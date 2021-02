Biografia

Gaetano Pedullà nasce nella città di Catania il 5 gennaio 1967. Volto noto agli spettatori dei talk show di approfondimento politico, Pedullà è un giornalista e opinionista che si distingue per lo spirito molto combattivo, che lo porta spesso a scontrarsi con altre personalità. Apertamente posizionato vicino al Movimento 5 Stelle, Pedullà dirige il quotidiano La Notizia (da lui fondato nel 2013), sul quale propone tesi molto riformiste. Vediamo le tappe principali del suo percorso privato e professionale.

Gaetano Pedullà

Gaetano Pedullà: gli esordi di carriera

Il padre è un chirurgo professionista originario di Locri, in Calabria. L'occupazione del padre permette all'ambiente familiare di conoscere una certa agiatezza. Fin da piccolo Gaetano avverte una forte affinità con il mondo dell'impegno politico, tanto da perseguire questo suo interesse anche durante gli studi superiori. Si iscrive infatti alla facoltà di Scienze Politiche, laureandosi con ottimi voti. Nel corso degli anni di studi accademici, si avvicina ancora di più al mondo della politica, entrando a far parte del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana e mostrandosi molto attivo in vari comitati.

Il tema del lavoro

L'attenzione per il mondo del lavoro lo porta a entrare a far parte della segreteria dei giovani CISL di Catania. Il mondo del sindacato si rivela un'ottima palestra per il giovane Gaetano Pedullà, che ha a cuore i temi dell'occupazione e del lavoro, arrivando a essere responsabile dell'ufficio preposto. Rimane molto legato all'ambito accademico, tanto che nel triennio compreso tra il 1986 e il 1989 viene eletto Presidente del Centro Studi Piersanti Mattarella, intitolato al fratello del futuro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che era rimasto vittima di un attacco mafioso. Inoltre, Pedullà viene nominato consigliere di amministrazione dell'Università degli Studi di Catania.

Gaetano Pedullà: la consacrazione come giornalista

Fa ritorno a un amore dei tempi dell'adolescenza, perseguendo con impegno il tentativo di diventare giornalista. Riesce ad affermarsi verso la fine degli anni Ottanta, quando viene inserito nell'albo dei giornalisti professionisti. Inizia la propria attività professionale presso l'emittente tv locale della sua città, Telejonica. Per la rete si occupa di curare i contenuti del programma Catania Oggi. Con il passare del tempo ne diviene anche il vicedirettore. Dopo quest'esperienza iniziale viene assunto da Telesiciliacolor, rete visibile in tutta la regione per la quale si occupa di curare il taglio editoriale della trasmissione di approfondimento Botta e risposta.

Italia oggi e L'Unione Sarda

Verso la fine degli anni Novanta Gaetano Pedullà prende una decisione necessaria a dare una svolta alla propria carriera. Si trasferisce dunque a Roma, città dove è destinato a trascorrere molti anni. Il suo primo impiego nella capitale è presso il quotidiano Italia oggi, dove diventa vicedirettore economico. La collaborazione dura dal 1999 fino al 2002, per poi terminare nel momento in cui a Pedullà viene proposto un lavoro presso la testata L'Unione Sarda.

È impiegato nel quotidiano sardo dal 2002-2003, anni nei quali svolge funzioni di caposervizio della redazione economia.

La seconda metà degli anni 2000 e gli anni successivi

Nel biennio 2006-2007 la sua carriera fa un grande balzo in avanti: Gaetano Pedullà viene infatti nominato direttore del quotidiano Il tempo. Nei cinque anni successivi viene invece nominato direttore del notiziario dell'emittente televisiva della capitale, T9, dove conduce il programma di informazione Nove di sera. Insieme a Renato Altissimo scrive L'inganno di Tangentopoli, pubblicazione uscita nel 2012, che si occupa di guardare con occhio critico a vent'anni all'indagine di Mani Pulite.

A partire dal 2013 fonda e dirige il quotidiano La Notizia.

Nel 2020 e 2021 è sovente tra gli opinionisti invitati a parlare nei talk televisivi: una delle trasmissioni da lui più frequentate è "Dritto e rovescio", su Rete 4, condotta dal collega Paolo Del Debbio.

Gaetano Pedullà: vita privata

Riguardo la sfera intima di Gaetano Pedullà non si conoscono molti dettagli, se non che è sposato. L'obiettivo di Pedullà è quello di mantenere il più stretto riserbo su quel che non attiene agli aspetti strettamente professionali.