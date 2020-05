Biografia • Quanta arte

Violante Placido nasce a Roma il giorno 1 maggio 1976. Figlia dell'attore e regista Michele Placido e dell'attrice Simonetta Stefanelli, debutta a fianco del padre nel film "Quattro bravi ragazzi"; successivamente partecipa al film "Jack Frusciante è uscito dal gruppo" tratto dall'omonimo romanzo di successo di Enrico Brizzi ; il suo primo ruolo di rilievo arriva con il film "L'anima gemella", per la regia di Sergio Rubini.

Ha recitato anche in "Ora o mai più", per la regia di Lucio Pellegrini, "Che ne sarà di noi", per la regia di Giovanni Veronesi, e nel discusso "Ovunque sei", dove Violante Placido viene diretta dal padre Michele Placido.

Nel 2005 è nel cast nella fiction "Karol. Un uomo diventato Papa", sulla vita di Papa Giovanni Paolo II.

Nel 2006 viene diretta da Pupi Avati nel film "La cena per farli conoscere", uscito poi l'anno seguente.

Sempre nello stesso anno debutta nel mondo musicale con lo pseudonimo di Viola. Anticipato dal singolo "Still I", pubblica il cd "Don't Be Shy...", contenente dieci canzoni - canta sullo stile di Suzanne Vega - per lo più in lingua inglese, di cui Viola è anche autrice. Il secondo singolo estratto è "How to save your life". Successivamente collabora con il cantautore Bugo, nel rifacimento in duetto del suo brano "Amore mio infinito".

L'esplosione di Bollywood e del cinema indiano porta Violante Placido a lavorare sotto la regia di Raja Menon, interpretando Kate nel film "Barah Aana" - che in hindi significa "truffato" - in uscita nelle sale indiane nel mese di marzo del 2009.

E sempre nel 2009 Violante Placido interpreta il ruolo della pornodiva Moana Pozzi nella miniserie tv, in onda sul canale SKY Cinema, dal titolo "Moana", per la regia di Cristiano Bortone.

Nel 2010 recita a fianco di George Clooney in "The American"; due anni dopo lavora nella produzione hollywoodiana "Ghost Rider - Spirito di vendetta", al fianco di Nicolas Cage. Sempre nel 2012 lavora con il padre nel film da lui diretto "Il cecchino" (Le Guetteur).

Dopo essere stata a lungo fidanzata con l'attore Fabio Troiano, il compagno di Violante Placido è il regista Massimiliano D'Epiro: da lui ha avuto un figlio, Vasco, nato il 5 ottobre 2013.

Torna a lavorare per il grande schermo nel 2016 con il film "7 minuti", diretta dal padre Michele. Nel 2019 recita in "Modalità aereo", di Fausto Brizzi (2019) e "Restiamo amici", di Antonello Grimaldi. Partecipa nello stesso anno anche alla fiction tv "Enrico Piaggio - Un sogno italiano".