Poche settimane più tardi, in autunno, è insieme a Guendalina Tavassi e altri al cinema. Debora esordisce come attrice recitando in "Una notte da paura", film per la regia di Claudio Fragasso.

1 di 3

Frasi di Debora Salvalaggio

5 fotografie

Foto e immagini di Debora Salvalaggio

Video Debora Salvalaggio

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Non ci sono messaggi o commenti per Debora Salvalaggio.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Carlo Conti Aldo Biscardi Enrico Brignano Nicola Savino Calciatori Alessia Marcuzzi Anna Falchi Pupo Giancarlo Magalli Enzo Salvi Raffaella Fico Fabio Quagliarella Moda TV

12 biografie

Nati lo stesso giorno di Debora Salvalaggio