Biografia • Il mago del poker italiano

Dario Minieri è uno di quei talenti che ha fatto maggiormente appassionare gli italiani al mondo del texas hold'em, un giocatore che con le sue imprese, sin da giovanissimo, ha fatto avvicinare gli italiani al poker online in un periodo in cui questo gioco era ancora semi sconosciuto nel nostro paese. E con quella faccia da ragazzino è riuscito a salire sul tetto del mondo del poker quando, nel 2007, Minieri è primo alle World Series of Poker (WSOP) e può seriamente puntare al primo premio di otto milioni di dollari.

Alle WSOP 2007 Dario ha appena 22 anni e fa sognare tutti gli italiani appassionati di poker e sport. Eppure se ascoltiamo la sua storia, raccontata direttamente da lui, sembra che il successo di questo giovane giocatore sia avvenuto in maniera del tutto naturale e graduale. Dario Minieri nasce a Roma il 10 febbraio 1985 e sin da ragazzino mostra un grande interesse per i giochi di ruolo, in particolare con il gioco di strategia "Magic: The Gathering". Diversi giocatori di Magic sono poi divenuti giocatori di poker professionisti ed anche per il giovane romano questo gioco è stato una palestra importante che ne ha influenzato lo stile di gioco al tavolo verde.

Diviene quindi un personaggio conosciuto nell'ambiente Magic, ma presto inizia anche a giocare a poker online nel quale diviene un mago nel vincere matches senza arrivare allo showdown. Fin dagli esordi il suo gioco è quindi molto strategico ed aggressivo e questo diverrà il suo marchio di fabbrica: uno dei suoi soprannomi sarà infatti "caterpillar", proprio per il suo stile iperaggressivo che probabilmente non ti aspetti da un giocatore con la faccia da eterno ragazzino. Ma prima di diventare il caterpillar dei tornei di poker, acquisisce un altro soprannome: Supernova.

Dario Minieri è stato infatti il primo giocatore di poker online a potersi fregiare del titolo di Supernova, uno status annuale che si raggiunge in virtù del numero di mani giocate online, e questo gli ha consentito nel 2006 di vincere una Porsche Cayman quando ancora non aveva la patente! Divenuto a questo punto un personaggio di fama mondiale nel mondo del poker online, decide di passare al poker dal vivo. Nello stesso, siamo nel 2006, anno ottiene un importante piazzamento allo European Poker Tour di Monte Carlo, giungendo ventiduesimo e aggiudicandosi un premio di oltre ventimila dollari. Ma la vera fama per Dario Minieri giunge nel 2007, alle World Series of Poker, il più grande torneo internazionale di poker, che si svolge ogni anno a Las Vegas.

Il 13 ed il 14 luglio 2007 Dario è infatti chipleader alle WSOP e fa sognare l'Italia, visto che può ambire al titolo mondiale e agli otto milioni di dollari messi in palio. Proprio la sua strategia iperaggressiva, fatta di bluff e di rilanci, lo ha condotto in testa al torneo, davanti a circa trecento giocatori, quando all'inizio del torneo erano oltre seimila. Ma Dario, pur potendo amministrare il grande vantaggio accumulato sul secondo in classifica, continua con il suo gioco aggressivo, che lo porta purtroppo all'eliminazione: arriva novantaseiesimo, portandosi a casa circa 60.000 euro.

Nonostante la parziale delusione, nessuno ha piú dubbi sul talento del giovane romano e Dario Minieri entra nell'elite del poker mondiale e nel Team Pro di PokerStars.it. L'anno successivo, nel 2008,ottiene la sua piú grande soddisfazione, riuscire a vincere un braccialetto alle World Series of Poker (WSOP) che equivale alla vincita di una medaglia d'oro olimpica per uno sportivo.

Segue quindi un periodo di grandi successi per Minieri: ancora nel 2008 giunge terzo al Main Event della tappa di Varsavia dello European Poker Tour (EPT) e l'anno successivo vince il torneo No Limit Hold'em - High Roller, sempre all'EPT di Varsavia. Nel 2010, vince l'Italian Poker Tour di Sanremo e va "in the money" a ben quattro eventi WSOP.

Il 2010 è tuttavia l'ultimo anno brillante della carriera di Dario Minieri, visto che dal 2011 in poi i grandi risultati non arrivano. Le vittorie non mancano, ma non sono all'altezza del suo nome. Forse deve ritrovare gli stimoli giusti, qualcuno dice invece che il suo stile di gioco iperaggressivo non paga più nell'attuale mondo del poker.

Ed all'inizio del 2014 arriva anche il divorzio con la PokerStars, la poker room che lo aveva sponsorizzato sin dal suo magico 2007. Per Dario Minieri inizia quindi un nuovo corso della sua carriera. E forse, dovendo in un certo senso ricominciare da capo, potrà trovare gli stimoli giusti per ritornare ad essere la "magic supernova" di qualche anno fa.