Biografia • Arguto umorismo e acutezza critica

Charles Lamb nasce a Londra il 10 febbraio 1775, ultimo dei figli di John Lamb. Studia al Christ's Hospital assieme a Samuel Taylor Coleridge di cui diventa intimo amico. Lascia presto la scuola: un difetto alla voce gli preclude la carriera ecclesiastica, così continua la formazione da autodidatta. La morte dell'avvocato datore di lavoro del padre, lascia in povertà la famiglia. Charles Lamb si mantiene lavorando come impiegato alla Compagnia Inglese delle Indie Orientali, dal 1792.

Di temperamento melanconico viene brevemente ricoverato in un ospedale psichiatrico nel 1795. Anche la sorella Mary Lamb (1764-1847) soffre di disturbi, tanto che nel 1796 durante una crisi di follia accoltella a morte la madre: Charles riesce ad ottenere la potestà sulla sorella con l'aiuto degli amici, evitandole la reclusione a vita.

Come autore la sua prima pubblicazione avviene con quattro sonetti all'interno del volume "Poems on Various Subjects", prima raccolta di Samuel Taylor Coleridge. Lamb conosce poi William Wordsworth e Dorothy Wordsworth a Nether Stowey, nel Devon, durante un viaggio estivo. Stringe amicizia anche con Percy Bysshe Shelley, William Hazlitt e Leigh Hunt.

Lamb è socievole e loquace, poco incline al sentimento romantico per la natura, almeno non come lo interpretano Coleridge e Wordsworth: vive a Londra, partecipando intensamente alla vita sociale, teatrale e letteraria.

Nel 1798 pubblica il romanzo "A Tale of Rosamund Gray"; del 1802 è la tragedia "John Woodvil"; nel 1806 viene rappresentata al Teatro Drury Lane la sua farsa comica "Mr. H-". Intraprende poi la strada della scrittura saggistica: si allaccia alle riflessioni su Shakespeare che anche Coleridge andava elaborando. Per questo viene considerato al pari suo e di William Hazlitt l'antesignano della moderna critica shakespeariana. Pubblica nel 1808 l'antologia commentata "Specimens of English Dramatic Poets Who Lived About the Time of Shakespeare" (Esempi di poeti drammatici inglesi che vissero al tempo di Shakespeare) gettando nuova luce su autori dimenticati; nel 1811 pubblica la raccolta di articoli "On the Tragedies of Shakespeare" (Sulle tragedie di Shakespeare).

Interessato all'originalità e alla singolarità letteraria che inseguiva con entusiasmo critico molto personale, considerava i capolavori elisabettiani più per la lettura che non per la rappresentazione scenica.

Nel 1807, dividendo il lavoro con la sorella Mary (lei curava le commedie, Charles le tragedie), fa uscire presso la Children's Library di William Godwin il fortunato "Tales from Shakespeare" (Racconti da Shakespeare), destinato ad un pubblico di bambini, seguito poi da "The Adventures of Ulysses" (Le avventure di Ulisse, 1808).

Dal 1820 appaiono sul London Magazine con la firma "Elia" (anagramma di "A lie" - una bugia) una serie di articoli poi raccolti nel 1823 in "Elia: Essays" (Saggi di Elia) e nel 1833 in "The Last Essays of Elia" (Gli ultimi saggi di Elia) che danno forma ad un genere, quella del saggio autobiografico, di notevole successo nel periodo vittoriano della letteratura inglese: le caratteristiche di questo genere sono la particolare mescolanza di significati profondi insieme ad argomenti ordinari, le argute osservazioni, il sottile umorismo e l'acuto senso critico, tutti fattori che decretano il successo di questa opera e del suo autore.

Charles Lamb muore a Edmonton il 27 dicembre 1834.