uomo di passaggio.
Ike si scopre essere un sadico che la picchia, che la costringe a cantare anche quando è malata, che la conduce sull'orlo della tubercolosi e che, nonostante viva sulle sue spalle, la tradisce con ogni sorta di degenerata sessuale. Tina decide di separarsi per intraprendere una carriera da solista.
La biografia in un film
La vita di Tina Turner è ben raccontata dal film "What's love got to do with it" del 1993, basato sull'autobiografia della cantante ("Io, Tina") e diretto da Brian Gibson, con Angela Bassett e Laurence Fishburne, candidati entrambi all'Oscar.
I gemiti e i ruggiti di Tina assumono il carisma dell'esperienza vissuta e del dolore.
Nel 1975 partecipa al film "Tommy" versione cinematografica dell'opera concettuale della band "The Who": Tina Turner canta "Acid Queen".
Gli anni d'oro
Registra parecchio materiale durante la fine degli anni '70, ma è all'inizio degli anni '80 che Tina Turner sorprende tutti. Il suo singolo "Let's stay together" cover di una canzone di Al green's entra tra i primi 30 nelle classifiche di inizio 1984.
Il secondo singolo "What's love got to do with it" diventa uno dei pezzi più venduti dell'anno, e resta per tre settimane al numero uno. Il suo album "Private Dancer" include due nuovi pezzi da top ten: la title-track e "Better be good to me".
Nel 1985 arriva un'altra importante esperienza cinematografica: "Mad Max : oltre la sfera del tuono" (con Mel Gibson), per la quale Tina Turner canta la canzone-tema del film "We don't need another hero". La canzone raggiunge il secondo posto in classifica.
La hit successiva è "Typical Male" del 1986. Dopo questo lavoro il successo di Tina Turner sembra affievolirsi, ma darà prova di lavori pregevoli con "Foreign affair" (1989), "Wildest dreams" (1996) e "Twenty Four Seven" (2000).
Collaborazioni eccellenti
Negli anni Tina Turner ha duettato e collaborato con un folto numero di mostri sacri: da David Bowie a Eric Clapton, da Elton John a Rod Stewart, da Bryan Adams a Mark Knopfler.
Del 2004 è il doppio cd "All the best" che contiene tre inediti ("Open arms", "Complicated disaster" e "Something special") e concentra oltre 40 anni di carriera; il lavoro comprende anche "Le cose della vita", famoso duetto con Eros Ramazzotti.
Tina Turner ha continuato a calcare le scene, incontrando milioni di fans, e toccandoli con la sua inesauribile energia. Il superamento delle difficoltà, l'amore per le proprie passioni, la costanza, l'intera vita di Tina Turner dimostra come i sogni possano diventare realtà.
La cantante si è spenta il 24 maggio 2023 a Küsnacht, in Svizzera, all'età di 83 anni.
Frasi di Tina Turner
Nella vita ho dovuto arrangiarmi da sola. Sempre, fin dall'inizio. Ho dovuto uscire nel mondo e diventare forte per scoprire la mia missione nella vita.
Ognuno di noi ha un pezzettino di Dio dentro di sè che aspetta solo di essere scoperto.
Gli Eagles sono in tour, i Rolling Stones anche. Sono personaggi della mia generazione. Mi sono detta: perché dovrei vergognarmi? Avrò presto 70 anni. Se non lo faccio ora, per l'ultima volta, sarà troppo tardi.
Ogni tanto penso che alla mia età dovrei smetterla con i vestiti sexy e tutto quel movimento: non voglio diventare la nonna del rock. Ma il pubblico continua a seguirmi. E allo specchio non mi vedo vecchia. Al contrario! Io mi sento sempre 30 anni, sono piena di energia che viene da dentro. [Corriere della Sera, 23 novembre 1995]
Il ritorno dei Beatles? Non sono sicura che usare la voce di Lennon in quel modo sia un bene, però lo fanno rivivere. A John non sarebbe dispiaciuto: non gliene sarebbe importato nulla. [Corriere della Sera, 23 novembre 1995]
A sessant'anni ci si può sentire e si può vivere proprio come una ragazzina. Oggi, tutte le donne hanno questa opportunità: abbiamo imparato a stare bene con noi stesse, a essere indipendenti, più consapevoli. Abbiamo una vita ben diversa da quella che hanno potuto avere le nostre nonne e le nostre mamme. Ci vuole rispetto per le persone di qualunque età e di qualunque razza, e io ce l'ho. Mi sento bene, guardo avanti e cerco continuamente nuove occasioni per non sentirmi addosso la mia età.
La mia carriera è tutt'altro che finita. La musica oggi è un grande business, c'è tanto lavoro, forse anche troppo: è un gioco duro, che a me va ancora di giocare. Anche se mi piace stare a casa, immersa nel verde, a guardare le montagne e a leggere un buon libro.
A volte devi lasciare andare tutto - purga te stesso. Se non sei soddisfatto di qualcosa... qualunque cosa ti stia abbattendo, liberatene. Perché scoprirai che quando sei libero, viene fuori la tua vera creatività, il tuo vero io.
[Sometimes you've got to let everything go - purge yourself. If you are unhappy with anything... whatever is bringing you down, get rid of it. Because you'll find that when you're free, your true creativity, your true self comes out.]
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Foto e immagini di Tina Turner
Video Tina Turner
Commenti
Ciao Tina mi chiamo Raffaella e ho conosciuto meglio la tua vita guardando il film famoso che racconta di te.
Recito anch'io Nam Mio Ho Renghe Kio e canto ma non saro' mai come te perche' il mio apparato vocale appare limitato io non voglio credere nei limiti e continuo a cantare.
E' stato bellissimo conoscerti meglio mi piacerebbe ricevere da te una biografia personale, frasi o qualcosa che mi porti fortuna..per conoscerti meglio o avere un tesoro del cuore nella mia vita.
Mi dirai perche'proprio a me con tutti i fans che avrai.. perche' sono una compagna di fede.
Sei per me una donna speciale e mi piacerebbe conoscerti oltre che artista e cantante ti sono vicina nel daimuku e spero di tirare fuori il leone come hai fatto tu nella tua vita un abbraccio e grazie per il tuo esempio di vita un caro abbraccio da un' infermiera speciale di Savona Raffaella
un esempio per tutti noi... Grande Tina Turner per la determinazione e il coraggio che hai trovato dentro di te.. bellissima la frase 2 ognuno ha un pezzetto di dio dentro di se apetta solo di essere scoperto. complimenti!
Che dire di una grande cantante come lei anche se sfortunata la su bravura la ha premiata di tutti i suoisforzi brava Tina
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