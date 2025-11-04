Gianluca Vacchi
Biografia
Gianluca Vacchi nasce a Bologna il 5 agosto 1967, figlio del fondatore dell'IMA, un'azienda che si occupa di progettazione e produzione di macchine automatiche per la realizzazione e il confezionamento di cosmetici, di farmaci e di prodotti alimentari. Laureato in Economia e Commercio, lavora fino a ventinove anni nell'azienda di famiglia, prima di decidere di "spiccare il volo".
Nel corso degli anni acquista partecipazioni in diversi gruppi, tra cui Eurotech, e acquista alcuni marchi nel campo della moda, come per esempio Toy Watch, prima di dar vita a un proprio brand, con le sue iniziali (GV), che produce gioielli, magliette e addirittura emoji.
Nel 2007 il nome di Gianluca Vacchi finisce tra le carte processuali relative all'inchiesta che i media ribattezzano con il nome di Vallettopoli, a causa di alcuni ricatti subìti dal fotografo Fabrizio Corona.
Al 2016 Vacchi possiede il 30% di IMA, azienda che fattura un miliardo e 100 milioni di euro ed è quotata in Borsa, e ricopre l'incarico di consigliere nel cda.
Secondo un'inchiesta pubblicata dal "Fatto Quotidiano", la maggior parte dei suoi proventi non deriva dalla GV, che fattura circa 70mila euro con perdite di 7mila euro (secondo il bilancio 2015), ma da finanziarie di vario genere, alcune delle quali - come la Win Web Investment Network, di diritto olandese - fallite o in liquidazione.
È, tra l'altro, amministratore unico della First Investments spa, un ruolo grazie a cui percepisce un compenso annuale di 600mila euro: questa società è una holding di partecipazioni che si occupa di acquistare e di cedere quote di aziende. Tali aziende, però, fanno capo - in genere - proprio a Gianluca Vacchi, e sono state pignorate dalla Banca Popolare di Verona, che nel 2008 aveva concesso alla società un prestito di dieci milioni e mezzo di euro. Di quel prestito, tuttavia, Vacchi ha restituito solo le prime due rate.
È cugino di Alberto Vacchi, presidente di Confindustria Bologna (e segnalato da Luca Cordero di Montezemolo per la successione a Giorgio Squinzi come presidente di Confindustria).
Gianluca Vacchi star del web
Gianluca è molto seguito sui social network, anche grazie alle foto che condivide e che lo immortalano mentre è attorniato da belle ragazze e bei ragazzi. Ha più di 8 milioni di follower su Instagram e oltre 1 milione e 300mila fan su Facebook.
Amante dei tatuaggi e palestrato, amico di molti personaggi famosi - tra cui calciatori e modelle - Gianluca Vacchi è diventato famoso non tanto per la sua storia di imprenditore ma per la sua "dolce vita", che non manca di promuovere sui social, tra Cortina, Porto Cervo e Miami.
Anche per questo motivo è stato soprannominato il "Dan Bilzerian italiano", con riferimento a Dan Bilzerian, miliardario statunitense con l'hobby del poker, diventato celebre per le foto diffuse su Internet che lo ritraggono mentre è circondato, in piscina o su uno yacht, da modelle dal fisico fantastico.
Nel 2016 pubblica la sua biografia in un libro edito da Mondadori, dal titolo "Enjoy". Due anni più tardi prova a fare il botto con la musica: pubblica una canzone, dal titolo "Love", realizzata in collaborazione con Sebastian Yatra, musicista e cantautore colombiano. In poche settimane il brano raggiunge oltre 90 milioni di visualizzazioni su YouTube, candidandosi per diventare una hit estiva. Per la stagione si trasferisce in Spagna dove fa il deejay alla celebre discoteca "Amnesia" di Ibiza. In questo periodo la sua nuova fidanzata è la modella Sharon Fonseca.
Gli anni 2020
Nel maggio del 2020 la coppia annuncia di aspettare un bambino.
Il 25 maggio 2022 esce su Prime Video - piattaforma di Amazon - il documentario dal titolo "Mucho Mas". Si tratta di una produzione che approfondisce la vita di Gianluca Vacchi e che svela un suo lato non ancora conosciuto dai tanti fan.
Nell'agosto del 2023 firma un accordo con i cugini per cedere il suo 13% dell'IMA - che vale 600 milioni di Euro.
Frasi di Gianluca Vacchi
Spingo chi mi segue a essere ironici, trasversali, a togliersi le maschere, a ridere.
Sono trasparente, non opaco. Solo l'opacità genera una brutta lettura della realtà.
Resilienza è la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. È la parola perfetta dei nostri tempi.
Se c'è ritrosia verso il successo vuol dire che c'è senso di colpa. Ma se io lavoro e pago le tasse, perché dovrei nascondermi?
Voglio dare ai giovani uno strumento nuovo per comprendere la realtà. Voglio dare stimoli per continuare a sognare, a sperare, a intraprendere.
Basta con il pessimismo scaramantico di quelli che ti dicono che va sempre male. Dobbiamo anche capire che non esiste un solo modo di fare le cose.
Potrei rappresentare un grande bacino elettorale per i giovani, ma non mi interessa la politica perché questo "non è un Paese per Vacchi".
Se guardiamo in America dove Trump potrebbe andare alla Casa Bianca, bisogna ricordare che Trump è passato da un fallimento. In Italia sarebbe impossibile. In America fallisce l'idea e non la persona. Da noi se fallisce l'idea si colpevolizza anche la persona.
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Foto e immagini di Gianluca Vacchi
Video Gianluca Vacchi
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Gianluca Vacchi. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Gianluca Vacchi.
All'attenzione di chi è vicino a Gianluca Vacchi
All'attenzione di chi è vicino a Gianluca Vacchi
Ciao Gianluca mi chiamo nives e sono della provincia di como, ho 70 anni e da molto tempo io e la mia famiglia stentiamo la nostra vita, siamo in debito con l'agenzia delle entrate e non riusciamo a sanare questo doloroso debito, chiedo se ci puoi aiutare, in tutta la mia vita non ho mai avuto l'occasione per svoltare almeno tu fammi svoltare e dare un po di serenità alla mia famiglia, vivo in affitto e non voglio la casa di proprietà se puoi aiutarci ci farebbe comodo sui 100.000/120.000 euro e cosi la nostra vita avrà un senso anche per mio figlio che ha 26 anni e vive ancora con me. Grazie, se vuoi, posso darti prove che è tutto vero e che veramente siamo in panne, sarò a tua disposizione con discrezione e sincerità Buona Vita
Per la prima volta in vita mia ho invidiato fortemente
Ciao a tutti,
ieri sera per caso ho visto su Italia 1 il simpaticissimo servizio di Pio e Amedeo con Gianluca Vacchi.
Nel vedere tutto quel lusso, pensando alla mia attuale situazione, mi sono sentito letteralmente male.
Per la prima volta in vita mia ho invidiato fortemente qualcuno.
Magari potesse darmi una mano...
Scusate se mi esprimo così...
Ciao Gianluca,
Ho bisogno di aiuto. Sono 28 anni che soffro di una malattia sconosciuta che non mi fa più avere una vita normale. Il mio disturbo appare ogni anno in estate e con il rialzo termico che avviene in città come la mia che è anche la tua, mi è impossibile respirare. Ho perso il lavoro x via della salute, non ho possibilità alcuna di potermi trasferire dove poter aver una vita dignitosa di vivere. Passo i mesi estivi tra atroci dolori. Non ho avuto una vita facile solo problemi di ogni tipo. Causa questo ignoto disturbo non posso cercarmi un lavoro perché in questi mesi li perderei stando così male. Ti prego aiutami. Vorrei tanto poter tornare ad una vita normale. Se solo potessi vivere in un posto più fresco questo problema non mi si presenterebbe, oppure dovrei trovare un bravo medico che diagnostica di cosa sono affetta. Credimi non so cosa pagherei per sapere il nome di questa malattia anche se fosse incurabile. Le ho provate tutte ma non guarisco in nessun modo. Non ho mai scritto a nessuno, ma capisco che non ho più la forza di sopportare questo disturbo. So che i miracoli esistono, ma non per me. Anche se non leggerai mai questo messaggio, io ci ho provato. Grazie
Ciao Gianluca, vorrei poterti contattare personalmente, anche via mail o messaggio, avrei una richiesta, i miei tre bimbi ti seguono su istagram, trovano molto divertenti i video che posti, attendo riscontro! Grazie mille e Buona serata!!!
Una lenta agonia -sensibilità chimica
Ciao Gianluca sono affetta da sensibilità chimica una delle più gravi malattie al mondo, non tollero pitture profumi saponi vernici ed gli sorta di sostanza chimica. Non riesco a stare in nessuna casa le pitture mi ubriacano diventò un vegetale spesso dormo sul balcone per ossigenarmi, sono stanca di soffrire
La mia vita è un inferno dopo ogni uscita devo decontaminarmi con docciè perché le molecole chimiche si attaccano a pelle e capelli e mi chiudono la gola, ogni respiro sbagliato mi può causare uno shock anafilattico letale e causarmi la morte. Ho tante patologie, elettrosensibikta m, fibromialgia artrosi blefarite, non c'è la faccio più a vivere in queste condizioni ti prego aiutami a sopravvivere
Buongiorno, avrei bisogno di contattarla e poterle spiegare la mia situazione attuale la prego mi contatti tramite mail
Buongiorno G Luca sono un infermiera, ti interesserebbe un rapporto di lavoro?
Non sono molto pratica di queste cose ma vorrei imparare qualcosa da te grazie
Stella Baiunco
------- e' la mia email...
Il mio messaggio invece è questo avrei voluto incontrare un' uomo come te nella mia vita
Enjoy
Buonasera scusi se mi permetto ma sono il proprietario di gr diagnostica e mi occupo di apparecchiature medicali da poco tempo ho preso anche la distribuzione di apparecchiature per crioterapia e camere Iperbariche anche a singola postazione dell'azienda Lovinfit all'avanguardia in questo tipo di attrezzature mi chiedevo semplicemente se possono essere di suo interesse scusi se mi sono permesso cordiali saluti rossi g 335-------
Buonasera sono Alessandro Mariani vorrei esaudire un sogno poter parlare o messaggiare con Gianluca e spiegargli la mia situazione di vita magari una sua parola potrebbe far cambiare un po' la mia vita in questo momento è veramente di fronte al tracollo grazie aspetto fiducioso
Ciao Gianluca, ti avevo scritto a Novembre x essere ricontattato da te ma rileggendo la lettera che ho scritto e tutti gli altri messaggi che ti mandano mi e' venuto un dubbio... fortunatamente il favore che ti devo chiedere non ha niente a vedere a livello economico... grazie a Dio e a me non mi manca niente.
Chiedevo soltanto di essere contattato o sul tel. o per e-mail (-------) tutto questo per far felice un ragazzo (mio figlio) che sta compiendo 18 anni e ti posso garantire che dopo tutto quello che la vita gli ha fatto affrontare uscendone vincitore assoluto non mi ha chiesto come regalo qualcosa di materiale ma quello di cui ti vorrei dire. Sperando che questa lettera ti arrivi attendo fiducioso. Grazie
Buongiorno, avrei urgente bisogno di parlare con Gianluca, devo fare un regalo a mio figlio che e' un suo fan appassionato. questo e' il mio n. 347------- Spero che prendiate in considerazione questo messaggio. Grazie
Compagnia aerea con elicotteri e aeroplani. Gestione dei mezzi aerei
Buongiorno Dottor Vacchi, conoscendo la sua passione per il volo posso aiutarla a creare qualcosa nella nostra amata terra. Grazie
Salve, vorrei gentilmente parlare direttamente con Gialuca, ci spero. Grazie
Buongiorno le posso chiedere aiuto di lavoro
Sono mamma separata con una sedicenne
La prego
Salve mi chiamo ganci Salvatore desidererei parlare direttamente con Gianluca Vacchi se è possibile il motivo del mio messaggio preferirei parlando direttamente con lui una persona di carriera imprenditoriale
Numero uno Gianluca... il cugino d mia mamma era un tuo fidato... t aspetto a Budrio nel mio negozio d fiori quando vorrairegalareun opera d'arte alle tue splendide principese... clorofilla via -------, 9... mery
Richiesta per un progetto
Ciao Gianluca, mi chiamo Isabella e vorrei parlarti di un mio progetto, ho tre bimbi piccoli e avendo difficoltà di poter lavorare fuori casa ho pensato ad un’idea, ma per poter realizzare tutto ciò avrei una richiesta da chiederti, ovviante se puoi aiutarmi, io cercavo un finanziatore, io pagherei le rate del prestito ma siccome ora sto lavorando non in regola a me non lo possono concedere, e’ una cifra piccola per poter partire con il mio progetto, se puoi aiutarmi contattami alla mia mail, te ne sarei veramente grata!!! Buona giornata e complimenti per la bellissima famiglia❤️
Ho bisogno che mi aiuti...
Ciao Gianluca, ho appena letto qualche articolo che parla di te, nonostante ti conoscessi già da tempo, arrivo al sodo, vorrei farti una domanda veloce, una cosa da due minuti, quando possiamo sentirci?
Sig. Gianluca, in ogni suo video, traspare l'amore che ha per sua moglie e la sua piccola Blu.
Le scrive un papà che ha bisogno d'aiuto, ma il mio orgoglio di padre quasi mi impedisce di farlo.
Per favore, mi può scrivere in privato?
Non voglio pubblicare le mie problematiche.
Se mi contatta le parlerò della mia situazione, per favore.
Un papà che non ha più il coraggio di guardare negli occhi la propria piccola.
La supplico. Le ho provate tutte.
Augurissimi Gianluca, con cuore e sincerità buon compleanno.
Abbiamo bisogno di una mano per un piccolo che deve andare in America prima di Settembre per un farmaco cbe nn può avere in Italia... Contattate Associazione di clownterapia Vivere a Colori di Modugno in prov di Bari.. Vi prego se potete una piccola mano Grazie
Vorrei un aiuto perché faccio tsnto km per vendere miei. proditti nei bar
Biscottini monopoirzionati
ww w. mag iede lmo nfe r rsto. co m
Mi chiamerebbe qualcuno
So che Lei sarà impegnato
Sarebbe jn vero miracolo
18 anni che Marino km su km
Sono con le braccia scure per ore di guida
Ho le braccia "del camionjsta"!!!
338 -------
Mi contattate
N wat zap 393-------
Gialluca, Buonasera sono Domenico Ciccarelli, Ho, 44 anni e sono di Napoli, scusami il disturbo, mi potresti aiutare con il lavoro, Non sto lavorando, sono single Grazie
Una giovane vita
Buongiorno Gianluca, molti la criticano per il suo essere che sfocia in quei video che per me, un giovane 30 enne malato di Parkinson, sono vere boccate d aria, di gioia e di amore per la vita.
Si per me trasparisce proprio un amore verso la vita che in altre persone non si vede affatto. La ringrazio dei 1000 sorrisi che riesce a strapparmi. Vorrei, data l ad mia situazione critica, avere il coraggio di chiederle aiuto come hanno fatto altri, ma non ci riesco, Vivi tutto quello che puoi vivere e continua sempre ad amare la tua vita, un saluto.
Michele
Prigioniera del corpo
Buongiorno gianluca, sono una sua fan, le scrivo questa seconda mail nella speranza che lei possa salvare la mia vita. Soffro di sensibilita chimica da 5 anni e ultimamente anche di elettrosensibilità. Non tollero nulla di chimico, vernici, saponi, profumi, detersivi, abiti nuovi intrisi di formaldeide. Passo le mie giornate a letto chiusa in casa, tutte queste privazioni mi hanno resa depressa oltre che malata. Vivo a 60 km dal mio fidanzato, non riesco a stare nella sua abitazione a causa della mia mcs, spesso sono costretta quelle rare volte che ci vediamo a passare la notte dormendo in campagna per terra su delle coperte e a dormire in auto nelle notti più fredde. Sto perdendo la dignità, nessun essere umano dovrebbe patire quello che sto passando io.
Ho provato a resistere in casa sua per 5 ore, ma mi sono sentita malissimo, il mio corzo era paralizzato avevo intorpidimento, una tortura insopportabile era come essere su una sedia elettrica a lento dosaggio, e non riuscivo più a parlare in maniera corretta anche la mia mente era paralizzata. Se vivrei in casa sua per un mese in queste condizione morirei. Spesso dormo sul balcone in condizioni disastrose, non c'è la faccio più, non tollero nessuna casa.
Sono disperata, la malattia non è riconosciuta in italia, nessuno riesce ad aiutarmi. L unica cura possibile è l evitamento
Lei è un uomo di gran cuore, sono affascinata da quello che è riuscito a costurire nella sua vita, ho solo da imparare da lei..
Le chiedo se potrebbe fare un opera di bene, la mia vita è nelle sue mani.. la prego mi aiuti a realizzare una piccola casa di vetro in cui poter sopravvivere, mi bastano anche 30 mq.
Spero che il tuo buon cuore non mi lascerà annegare nella malattia
Buongiorno, scrivo a lei xche' mi sembra una persona con un cuore. Ho 68 anni, vivo sola, ho 2 figlie sposate, ricevo il 1' del mese la pensione ma nn mi basta x mangiare. Le sembrero' sfacciata, ma e' la disperazione che mi ha fatto fare questo. Se vuole salvare una vita umana la ringraziero' x sempre. Grazie
Nel vedere le tue performance mi imbarazza vedere come un adulto egocentrico narciso e direi ridicolo possibile che da adulto nn trovi qualcosa che sia in linea con la tua età.. Invece di fare tutto della tua vita uno spettacolo triste.. Spero che avrai tempo di ricoperti.. Anche le persone più orribili hanno la tua visibilità.. Nn è una cosa andare fieri la fierezza nn viene a casa tua xche è imbarazzata dal vederti tutto tatuato come un lebbroso e poi le cazzate che fai la serata in discoteca a Roma nn lo sai che potresti essere complice di qualche malato x covid visto che lo sai che nn si può ballare in questo momento ma ripeto sei un imbecille e basta guardarti x convincersi, senza dubbi, i spero che arrivi anche la magistratura
Caro sig Gianluca
Le chiedo scusa Per il disturbo, sono una mamma che non trova lavoro per che gli orari della bambina non combaciano con quelli dei lavori che una Donna può fare. Non ho grandi dote ma sono capace di fare tutto, chiedo semplicemente un lavoro, faccio anche le pulizie tutto quello che è necessario pur di poter aiutare mio marito con le spese per la nostra famiglia !
La ringrazio e tante belle cose !
Buongiorno! Sono stata în Italia per 15 anni. Gli scrivo questo messagio in speranza Che forsse lei mi puo aiutare a trovare un lavoro. La ringrazio!!!
Consiglio e aiuto
Buongiorno mi scusi mi può aiutare ? Posso raccontarle la mia storia... Il covid mi ha distrutto ogni sogno e impegno che avevo messo nella mia attività... La prego mi aiuti... Voglio solo raccontarle la mia situazione... 😔 Io volevo solo lavorare... Grazie e mi scusi il disturbo
Labbro leporino palatoschisi
Mi chiamo Joao Paulo Belo sul social @jaobelo. Dopo due anni di teatri chiusi, ho deciso di continuare a fare arte, quella vera, che riesce a trasformare la vita di una persona. Quindi ho cercato di creare una forma rappresentativa per parlare di come sono, a favore di tutte quelle persone che non riescono a farsi vedere nel mondo di oggi. Sono stato abbandonato da piccolo perché nato affetto da labbroleporino. Ho superato 23 operazioni chirurgiche. Sono un ballerino professionista. Sono gay, nero, adottato, immigrato e appunto con labbroleporino. Per rappresentare la mia storia e quella di molti altri ho creato un filtro che rappresentasse la mia esperienza e che mi facesse sentire me stesso.. Ho creato anche un gioco attraverso il quale poter vincere il filtro personale della propria cicatrice/fissura, che sta riscuotendo feedback positivi e riesce a riunire le persone in un periodo molto difficile e particolare. Ora desidererei avere più visibilità e la possibilità di far conoscere il mio progetto.
Ogni giorno succedono cose belle, ma anche brutte.
Sarebbe bello dunque divulgare questo mio progetto, magari cercando di raggiungere personaggi influenti come te Gianluca Vacchi, che si trova a vivere un'esperienza famigliare simile.
Mi piacerebbe che la mia storia potesse curare ed essere da aiuto ad altre.
Perché se non amiamo noi stessi non possiamo riuscire ad amare il prossimo.
Non vedo l'ora di presentarvi il mio progetto.
Grazie mille per l'attenzione. il filtro si chiama Fissurado con la D perché sono Brasiliano. Ogni cosa che ho creato nel progetto che si chiama #🐼fissurado ha una Historia anche la musica della nostra Anitta girl from Rio perché mia mamma sempre me diceva che ero Belo e pieno di gioia.
io vivo a Brescia sono disponibile 24h. Ahah si vuole scrivermi non essere timido 😝 339-------
Grazie mille di cuore. Vorrei essere il primo influencer fissurato per aiutare le persone a vivere molto meglio di quello che ho passato. Buona giornata dio vi benedica la tua bellissima famiglia.
Sensibilita chimica
Salve sig. Vacchi innanzitutto auguri per la sua bellissima figlia, trovo che lei e sua compagna siate l emblema della felicità. Ho 35 anni e soffro di mcs.. purtoppo da 5 anni a questa parte mi sono ammalata di sensibilità chimica multipla una malattia ambientale che non mi permette di vivere nelle normali case a causa dei voc sprigionati dalle pitture. Lei può immaginare il mio travaglio quotidiano, non tollero detersivi, ne profumi, ne indumenti, mi sono isolata dal mondo. Passo le giornate chiusa nella mia stanza a letto, sono molto fragile le mie difese immunitarie sono molto basse, ho carenze vitaminiche e decalcificazioni,. Quando entro in qualsiasi casa anche se pitturata da 8 anni avverto malessere, mal di testa, amnesia, abbassamento della vista, debolezza, sbandamento neurologico, ecc. Non riesco a stare con la gente perché l odore dei detersivi mi crea laringospasma. Sono disperata!
Ultimamente mi sono aggravata a tal punto da dormire in balcone con materasso sul pavimento, non c'è la faccio più.
Un mese fa mi è stata diagnosticata anche elettrosensibilità, non posso ricevere più telefonate.
Ho anche fibromialgia dopo una passeggiata ho dolori atroci alle gambe.
Purtroppo non posso permettermi la cura, immunoterapia a londra poiché molto costosa. L unico modo per sopravvivere sarebbe costruire una casa ecologica con materiali atossici. Mi basterebbero anche 50 mq.
Le chiedo se lei potrebbe aiutarmi a realizzarla con le sue conoscenze di architetti, la malattia non è riconosciuta in italia ed ho difficoltà a trovare un architetto che mi garantisca una casa sana.
Spero che leggerà la mia lettera
Cordiali saluti
Salve Sig Vacchi avrei bisogno di parlare con lei in privato sono un suo fan, se trova un minuto sempre grazie un abbraccio la mia email e -------
Contatto Garante infanzia
Gentilissimo,
Sono il Garante per l’infanzia della Regione Abruzzo, le esprimo le mie congratulazioni per il dono meraviglioso dalla vita che ha ricevuto di esser diventato papà. Mi dispiace tantissimo per l’intervento che ha dovuto affrontare la Sua piccola. Io purtroppo vivo tante situazioni di salute che affrontano i bambini nella mia Regione e sarebbe meraviglioso sensibilizzare la sanità ed il mondo politico di quanto si possa aiutare questi piccoli angeli. Lei con la Sua immagine e Sua forza mediatica potrebbe darmi voce.
La prossima settimana si attiverà una piattaforma creofuturo ideata per i ragazzi e la mia pagina Facebook istituzionale, in cui affronterò varie problematiche dalle case famiglia incontrollate ai bambini autistici e i di loro bambini non supportati. Anche un Suo semplice like sarebbe di supporto.
Le auguro ogni bene a Lei e Sua figlia.
Saluti
Maria Concetta Falivene
Cell 392-------
Salve Gianluca la seguo da tempo nel social. E mi fa sempre piacere vedere i suoi post. Ha una bellissima famiglia. Sharon è dolcissima. E la piccola Blu è l ottava meraviglia. Leggo anche le cattiverie della gente. (Solo invidia). Colgo l occasione per fare gli auguri alla piccola Blu di pronta guarigione. Siete favolosi. Un abbraccio a tutti Voi ❤️
Buona sera Sig. Gianluca Vacchi, le scrivo per farle sapere che sono un giovane ragazzo diplomato come tanti altri, però credo d’aver ambizioni di lavoro molto più elevate rispetto ad alcuni.. quindi in sintesi le volevo dire che mi piacerebbe lavorare per lei.
Mi creda che non se ne pentirà in tal caso decidesse non so per quale ragione di contattarmi, sono disponile a trasformi e cambiare vita perché non mi frega nulla di quello che faccio nel mio paese qui non c’è speranza non c’è nulla.
I miei più cordiali saluti.
Gent. Mo dott. Vacchi, voglio formularLe i miei più sinceri auguri per una pronta guarigione per la Sua bellissima creatura. Vedrà che tutto andrà bene e Sua figlia crescerà nel migliore dei modi. Dia un bacio alla bimba da parte mia!
Avrei bisogno di un aiuto personale, spero che rispondiate.
Grazie comunque
Il mio sogno nel cassetto e quello di aprire una Pasticceria il posto e Somma Vesuviana ho. lavorato una vita intera e purtroppo mi hanno fregato oggi mi ritrovo con tante idee e un sogno ke nn potrò mai realizzare, ora mi kiedo e se provassi a kiedere una mano al sign Vakki proponendogli di finanziarmi la parte economica in cambio io metterei la mia esperienza? una soceta' tra' persone corrette una mano economica ke mi permetterebbe di emergere e coronare il mio sogno la pregho di considerare questa mia modesta idea imprenditoriale e nel darmi una mano a realizzarla il mio cell e il 340 ------- con rispetto e ammirazione x lei Balzano Giovanni
Ciaoo, grande Gian Gian, vorrei augurarti a te, Sharon, e blu 💙💙💙 i miei auguri di buona Pasqua, spero che ti è arrivato il mio piccolo pensierino, per la dolce blu 💙💙 vi voglio bene, 💕💕💕🤗 un bacio a mia, gordo, Attila🐕🐕🐕 non cambiare mai, ❤️❤️❤️ buona Pasqua 🥳🥳🥳🥳🥳
Ciao vorrei parlare con lei
Buona sera Sig. Gianluca,
Mi permetto di scriverle perché la stimo e ammiro moltissimo.
Da molto tempo la seguo su tik tok e ogni volta mi stupiscono le sue simpatiche performance.
Trovo che lei sia una persona simpaticissima con a fianco una moglie e una figlia adorabili.
Le scrivo perché mi trovo in un momento drammatico della mia vita.
Faccio il tassista a Roma centro e dopo un anno di pandemia la situazione economica è precipitata.
Ho una moglie e due figli a carico che prima riuscivo a mantenere. Ora con la mancanza di lavoro non ce la faccio più. Sono avvilito e demotivato.
Ho dato fondo a tutti i miei risparmi e al prestito ottenuto dalla mia banca.
Non vorrei che fraintenda ma l'aiuto
che le chiedo è quello di un consiglio, un imput, da persona di successo quale lei è, che. mi dia la forza di andare avanti.
Mi scusi ancora e Buona serata.
Anche se non mi risponderà Auguro a lei e alla sua splendida famiglia un mondo di bene.
Buona Serata
Stefano
Un sogno
Vorrei chiederle se fosse possibile realizzare un sogno a un ragazzo invalido ex dj lui compone musica è stato uno dei primi inventore di musica tecno ora
Vive attaccato a una macchina per respirare vorrebbe farle ascoltare un brano
Musicale e vorrebbe un contatto con lei Gian Luca vacchi la
Prego di non cestinare questo sogno
Vorrei
Che mi fai una canzone dj
Buongiorno Dott. Vacchi... voglio complimentarmi per la sua meravigliosa famiglia... Blu è stupenda.. sua moglie uno schianto.
E Lei una persona deliziosa che condivide la sua vita.
Un abbraccio
Eleonora Mingozzi
Kalika
Ciao Gianluca, mi chiamo Gina e sono un'agente di polizia locale. Vivo a Corbara (SA) un piccolo paesino ai piedi della costiera amalfitana.
Ti occupi di tante cose e per questo ti chiedo di farne una diversa, vorresti essere il mio editore?
Ho scritto un romanzo romantico che vede come protagonista Viola, una fioraia trentenne che si innamora perdutamente di un giovane brillante che entra in negozio per comprare dei fiori.
Tra i due una volta incrociati gli sguardi nascerà qualcosa d'inspiegabilmente forte che porterà il giovane a passare per il negozio un giorno si e l'altro pure, inventando scuse assurde. Il fuoco che comincia ad ardere travolgerà i due intrappolandoli in un'amore forte e passionale che li condurrà verso qualcosa di non scoperto, una sensazione assurda che li rovinerà per sempre.
Capiranno i due che non potranno vivere l'uno senza l'altra?
A dimenticavo... IL titolo dell'opera "Kalika" significa Bocciolo in Indi.
Spero di averti incuriosito almeno un pochino.
Attendo trepidante una tua risposta, ne frattempo ti auguro
Buona Vita.
Gina.
Investimento: una App che potrebbe aiutare molte famiglie in difficoltà
Carissimo Gianluca, mi chiamo Antonio Romano sono di Alba CN, inanzi tutto complimenti per tutto, ti seguo è ti stimo molto perché oltre alla tua simpatia ti reputo un vero imprenditore che si gode la vita..
Ti scrivo questa email perché io è un carissimo amico mesi fa dopo aver visto un servizio delle Iene ci è venuta l'illuminazione per una App che non esiste ancora è che potrebbe aiutare molte famiglie in difficoltà in Italia e non solo, visto che noi purtroppo non abbiamo le finanze per creare questa App ci è venuto in mente di provare a chiedere a Fedex e Chiara anche se non proviamo molta simpatia ma sembrava che volessero fare qualcosa per aiutare il popolo italiano nel primo periodo di Covid allora gli abbiamo scritto, ma non abbiamo avuto risposta, allora abbiamo provato con Marco Montemagno, anche lui non ha risposto, abbiamo scritto al Vaticano è non ci hanno risposto, abbiamo contattato Luca bergamaschi è lui ci ha risposto, ci siamo sentiti telefonicamente ma purtroppo non ha le finanze per aiutarci, quindi abbiamo deciso di provarci con te, ti chiediamo se tu come imprenditore volessi investire su questo progetto è farne parte, ci siamo già rivolti ad una società che sviluppa App in Italia molto affermata ma non avevo le finanze ci serve un investitore, il nostro progetto è sviluppare questa App che siamo molto sicuri che funziona visto che non esiste ancora è potrebbe fare molto, come quasi tutte le App che nel momento di maggior successo si pensava poi di vedere a Google che ogni anno investe miliardi di dollari in applicazioni è con una parte del ricavato fare qualcosa di veramente concreto, esempio costruire scuole, asili, pozzi per acqua e tanto altro dove c'è bisogno. Tu a differenza di altri ci puoi aiutare a sviluppare questo progetto visto che vorremo fare della mia vita veramente qualcosa di straordinario, crediamo molto in noi stessi e di questo progetto, se così non fosse non saremo qui a chiedere una tua collaborazione. Potresti essere tu a realizzare il nostro sogno..
Spero veramente tanto che tu possa prendereci in considerazione è almeno provare a sentire cosa vorremmo creare.
Cordiali saluti
Antonio e Cristian
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