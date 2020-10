Biografia • L'angelo dello schermo accanto

Alicia Silverstone deliziosa attrice dal volto acqua e sapone, nasce a San Francisco il 4 ottobre 1976; dopo una breve gavetta nel mondo dello spettacolo in cui si abitua a fare un po' di tutto, coglie la sua grande occasione quando accetta di comparire in alcuni videoclip del complesso rock degli Aerosmith, un gruppo formato da venerandi musicisti sulla scena da decenni, i cui componenti di belle ragazze se ne intendono. In un universo come quello dei video musicali in cui dominano ragazze provocanti e spesso decisamente volgari, una creatura angelica come la Silverstone non poteva che colpire l'immaginario dei fruitori di questo particolarissimo veicolo promozionale.

Ma il sogno nel cassetto e vera ambizione di questa ragazza americana cresciuta a vitamine e sani principi è il cinema.

Il suo grimaldello per raggiungere l'obiettivo si chiama "serial tv".

Infatti, dopo aver esordito nel 1988 nella serie "The wonder years", approda sul grande schermo con il giallo "La ragazza della porta accanto", in cui ha modo di esibire tutta la sottile malizia di cui è capace, proprio in virtù del suo aspetto innocente. Tutte qualità che non sfuggono ai vari produttori che bazzicano la verde vallata di Hollywood e che la utilizzano prima per il thriller "Premonizioni", in cui sembra perfetta nella parte della dolce fanciulla contrapposta a un mondo oscuro e pauroso, poi in "Babysitter" e "Pericolo nell'ombra".

A questo punto, dopo ben tre thriller girati da protagonista (o quasi), la sua immagine rischia di fossilizzarsi in quella di "specialista" del genere.

In realtà Alicia è eclettica e completa e vuole dimostrarlo. Cambia dunque completamente genere con "Ragazze a Beverly Hills", pellicola di atmosfera sbarazzina nella quale la vediamo alle prese con una sceneggiatura davvero divertente che lei sa rendere al meglio. Subito dopo, un altro colpo di scena: eccola impersonare Batgirl nel costosissimo "Batman & Robin" (l'episodio con George Clooney, Chris O'Donnell e Arnold Schwarzenegger).

Forse a questo punto i suoi cambiamenti risultano anche troppo radicali, e probabilmente hanno spiazzato estimatori e pubblico comune; tanto è vero che la sua carriera subisce una battuta d'arresto andando incontro a flop poco lusinghieri come "Una ragazza sfrenata" o "Sbucato dal passato".

Ci vorrà lo shakespeariano "Pene d'amor perdute" per dimostrare una volta per tutte le doti davvero notevoli e poco comuni di questo angelo ormai cresciuto.