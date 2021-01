Biografia

Antonio Aiello nasce a Cosenza il 26 luglio 1985. In qualità di artista, il cantante è noto con il solo cognome. Dopo aver tentato nel 2011 di approdare sul palco dell'Ariston nella sezione Nuove Proposte, Aiello arriva a partecipare alla prestigiosa manifestazione di Sanremo 2021 tra i Big. Ciò grazie alla tenacia che l'ha condotto al successo di pubblico e critica negli anni. Scopriamo di più sugli episodi salienti della vita privata e professionale di questo cantante italiano.

Aiello: gli esordi

Il giovane Antonio, che in futuro preferisce adottare il cognome come nome d'arte, avverte fin da piccolo un'affinità con il mondo della musica. Le sue influenze includono l'R&B e i grandi artisti italiani. Coltiva le sue ispirazioni mentre comincia a studiare dapprima pianoforte e violino, per passare poi al canto. In questa fase inizia a scrivere ed esibirsi in piccoli concerti. Nel 2011 prova a dare una svolta alla propria carriera musicale prendendo parte alle audizioni per le Nuove Proposte di Sanremo. Tuttavia, l'esperienza non è destinata a dare i frutti sperati: Aiello non riesce a qualificarsi tra gli artisti che possono approdare successivamente al palco dell'Ariston. Ad ogni modo il risultato è comunque abbastanza positivo, considerando che il giovane si classifica entro i primi cinquanta su ben settecento cantanti presentatisi.

Con grande tenacia sceglie di non demordere e nell'ottobre dello stesso anno pubblica il suo singolo d'esordio, dal titolo Riparo. Nel gennaio dell'anno successivo, il 2012, fa il suo debutto anche sul piccolo schermo con un'esibizione nella trasmissione Di che talento sei?, su Rai 1 (condotto da Maurizio Costanzo). La fascinazione per la comunicazione audiovisiva in senso più ampio porta Aiello nel 2013 a registrare la colonna sonora del cortometraggio Abbracciami, per la regia dell'artista Giulia Fiume.

Le contaminazioni musicali australiane e i primi successi

Come molti ragazzi della sua generazione, opta per uno stile di vita dinamico. Senza lasciare il sogno di perseguire una carriera musicale, parte alla volta dell'Australia alla ricerca di diverse contaminazioni. Vive a Sydney, dove suona in una band insieme alla quale propone brani italiani e inglesi. Dopo qualche mese fa ritorno a Roma, un ambiente dove spera di avere accesso a un maggior numero di opportunità. Decide di impegnarsi con tutte le proprie forze per cercare di arrivare al successo.

Il duro lavoro inizia a dare i propri frutti: il 26 maggio 2017 viene pubblicato il suo EP di debutto Hi-Hello, un chiaro gioco di parole che richiama il nome d'arte grazie all'assonanza con il saluto informale anglosassone. Nello stesso anno si esibisce sul palco del Contest Deejay on stage, uno degli eventi clou della stagione estiva di Riccione. Tuttavia, è il 2019 l'anno destinato a riservargli il maggior numero di sorprese in senso positivo. A marzo Aiello pubblica il brano Arsenico, che conquista pubblico e critica. Dopo essersi aggiudicato il disco d'oro con Arsenico, a settembre pubblica La mia ultima storia, che arriva a raggiungere il medesimo traguardo.

Aiello: la consacrazione e la rivalsa a Sanremo

Questi successi esemplificano alla perfezione la maturità raggiunta dal cantante in virtù delle proprie esperienze di vita. Nel settembre del 2019, RCA Records pubblica il primo album in studio di Aiello, Ex Voto. Il disco arriva nella Top 20 della classifica Fimi e vi rimane per ben cinque mesi. Dopo aver partecipato alla trasmissione Le Iene, qualche settimana più tardi, nel gennaio del 2020, si esibisce nello studio di Quelli che il calcio. Il mese successivo viene candidato ai David di Donatello per la categoria miglior canzone originale, con il brano Festa, contenuto nella pellicola Bangla (scritto, interpretato e diretto da Phaim Bhuiyan).

A marzo 2020, periodo in cui sarebbe dovuto iniziare il tour di Ex Voto, scoppia la pandemia: l'evento costringe il giovane cantante cosentino a rivedere i piani in un mondo in cui i paradigmi stanno completamente cambiando. Ecco che nel 2020 prende parte al concerto del Primo Maggio, che va in onda straordinariamente in forma digitale.

In estate pubblica il brano Vienimi (a ballare), che raggiunge come i precedenti la certificazione di disco d'oro. Nel mese di dicembre viene resa nota la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021: si tratta di una rivalsa importante per Aiello, che idealmente ritorna in maniera trionfale dove era iniziata la propria carriera, questa volta nella sezione Campioni. Sul palco dell'Ariston sceglie di presentare Ora, curiosamente omonimo di un brano classificatosi terzo a Sanremo 2014 (di Renzo Rubino).

Aiello: fidanzata, vita privata e curiosità

Antonio Aiello è legato alla showgirl Laura Torrisi, precedentemente compagna di Leonardo Pieraccioni. A dispetto della scelta di una fidanzata famosa, il cantante si tiene lontano dai riflettori e dai gossip, preferendo mantenere il riserbo a riguardo.