Biografia

Bar Refaeli nasce il giorno 4 giugno 1985 a Hod HaSharon, in Israele.

Oltre che per la sua straordinaria bellezza è conosciuta per essere stata, almeno all'inizio della sua carriera internazionale, la compagna del noto attore americano Leonardo DiCaprio dal 2005.

Bar Refaeli è apparsa sulle copertine di numerose riviste. Nel 2009 viene scelta per la copertina dello "Sports Illustrated Swimsuit Issue", ambito in cui compare per il terzo anno consecutivo.

E' protagonista del film "Session", uscito negli USA nel mese di febbraio 2010.

Nel 2007 è stata coinvolta in una polemica con il giornale israeliano Yedioth Ahronoth, querelato per aver pubblicato un'intervista nella quale la modella affermava di essere felice di non aver fatto il servizio militare in Israele (dove la leva è obbligatoria per uomini e donne) perché ne aveva tratto vantaggio, e che è preferibile vivere a New York piuttosto che morire per il proprio Paese.

Tra le sue relazioni amorose si contano quelle con l'attore David Charvet, e con Uri El-Natan, figliastro del magnate israeliano Erwin Eisenberg.