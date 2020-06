Biografia

Elisabetta Trenta nasce il 4 giugno del 1967 a Velletri, in provincia di Roma. Dopo gli studi superiori, si iscrive all'Università La Sapienza di Roma dove si laurea in scienze politiche a indirizzo economico nel 1994. Successivamente lavora nell'ambito della sicurezza militare internazionale, agendo tra l'altro in Iraq, in Libano e in Libia.

A partire dall'ottobre del 2005 è consigliere politico del Ministero degli Esteri in Iraq, e in particolare esperto senior a Nassiriya: mantiene tali incarichi fino al mese di luglio dell'anno successivo. Nel 2009 Elisabetta Trenta si trasferisce in Libano dove è richiamata in servizio come ufficiale capitano della riserva internazionale, selezionata per il corpo amministrativo. E' country advisor per progetti relativi alla sicurezza internazionale.

Tornata in Italia nel 2014, Elisabetta Trenta collabora con il Centro militare di studi strategici come analista, per poi diventare, alla Link Campus di Roma, vicedirettore del master in Intelligence and Security, dove è responsabile dei progetti speciali oltre ad essere consigliere scientifico del master sui fondi strutturali.

Nel 2018, in occasione delle elezioni politiche, si candida nel collegio Lazio 02 per il Senato tra le file del Movimento 5 Stelle nella parte proporzionale, non riuscendo ad essere eletta. Viene ricompensata pochi mesi più tardi, con la nascita del governo di Giuseppe Conte sostenuto dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle, di cui fa parte in qualità di Ministro della Difesa. Non è la prima donna italiana a ricoprire tale incarico: prima di lei è stata il ministro a cui è succeduta, Roberta Pinotti.

Il suo obiettivo, stando alle prime dichiarazioni rilasciate, è stato quello di investire nella tecnologia e nel personale per rendere più moderne le forze armate del Paese. Gli organi di informazione, tuttavia, hanno messo in evidenza un potenziale conflitto di interessi, dal momento che il marito di Elisabetta Trenta, Claudio Passarelli, è un colonnello dell'Arma a capo dell'ufficio di Segredifesa, che gestisce tutti i contratti delle forze armate con la direzione nazionale armamenti.