Annalisa Scarrone, da tutti conosciuta come Annalisa, nasce il 5 agosto del 1985 a Savona. Sin da piccola canta in diversi corsi e studia chitarra classica. Dopo essersi cimentata nell'apprendimento della tecnica vocale e musicale fin dai tredici anni di età, si dedica al flauto traverso e al pianoforte. Si esibisce con diversi gruppi locali come corista o cantante solista a partire dal 2000, non disdegnando anche la partecipazione a cori orchestrali.

Tra il 2001 e il 2003, inoltre, mette a frutto la sua passione per la scrittura, partecipando al Premio dedicato a Gabriella Richeri Mazzarelli "Voci di Liguria", al Premio "Sincerità" di Biella e al premio dedicato al tema della stazione organizzato dall'Associazione Nazionale Ex Deportati, che le permette di vincere un viaggio studio nei luoghi di deportazione nazista.

Cantante in occasione dello show "Luci in sala" allestito dal gruppo "Uno sguardo dal palcoscenico", prende parte a un seminario sull'interpretazione canora tenuto da Carl Anderson a Loano. In questo periodo, inizia la sua collaborazione con Dino Cerruti, contrabbassista e bassista, con cui incide le canzoni "Ombre", "From des moines" e "The dry cleaner".

Dopo aver fatto parte dell'Orchestra Bruni di Cuneo dal 2004 al 2006, pubblica il disco "Blue trip" insieme con il dj Carlo Polliano, usando il nome di Elaphe Guttata. Autrice dei testi delle canzoni, pubblica con il dj anche altri brani, che entrano a far parte di compilation straniere di musica lounge. Nel frattempo, Annalisa partecipa ad Arezzo Wave e diventa leader e autrice per i Malvasia, band savonese che poco dopo cambia nome in leNoire, e che si scioglie nell'inverno del 2008. Attraverso il progetto Raphael & Eazy Skankers, la ragazza ligure collabora comunque con alcuni membri della band anche in seguito, partecipando al disco "Changes" nei cori della canzone "Yes we can".

Il 2010 è per lei l'anno della svolta: entra a far parte dei concorrenti della decima edizione del programma "Amici" (di Maria De Filippi), in onda su Canale 5. Annalisa giunge in finale, classificandosi seconda nella categoria dei cantanti, ma aggiudicandosi comunque 50mila euro come premio della critica giornalistica. Il suo primo album solista, intitolato "Nali", viene pubblicato il 4 marzo del 2011 con l'etichetta "Warner Music Italy": il disco include nove brani e viene promesso attraverso il singolo "Diamante lei e luce lui", che conquista il disco d'oro per aver superato le 15mila vendite in digitale. L'album, invece, ottiene il disco di platino per le 60mila copie vendute e un Wind Music Award. Dopo aver ricevuto il premio come Valbormidese dell'anno in occasione del "21esimo Trofeo Internazionale Città di Cairo Montenotte", ha l'occasione di duettare con Claudio Baglioni nella rassegna "O' Scia", tenutasi sull'isola di Lampedusa.

Nell'estate del 2011, partecipa al "Nokia Amici in Tour", evento legato al programma tv che l'ha fatta conoscere, ma anche alla trasmissione di Raiuno "Le note degli angeli". In inverno, invece, prende parte a "Io canto", presentato su Canale 5 da Gerry Scotti, e a "L'anno che verrà", in onda la notte del 31 dicembre. Il 2012 è l'anno del suo secondo disco, "Mentre tutto cambia", uscito il 27 marzo e anticipato dal singolo "Senza riserva".

Tornata ad "Amici" nel cosiddetto circuito big, la Scarrone arriva in finale al quarto posto, dietro a Marco Carta, Emma Marrone e Alessandra Amoroso, vincendo anche questa volta il premio della critica giornalistica. Dopo aver preso parte a "Io, l'orchestra, le donne e l'amore", tappa speciale dell'"Unica tour" di Antonello Venditti, Annalisa inizia il suo primo tour, chiamato "Mentre tutto cambia tour", insieme alla band composta da Marco Dirani (al basso), Alessandro Guerzoni (alla batteria), Tiziano Borghi (al pianoforte) e Emiliano Fantuzzi (alle chitarre acustiche ed elettriche). Il 13 dicembre del 2012 viene reso noto che l'interprete savonese prenderà parte all'edizione del Festival di Sanremo 2013: sul palco dell'Ariston, presenta i brani "Scintille" e "Non so ballare".

Alla fine del 2014 partecipa a un singolo in duetto con il rapper Raige realizzando la canzone "Dimenticare (mai)".

Nel 2015 torna sul palco di Sanremo per presentare la sua nuova canzone "Una finestra tra le stelle". Nello stesso anno collabora al disco di Benji e Fede partecipando al brano "Tutto per una ragione". Anche nel 2018 è a Sanremo, questa volta con il brano "Il mondo prima di te".