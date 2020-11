Biografia • Tormenti, visioni e attivismi

Margaret Eleanor Atwood nasce a Ottawa (Ontario, Canada) il 18 novembre 1939, due mesi dopo lo scoppio della Seconda guerra mondiale. Seconda di tre figli, il padre Carl Edmund Atwood era entomologo, mentre la madre Margaret Dorothy Killiam era una dietologa e nutrizionista. A causa delle ricerche del padre la futura scrittrice trascorre molti periodi dell'infanzia nelle grandi foreste del Quebec. Non frequenterà la scuola a tempo pieno fino all'età di 11 anni.

La giovane Margaret diviene vorace lettrice di raffinata letteratura; tra le letture preferite vi sono le fiabe delle fate dei fratelli Grimm, le storie di origini canadesi, i racconti e le poesie.

Margaret Atwood inizia a scrivere prestissimo, a soli sei anni, perfezionando il proprio stile - sebbene acerbo - nel corso dei dieci anni successivi. Conseguito il diploma presso la Leaside High School, nel 1957 inizia gli studi accademici presso la Victoria University di Toronto. Consegue la laurea con lode nel 1961 con una tesi sulle arti e sulla lingua inglese e anche in filosofia e francese. Nell'autunno del 1961, dopo aver vinto già alcune medaglie per la stampa grazie alle sue prime poesie, inizia gli studi presso l'Harvard's Radcliffe College.

Ottiene un master nel 1962; porta avanti gli studi per altri due anni ma non completa il corso lasciando incompiuto il lavoro di tesi "Il romanzo metafisico inglese" (1967). Inizia a insegnare girande diverse università.

Nel 1968 sposa Jim Polk, dal quale divorzia cinque anni più tardi. Nel 1976 dà alla luce la figlia Eleanor Atwood Jess Gibson.

Tornata a Toronto nel 1980, divide il suo tempo tra il suo compagno Graeme Gibson e il Partito Verde del Canada, di cui anche il compagno fa parte.

Attivista femminista, già nel 1950 la Atwood aveva cominciato ad occuparsi di temi sociali come la liberazione della donna e il cambiamento dei ruoli sessuali, prima che questi venissero divulgati dal movimento femminista.

Oltre che poetessa e scrittrice, è ricordata come prolifica critica letteraria. In carriera ha vinto un premio Arthur C. Clarke e un Premio Principe delle Asturie per la Letteratura, nonché un Booker Prize (finalista per cinque volte, vincitrice una sola), vincendo per due volte il Governor General's Award (Premio del Governatore Generale, riconoscimento offerto dal Primo Ministro canadese). Molte delle sue poesie sono state ispirate da miti e fiabe, che sono stati uno dei suo partcolari interessi fin dalla più tenera età. Ha inoltre scritto racconti pubblicati sulla rivista "Playboy".

Autrice di fantascienza, Margaret Atwood è considerata una scrittrice tormentata e visionaria: i suoi lavori degli anni '90 hanno visto una continua e profonda preoccupazione per la civiltà occidentale e per la politica, dall'autrice considerati all'ultimo stadio di disintegrazione. Da "The Edible Woman" e "Surfacing" fino a "The Handmaid's Tale" e la recente collezione "Wilderness Tips".

Opere di Margaret Atwood