Achille Bonito Oliva
Biografia • Critica creativa
L'eccentrico critico d'arte Achille Bonito Oliva nasce a Caggiano (Salerno) il 4 novembre 1939. Aderisce inizialmente al celeberrimo Gruppo 63, pubblicando due raccolte di poesie legate a quell'avventura intellettuale: nel 1967 "Made in mater" e nel 1968 "Fiction poems". In seguito si dedica più espressamente e con continuità alla critica d'arte, rivoluzionandone stile e funzione del critico in un'ottica che porta all'allargamento di questo concetto, innovandolo.
Per Bonito Oliva, infatti, il critico non è più, e non deve essere, un mero sostenitore di una sola poetica o il "sempice mediatore" fra l'artista e il pubblico, come tradizionalmente era. No, il critico deve in realtà agire come un "cacciatore", un elaboratore di idee che si affianca all'artista con funzione creativa, senza con questo identificarsi in un unico movimento artistico.
Fra le sue iniziative più note e al quale il suo nome è indissolubilmente legato, vi è la promozione e la guida il gruppo artistico denominato dallo stesso Bonito Oliva "Transavanguardia", la cui estetica di base celebra il ritorno alla pratica tradizionale dell'arte, contrapponendosi all'ideologia progressista delle avanguardie, con opere che riprendono pittura e scultura, sino ad allora negate risolutamente da parte di quasi tutto lo schieramento dell'arte "concettuale". Sono protagonisti di questa tendenza Enzo Cucchi, Sandro Chia, Francesco Clemente, Mimmo Paladino e Francesco De Maria.
Lo stesso Bonito Oliva dirà: "La transavanguardia ha risposto in termini contestuali alla catastrofe generalizzata della storia e della cultura, aprendosi verso una posizione di superamento del puro materialismo di tecniche e nuovi materiali e approdando al recupero dell'inattualità della pittura, intesa come capacità di restituire al processo creativo il carattere di un intenso erotismo, lo spessore di un'immagine che non si priva del piacere della rappresentazione e della narrazione" (Artisti italiani contemporanei, Electa, Milano 1983).
Nel 1980 scrive, in riferimento a questa esperienza, l'opera "La Transavanguardia Italiana".
A partire dagli anni ottanta, inoltre, ha organizzato diverse mostre, tra le quali si annoverano quella denominata "Artisti italiani contemporanei" (1983); quindi nel, 1985, "Nuove trame dell'arte" e "Minimalia" nel 1987 (e numerosissime altre, molte delle quali anche all'estero). Nel 1990 dirige la 45° edizione della Biennale di Venezia intitolata "Punti cardinali dell'arte". Tre anni dopo è il curatore della sezione arti visive. Nel corso della carriera di critico d'arte ha scritto molte monografie dedicate ad artisti contemporanei, fra i quali: Francis Bacon, Mario Ceroli, Tano Festa, Mimmo Paladino, Larry Rivers, Mario Schifano, Yoko Ono. È inoltre autore di saggi sul manierismo, le avanguardie storiche e le neoavanguardie.
Fra le molteplici attività a cui si è dedicato, non ha disdegnato apparizioni televisive e un intenso impegno per la didattica e la divulgazione, essendo autore di numerosi video, fra cui citiamo principalmente le produzioni per la Rai "Totòmodo, l'arte spiegata anche ai bambini" (apparso su Rai3 nel 1995), "Autoritratto dell'arte contemporanea", trasmesso sempre da Rai3 fra il 1992 e il 96 e la trasmissione realizzata nel 2000 per Rai1 "A B.O. Collaudi d'arte".
È un prolifico autore di saggi teorici sull'arte: "L'ideologia del traditore. Arte, maniera, manierismo" del 1976. Nel 1981 scrive "Il sogno dell'arte. Tra avanguardia e transavanguardia". Nel 1988 "Il tallone d'Achille sull'arte contemporanea". Nel 1997 "Oggetti di turno: dall'arte alla critica".
Achille Bonito Oliva è stato insignito di numerosi premi e riconoscimenti, tra cui nel 1991 il Valentino d'Oro, premio internazionale per la critica d'arte.
Altri riconoscimenti sono: il premio della critica "Flash Art International" (1982), il premio di giornalismo internazionale "Certosa di Padola" (1985), il primo premio internazionale "Tevere" (1986), il premio "Bussotti Opera Ballet" (1988), il cavalierato per l'ordine delle arti e lettere della Repubblica francese (1992), il premio "Europa Festival" di Locarno (1995), il premio "Oasi d'oro" del festival multimediale di Pantelleria (1995), il premio "Festival di Giffoni Vallepiana" (1996), il premio "Pino Pascali" per la critica d'arte di Polignano a Mare (1997) il premio "Fregene" per la saggistica e la critica d'arte (2000).
Dal 1968 vive a Roma, dove insegna Storia dell'Arte Contemporanea presso l'Università "La Sapienza".
Bibliografia essenziale:
Il territorio magico, Centro Di, 1971
Arte e sistema dell'arte, Galleria L. De Domizio, 1975
L'ideologia del traditore, Feltrinelli, 1976
Vita di Marcel Duchamp, Marani, 1976
Autocritico automobile attraverso le avanguardie, Il formichiere, 1977
Passo dello strabismo, Feltrinelli, 1978
Canzone, Mazzoli, 1979
Mattinata all'Opera, Mazzoli 1979
Labirinto, UNI, 1979
Luoghi del silenzio imparziale, Feltrinelli, 1981
Il sogno sull'arte: tra avanguardia e transavanguardia, Spirali, 1981
Manuale di volo, Feltrinelli, 1982
Avanguardia transavanguardia, Electa, 1982
Minori maniere, Feltrinelli, 1985
Arte santa, Essegi, 1986
Progetto dolce, Nuova Prearo, 1986
Antipatia. L'arte contemporanea, Feltrinelli, 1987
Il tallone d'Achille, Feltrinelli, 1988
Superarte, Politi, 1988
Innocente, Electa, 1998
Arie, Carte segrete, 1991 (a cura di)
Cos: lo stato dell'arte, Leonardo de Luca, 1991
Il Cavallo di Leonardo, Artez, 1993
Lo scorrevole, Marani, 1995
Oggetti di turno, Marsilio, 1997
L'arte fino al 2000, Sansoni, 1997
A.B.O.: M.D., Costa & Nolan, 1997
Luigi Ontani. Pietra santa incantata, Essegi, 2000
Gratis a bordo dell'arte, Skira, 2000
Carla Accardi. Pietrose distanze, Essegi, 2000
Italia2000. Arte e sistema dell'arte, Prearo, 2000
Sarenco. Detto anche il Poeta, Prearo, 2001
Odisse dell'arte, Prearo, 2001
Emilio Isqrò. Mostra antologica, Mazzotta, 2001
Arte aborigena, Electa, 2001
Andy Warhol. L'opera grafica, Mazzotta, 2001
Autocritico, automobile attraverso le Avanguardie, Castelvecchi, 2002
La transavanguardia italiana, Drago Editore, 2003
La nouvelle vague: Bansky, Adam Neate, Olivier Doria, 2007
Frasi di Achille Bonito Oliva
Il movimento dell'arte è quello della catastrofe, esaltazione ed intensificazione del tempo semplice, che accompagna la realtà quotidiana verso il proprio decesso.
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Foto e immagini di Achille Bonito Oliva
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Achille Bonito Oliva. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Achille Bonito Oliva.
Se son rose... fioriranno Antonio
Antonio Ginoli su Repubblica:. .. un Critico ha amici... forse più tra gli Artisti che tra i Colleghi (quali A. B. O. ? ) Ricordo volentieri Buren, Beuys, Kosuth... e poi la Transavanguardia e SCHIFANO. Per farmi un complimento SCHIFANO mi diceva: Achi... sei peggio di me ! (sic ? )
Bella intervista, illuminante.
Lo sarà anche per un MAGISTRATO ? Allorquando prospettare il mio Legale ed io, la tua " infingardaggine " ? che nulla ha da infliggere che non sia la domanda: A B. O. ci sei o ci fai ? Perché di un comportamento che nega l'evidenza? Sei inciampato nella più ovvia delle contraddizioni, hai pubblicato (Edizioni Collina - Bologna) consapevolmente dei FALSI SCHIFANO ? NE RISPONDERAI ! Hai pubblicato dei FALSI SCHIFANO inconsapevolmente? ANCORA PEGGIO e più grave ancora.
... Come ne esci, carissimo ? Onorando i tuoi impegni, o semplicemente... ONORANDO (sic ? ).
... E rispondi!!!.
Alessandro Felloni
Onorare gli impegni è onorare se stessi (sic)
... Promissio boni viri est obligatio.
Professore, per Lei non è necessaria la traduzione: mantenga l'impegno (sic). .. o trovi un " saggio " compromesso. Lei, così " creativo ", NON AVRA' CERTO BISOGNO DI " CONSIGLIERI ", ma si applichi... e si riscatti.
Sempre in attesa di cortese riscontro.
Alessandro Felloni
Onorare gli impegni è onorare se stessi (sic)
Professore esimio, ogni giorno... è un giorno che passa e ti avvicina alla meta, quella del 24 Giugno. In quella occasione cederai il tuo Archivio al " Castello di Rivoli ", e vorrò sentire la Tua " magniloquenza ": cederai anche il Catalogo di Mario Schifano (Edizioni Collina - Bologna) con prefazione /prolusione Tua e di Enrico Crispolti, o consideri detta Tua pubblicazione indegna della Vostra (tua e di Crispolti) reputazione e la sconfessi ? Ti presenterai " paludato " della tua reputazione o " IGNIUDO ", quale Opera D'Arte di te medesimo ? Stai sereno, non ti intratterrò, vorrò semplicemente assistere alla Mistificazi9one (sic) della Tua celebrazione.
Sempre in attesa di cortese riscontro.
Alessandro Felloni
La vergogna non ha confini
La vergogna è quella di un personaggio osannato che non sa o non vuole mantenere gli impegni che ha assunto e che ovvia mantenere per vigliaccheria.
Alleluia
Alessandro Felloni
La vergogna non ha confini
Achille Bonito Oliva si comporti da persona consapevole della sua storia personale e del credito che le è tributato. Non disperda ciò che il mondo dell'arte le ha riconosciuto e che lei non onora.
Alessandro Felloni
Onorare gli impegni è onorare se stessi (sic)
Prof. Achille Bonito Oliva, sono sempre in attesa di un contatto che ella non negherà a se stesso.
Cordialità ed una stretta di mano.
Alessandro Felloni
(335. -------)
Ciao Achille, so che stai bene dal f otografo tedesco. Sono Giorgio Fabretti, ti ho chiamato ma non rispondi. Ci terrei tanto ad una tua prefazione sul mio romanzo autobiografico "Raggiro del mondo in 80 anni". Anche perché parla dei tempi di Vitalità e Contemporanea. Mi chiameresti al 347-------, o mi contatti per mail così ti mando il romanzo? Un abbraccio, Giorgio
Buon giorno sono Walter Surini,ho avuto il piacere di collaborare con il dt Achille Bonito Oliva per sviluppo di mostre in Milano alla Rotonda della Besana.avrei il piacere di un incontro personale per sottoporLe un idea ed iniziative maturando in tema di immagine.in attesa di una possibilità di incontro allego i miei riferimenti: un cordiale saluto walter surini 347******* wsurini*gmai*com w_surini*hotmail*com
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