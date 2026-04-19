Marianna Aprile
Biografia
Marianna Aprile nasce a Bari il 3 maggio 1976. Volto noto al grande pubblico appassionato di talk show televisivi, ma anche agli utenti di Twitter, Marianna è una giornalista e opinionista che non teme di intervenire su argomenti scottanti. Nel maggio 2021, a seguito della polemica nata tra la collega Rula Jebreal e la trasmissione Propaganda Live (scritta e condotta da Diego Bianchi), si schiera in difesa della seconda. Questa presa di posizione e altre piuttosto forti - nello stesso periodo - la mettono al centro dei riflettori mediatici. Scopriamo di più sulla carriera e la vita privata di Marianna Aprile.
Gli esordi di Marianna Aprile nel giornalismo
La sua giovinezza non è destinata ad essere trascorsa nella città natale, Bari, dove la piccola Marianna vive solo pochi anni. Parte assieme alla famiglia verso Roma, città nella quale mette radici e porta a termine i propri studi superiori.
Da sempre animata da una grande passione per la scrittura e ricca di interessi, Marianna Aprile inizia sin da giovane a collaborare con numerose testate. Le sue sfaccettature caratteriali si riflettono nei tanti argomenti dei quali la giornalista in erba scrive. L'esperienza di formazione più importante in tal senso inizia a soli ventitre anni, presso la redazione della Vespina.
Questo contenitore d'informazione, diretto dal noto personaggio romano Giorgio Dell'Arti, le permette di entrare a contatto con un mondo dello spettacolo decisamente variegato. Tale contesto stimola il suo interesse e la spinge a sviluppare ulteriormente la propria capacità di occuparsi trasversalmente di molti temi; questi spaziano dall'attualità fino al costume.
La seconda metà degli anni 2000
Non stupisce perciò che le successive avventure professionali, dopo aver lasciato la redazione della Vespina, la vedano collaborare con Novella 2000 per una piccola parentesi nel 2008, per poi approdare nel 2010 alla rivista Oggi.
A questo cambiamento professionale si accompagna anche una svolta personale: Marianna Aprile decide di lasciare Roma e trasferirsi a Milano. La collaborazione con la testata è destinata a durare molto a lungo: dall'iniziale lavoro di giornalista, Marianna diventa ben presto caposervizio, continuando a occupandosi di attualità, costume e politica, nonché dirigendo diversi gruppi di lavoro.
Marianna Aprile: una carriera tra stampa e tv
Parallelamente alla propria attività giornalistica, Marianna Aprile riesce a farsi notare anche per la capacità oratoria e la presenza solare, due fattori che influiscono sulle iniziali convocazioni a prendere parte in televisione come commentatrice ad alcuni talk show nazionali. Grazie a queste finestre, arriva a ritagliarsi un ruolo sempre più definito, facendosi conoscere per i propri interventi in programmi come Otto e mezzo, da Lilli Gruber, su La7.
La fascinazione per il piccolo schermo è molto forte e ricambiata, tanto che la Rai la chiama in veste di autrice e conduttrice del talk show politico Millennium del 2014. Il programma va in onda su Rai Tre (condotto in compresenza con Elisabetta Margonari e Mia Ceran): è destinato a essere solo una breve parentesi per la giornalista pugliese, che nel frattempo decide di scrivere e pubblicare anche un libro. Il titolo è Il grande inganno (2019). Intanto continuano le partecipazioni televisive.
Tra gli scoop più importanti realizzati da Marianna Aprile vi sono la prima intervista a Fabiola Russo, la moglie di Francesco Schettino, all'indomani del naufragio della Costa Concordia, nonché il confronto con Francesca Pascale (ex compagna di Silvio Berlusconi), destinato ad avere grande rilevanza mediatica.
Libri
- Il grande inganno, 2019
- Vincitori e Vinti, 2020
- In balia, 2021
Marianna Aprile: vita privata e curiosità
Riguardo la vita privata di Marianna Aprile non si hanno molte notizie, poiché la giornalista punta a farsi conoscere prevalentemente per le proprie attività professionali. Ci sono però alcuni aspetti del suo carattere che si evincono visitando i suoi vari account sui social media; il pubblico vi ha prestato attenzione grazie ad alcune sue partecipazioni televisive - come quella nel 2020 al programma rivelazione Una pezza di Lundini (di Valerio Lundini); oltre a essere una stimata giornalista Marianna Aprile vanta anche un notevole senso dell'umorismo e un carattere anticonformista, che le permettono di distinguersi e non passare inosservata.
Frasi di Marianna Aprile
[Sul Partito Democratico] La ricostruzione di una identità (e la conseguente definizione di un progetto credibile) è un processo necessariamente lento.
Il Pd non deve chiedersi cosa vuole essere in relazione al sovranismo o a Salvini, ma cosa vuol essere. [...] Cosa vuole diventare da grande.
Per essere inclusivi, per aprire agli altri, bisogna sapere chi si è. E credo che il Pd, con le sue molte anime e i suoi molti malanimi interni, non sia in grado oggi di rispondere a questa domanda.
Milano è un'eccellenza e può sicuramente essere guardata come un successo. Ma sarebbe miope pensare di "esportare" il cosiddetto Modello Milano. Non solo perché anche in quello di zone d'ombra ce ne sono e ce ne sono state molte, ma perché semplicemente l'Italia non è Milano.
Per una serie di ormai pluridecennali congiunture storiche, economiche, sociali, chi vive lì [a Milano] non rappresenta la media nazionale. Non dico siano migliori o peggiori del resto d'Italia. Dico che funzionano oggettivamente in modo diverso.
La ricostruzione del Pd è un processo che richiederà molto tempo. Più lontana sarà la prossima scadenza elettorale, quindi, più probabilità avrà il Pd di arrivare un minimo preparato all'appuntamento con gli elettori. Sempre che nel frattempo ricominci ad andare sui territori a cercare di riconquistarli davvero, gli elettori.
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Foto e immagini di Marianna Aprile
Video Marianna Aprile
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Marianna Aprile. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Marianna Aprile.
La confessione di Giulia
Gentilissima dottoressa Marianna Aprile,
buon giorno.
Mi compiaccio testimoniarle la mia ammirazione per il modo, tanto fermo quanto civile, con cui affronta i problemi nell'agone televisivo.
Ultimamente ho molto apprezzato il modo con cui ha contestato le 'ardite' affermazioni del dott. Borgonovo in tema di immigrazione.
Sul punto mi permetto segnalarle un mio recente contributo:
ht t / w. editorialedomani. it/ idee/ commenti/ il-discorso-di-meloni-allonu-e- propaganda-elettorale-in-italia-xa37wvqg.
Ad maiora.
Cordiali saluti.
Rosario Russo
(già Sost. Proc. Gen. presso al Suprema Corte)
(-------)
Desidero che come scrittrice la Signora si appelli alla sua "Curiosità"tà"
Mi chiamo Paolo Naldi ho 70 anni, portati "egregiamente" del resto non potevo essere diverso dato che sono Tetraplegico dal 1965 e pertanto sollevato dal lavoro. dal farmi da mangiare e poi darmelo, questo vale anche per fumare, assumere farmici, ecc..
Nonostante la pesantezza del problema in tutti questi anni ho viaggiato più volte, conoscere" l'altra metà del celo" e quanto altro..
Non volendo annoiare, termino la presente
Sinceramente saluto
Paolo Naldi
Fi telefono 055 --------- 329--------- La mia vita, se la può interessante per scrivere. adesso, La palla nel suo campo.
Una domanda e una risposta
Gent. sig. Domenico
sulle simpatie politiche della Aprile, la posso aiutare io, lavora per il gruppo editoriale Cairo- La7 etc. Ospite spesso dei talk di questa rete, dove ovviamente "preferiscono" sentir dire cose a loro gradite, le va comunque riconosciuto moderazione nei suoi interventi.
p. s. : ho dato per scontato che Lei sappia come la pensano nel gruppo editoriale citato, ma non è poi così difficile capirlo...
Complimenti per il tuo linguaggio sempre a modo. Posso Sapere il tuo pensiero politico.
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