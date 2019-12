Biografia

Gianluca Vacchi nasce a Bologna il 5 agosto 1967, figlio del fondatore dell'IMA, un'azienda che si occupa di progettazione e produzione di macchine automatiche per la realizzazione e il confezionamento di cosmetici, di farmaci e di prodotti alimentari. Laureato in Economia e Commercio, lavora fino a ventinove anni nell'azienda di famiglia, prima di decidere di "spiccare il volo".

Nel corso degli anni acquista partecipazioni in diversi gruppi, tra cui Eurotech, e acquista alcuni marchi nel campo della moda, come per esempio Toy Watch, prima di dar vita a un proprio brand, con le sue iniziali (GV), che produce gioielli, magliette e addirittura emoji.

Nel 2007 il nome di Gianluca Vacchi finisce tra le carte processuali relative all'inchiesta che i media ribattezzano con il nome di Vallettopoli, a causa di alcuni ricatti subìti dal fotografo Fabrizio Corona.

Al 2016 Vacchi possiede il 30% di IMA, azienda che fattura un miliardo e 100 milioni di euro ed è quotata in Borsa, e ricopre l'incarico di consigliere nel cda.

Secondo un'inchiesta pubblicata dal "Fatto Quotidiano", la maggior parte dei suoi proventi non deriva dalla GV, che fattura circa 70mila euro con perdite di 7mila euro (secondo il bilancio 2015), ma da finanziarie di vario genere, alcune delle quali - come la Win Web Investment Network, di diritto olandese - fallite o in liquidazione.

È, tra l'altro, amministratore unico della First Investments spa, un ruolo grazie a cui percepisce un compenso annuale di 600mila euro: questa società è una holding di partecipazioni che si occupa di acquistare e di cedere quote di aziende. Tali aziende, però, fanno capo - in genere - proprio a Gianluca Vacchi, e sono state pignorate dalla Banca Popolare di Verona, che nel 2008 aveva concesso alla società un prestito di dieci milioni e mezzo di euro. Di quel prestito, tuttavia, Vacchi ha restituito solo le prime due rate.

E' cugino di Alberto Vacchi, presidente di Confindustria Bologna (e segnalato da Luca Cordero di Montezemolo per la successione a Giorgio Squinzi come presidente di Confindustria).

Gianluca Vacchi star del web

Gianluca è molto seguito sui social network, anche grazie alle foto che condivide e che lo immortalano mentre è attorniato da belle ragazze e bei ragazzi. Ha più di 8 milioni di follower su Instagram e oltre 1 milione e 300mila fan su Facebook.

Amante dei tatuaggi e palestrato, amico di molti personaggi famosi - tra cui calciatori e modelle - Gianluca Vacchi è diventato famoso non tanto per la sua storia di imprenditore ma per la sua "dolce vita", che non manca di promuovere sui social, tra Cortina, Porto Cervo e Miami.

Anche per questo motivo è stato soprannominato il "Dan Bilzerian italiano", con riferimento a Dan Bilzerian, miliardario statunitense con l'hobby del poker, diventato celebre per le foto diffuse su Internet che lo ritraggono mentre è circondato, in piscina o su uno yacht, da modelle dal fisico fantastico.

Nel 2016 pubblica la sua biografia in un libro edito da Mondadori, dal titolo "Enjoy". Due anni più tardi prova a fare il botto con la musica: pubblica una canzone, dal titolo "Love", realizzata in collaborazione con Sebastian Yatra, musicista e cantautore colombiano. In poche settimane il brano raggiunge oltre 90 milioni di visualizzazioni su YouTube, candidandosi per diventare una hit estiva. Per la stagione si trasferisce in Spagna dove fa il deejay alla celebre discoteca "Amnesia" di Ibiza. In questo periodo la sua nuova fidanzata è la modella Sharon Fonseca.