Vittoria Puccini
Biografia
Vittoria Puccini nasce il 18 novembre 1981 a Firenze. È figlia di un professore universitario e di una maestra elementare. Dopo essersi diplomata al Liceo Ginnasio "Michelangelo" della sua città, si iscrive all'università frequentando la Facoltà di Giurisprudenza; nel frattempo, muove i primi passi nel mondo dello spettacolo recitando nel film di Sergio Rubini "Tutto l'amore che c'è", nel 2000.
L'anno successivo fa parte del cast de "La crociera", miniserie in due puntate diretta da Enrico Oldoini, mentre nel 2002 trova dietro la macchina da presa Umberto Marino per la fiction "Sant'Antonio da Padova", sulla vita del santo; al cinema, invece, recita per Renato De Maria in "Paz!".
Vittoria Puccini e il successo di Elisa di Rivombrosa
Il ruolo che le regala la fama nazionale è quello di Elisa Scalzi, umile dama di compagnia protagonista della fiction di Canale 5 "Elisa di Rivombrosa", diretta da Cinzia TH. Torrini e in onda nel 2003. Il ruolo le permette di ottenere, tra l'altro, un Telegatto in qualità di personaggio femminile dell'anno. La fiction, ispirata al romanzo dell'inglese Samuel Richardson "Pamela, o la virtù premiata", è ambientata nel Settecento, in Piemonte; in tredici puntate mette in scena la storia d'amore problematica tra la dolce Elisa e Fabrizio Ristori, conte interpretato da Alessandro Preziosi - con il quale l'attrice intraprende anche una relazione amorosa.
La seconda metà degli anni 2000
Dopo aver prestato il volto a Octavia nella fiction "Imperium: Nerone", Vittoria Puccini torna su Canale 5 con "Elisa di Rivombrosa - Parte Seconda"; grazie ad essa conquista la Telegrolla d'Oro in qualità di migliore attrice di fiction. È il 2005, anno in cui l'attrice toscana è anche protagonista di "Ma quando arrivano le ragazze?", film di Pupi Avati, e di "Il destino di un principe", film tv diretto da Robert Dornhelm e ispirato ai fatti di Mayerling, nel quale interpreta la Baronessa Maria Vetsera: la fiction viene trasmessa in Austria e in Germania riscuotendo un notevole successo; in seguito viene proposta anche su Raiuno.
Nel 2006 Vittoria Puccini inizia le riprese di "Le ragazze di San Frediano", miniserie tratta dal romanzo omonimo di Vasco Pratolini, al fianco di Giampaolo Morelli, Camilla Filippi, Chiara Conti e Martina Stella. La fiction viene trasmessa su Raiuno nel 2007, anno a cui risale la miniserie di Umberto Marino "La baronessa di Carini", che vede nel cast anche Luca Argentero.
Vittoria torna, quindi, a recitare per Sergio Rubini, che la dirige al cinema in "Colpo d'occhio" (al suo fianco c'è Riccardo Scamarcio); per questo film ottiene, alla Mostra del Cinema di Venezia del 2008, il riconoscimento "Diamanti al Cinema" in qualità di migliore attrice protagonista (il premio viene assegnato ex aequo con Violante Placido); è, inoltre, protagonista del videoclip della canzone de Le Vibrazioni "Insolita", sempre accanto a Scamarcio.
Nel 2009 Vittoria Puccini è presente in un altro videoclip, quello del brano di Renato Zero "Ancora Qui", dal disco "Presente"; inoltre, si fa ancora dirigere da Cinzia TH. Torrini per la miniserie "Tutta la verità".
Prende parte a "C'era una volta la città dei matti...", di Marco Turco, ispirata alla storia dello psichiatra Franco Basaglia, grazie al quale venne promulgata la legge 180/78 che disciplinava l'assistenza psichiatrica in Italia. Nello stesso periodo è sul grande schermo per "Baciami ancora", film di Gabriele Muccino sequel de "L'ultimo bacio", in cui veste i panni di Giulia (che nella pellicola precedente era interpretata da Giovanna Mezzogiorno) al fianco di Stefano Accorsi, Marco Cocci, Giorgio Pasotti, Adriano Giannini e Pierfrancesco Favino.
Grazie a "Baciami ancora", Vittoria si aggiudica il premio "Kinéo-Diamanti al cinema" e il Golden Globe Award assegnato durante la tredicesima edizione del Festival Internazionale del Film di Shanghai, in qualità di migliore attrice protagonista. Con il resto del cast del film, inoltre, recita nel videoclip della canzone di Jovanotti "Baciami ancora", che fa parte della colonna sonora della pellicola.
Vittoria Puccini negli anni 2010
Sempre con Stefano Accorsi e Pierfrancesco Favino nel 2010 l'attrice toscana è protagonista di "La vita facile", film girato da Lucio Pellegrini tra il Salento e il Kenya; nello stesso anno, durante la Mostra del Cinema di Venezia riceve il premio "L'Oréal Paris per il Cinema" che spetta ai giovani talenti.
Poco dopo, inizia le riprese di "Violetta", miniserie di Raiuno diretta da Antonio Frazzi ispirata alla "Traviata" di Giuseppe Verdi (che nel 2012 le vale il premio di migliore attrice di una miniserie assegnato dalla giuria di "Tv Sorrisi e Canzoni"). Nel 2011, Vittoria Puccini riceve il "Premio Afrodite 2011" dall'Associazione Donne nell'Audiovisivo, nominata attrice dell'anno, ed è madrina della 68esima Mostra del Cinema di Venezia.
L'anno successivo, torna al cinema con Stefano Mordini, che la dirige in "Acciaio", ed è al fianco di Elio Germano nella pellicola di Ferzan Ozpetek "Magnifica presenza".
A dicembre del 2013 è protagonista di "Anna Karenina", fiction diretta da Christian Duguay tratta dall'omonimo romanzo di Lev Tolstoj, in onda su Raiuno. Nel 2014, torna sul piccolo schermo nei panni della giornalista e scrittrice Oriana Fallaci, in una miniserie (per la regia di Marco Turco) ispirata alla sua vita privata e lavorativa.
Al cinema recita nella commedia di Paolo Genovese "Tutta colpa di Freud".
La seconda metà degli anni 2010 e l'inizio degli anni 2020
A teatro è protagonista, insieme a Vinicio Marchioni, de "La gatta sul tetto che scotta", il dramma teatrale di Tennessee Williams. Al cinema è nel cast del film "Maraviglioso Boccaccio", ispirata al Decamerone di Giovanni Boccaccio, che racconta la storia di dieci giovani costretti a rifugiarsi in campagna per via dell'ondata di peste che aveva colpito il capoluogo Toscano.
Nel 2016 è protagonista della commedia "Tiramisù" accanto a Fabio De Luigi, del cui film è anche regista. L'anno seguente è nel cast corale di "The Place", film co-scritto e diretto da Paolo Genovese, adattamento cinematografico della serie televisiva statunitense.
Nel 2019 interpreta Monica, protagonista della serie Rai "Mentre ero via", affiancata da Giuseppe Zeno.
All'inizio del 2020 esce al cinema "18 regali", film commovente che racconta la storia vera di Elisa Girotto (interpretata da Vittoria Puccini) e del suo rapporto con la figlia Anna. Nel 2021 è protagonista della miniserie tv "La fuggitiva", trasmessa nel mese di aprile su Rai 1.
Frasi di Vittoria Puccini
Quando ci sono problemi, l'unica cosa importante è capire se ci si ama ancora. Se c'è l'amore, questo deve darti il coraggio e la forza di superare qualunque problema.
Un'attrice più matura è, più cose vive, più è brava. Non vedo l'ora che mi escano un po' di rughe, perché la faccia che hai a quarant'anni, cinematograficamente, è infinitamente più forte.
La bellezza non mi ha mai dato sicurezza. Se sei una persona insicura, lo resti. Ma forse è anche la mia forza, nel senso che ho sempre utilizzato quest'ansia per mettermi in discussione. Ho rischiato per migliorarmi, nel privato e nel lavoro.
A una come me, una persona che non aveva mai vissuto con leggerezza, una persona molto concentrata su se stessa, molto pigra nei confronti del cambiamento – perché le mie idee sono queste e non le cambio, casomai si adatteranno gli altri – l'avere un figlio ha obbligato a mettermi in secondo piano. E' una importantissima lezione d'amore e umiltà. Se poi quella lezione serve anche a chi ti sta accanto, è fatta.
Se l'amore finisce è giusto che due persone si separino. Ma i rapporti di coppia – con o senza figli – non sono mai semplici. L'uomo, per sua natura, è portato a pensare solo a se stesso, a fare solo quello che ha voglia di fare. Però, se stai con una persona, devi venirle incontro e costruire con l'aiuto dell'amore: un figlio aiuta semplicemente a ricordartelo. Anche perché la famiglia è qualcosa che rimane, un punto di riferimento.
Di fondo, secondo me, dietro un tradimento c'è il fatto che non hai ancora capito che cosa significa amare. La cosa più grave è la mancanza di rispetto nei confronti dell'altro: pensi a te e non pensi più all'altro, al fatto che lo potresti far soffrire. Il rispetto ci dovrebbe sempre essere in una coppia; se è mancato, poi la fiducia va riconquistata.
Faccio fatica a mettere solo un dito nelle cose che mi circondano e mi riguardano. Mi butto con tutta me stessa nella vita e nel lavoro. Poi magari mi esplode un mondo, ma non ho paura di soffrire: ogni esperienza è un passo verso la conoscenza di te stesso, verso la crescita.
Se oggi sono qui dipende anche dalla serietà con cui lavoro, dalle scelte. E dipende, credo, dal mettere al primo posto l'onestà, dallo sforzarmi nella comprensione: cerco di capire il perché, ammetto che le colpe stanno sempre da entrambe le parti. A volte c'è chi se ne approfitta, pazienza: peggio per lui, quello che dai ti ritorna.
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Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Vittoria Puccini. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Vittoria Puccini.
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