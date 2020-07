Biografia • Living la vida

Nina Moric nasce a Zagabria (Croazia) il 22 luglio 1976.

Esordisce come seconda classificata nel "Look of the year" il famoso concorso di bellezza creato dalla agenzia Elite del vulcanico John Casablancas. La gara è molto considerata dagli addetti ai lavori, in quanto ogni anno la rosa delle prime classificate può assicurarsi campagne pubblicitarie e passerelle molto importanti. Nina si ritrova a sfilare per Versace, Erreuno e Les Copains.

Già Miss Croazia nel 1996, arriva l'occasione di partecipare come protagonista a un videoclip musicale: la canzone è la travolgente "La vida loca" di Ricky Martin.

Spostatasi dalla passerella alla TV Nina Moric conosce un periodo d'oro. Arriva in Italia e partecipa alla prima serata del sabato sera di RaiUno affiancando Giorgio Panariello nel suo one-man-show "Torno Sabato". Poi partecipa a programmi come "Furore", "La sai l'ultima?" e "Il grande bluff" (con Luca Barbareschi).

Incide anche una canzone dance dal titolo "Star", ma il successo è piuttosto scarso.

Torna nel mondo della pubblicità per diventare testimonial Citizen.

A soli 24 anni è una regina delle notti mondane.

Poi sposa l'italiano Fabrizio Corona, imprenditore di bello (e notevole) aspetto, figlio d'arte, ma giornalista mancato, dal quale nel 2002 avrà il figlio Carlos.

Corona gestisce un'agenzia fotografica: nel 2007 scoppia lo scandalo cosiddetto di "Vallettopoli" che porta Corona al centro di accuse che lo vedrebbero ricatattore di Vip in cambio della non-pubblicazione di foto compromettenti. Mentre Corona è ancora in carcere, Nina, che all'interno di questa vicenda è accusata di riciclaggio per aver portato denaro fuori dall'Italia, chiede la separazione.

Nel 2011 partecipa all'ottava edizione de "L'isola dei famosi". All'inizio del 2012 è su Rai 2 come opinionista, poi è di nuovo concorrente sulla stessa rete, quando partecipa alla edizione numero nove de L'isola dei famosi, riuscendo ad arrivare in semifinale.