Nonostante la sua fama e il successo, Hoara Borselli è rimasta sempre una persona umile e impegnata in diverse iniziative di beneficenza. Ha partecipato attivamente a campagne di sensibilizzazione su temi come il bullismo e il sostegno alle persone in difficoltà. La sua influenza positiva sui giovani e la sua volontà di aiutare gli altri hanno contribuito ad accrescere il suo seguito di fan.

Frasi di Hoara Borselli

