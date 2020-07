Nel 2005 ottiene la nomination al Razzie Awards per la peggiore interpretazione dell'anno in "Vita da strega" e "Derby in famiglia", aggiudicandosi quello alla peggior coppia insieme a Nicole Kidman .

Tra i film che interpreta come membro del Frat Pack spiccano, oltre a "Zoolander", "Old School", " Starsky & Hutch ", "Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy" e "Due single a nozze - Wedding Crashers".

Quasi fin dagli albori della sua carriera, Will Ferrell fa parte di un gruppo non ufficiale di attori americani che la stampa cinematografica ha battezzato Frat Pack. Di questo gruppo fanno parte attori del calibro di Ben Stiller e Owen Wilson , mentre l'ingresso di Will Ferrell avviene dopo la partecipazione al film " Zoolander " (pellicola del 2001) nel quale Stiller e Wilson sono i due protagonisti, mentre Ferrell interpreta il ruolo dello stilista malvagio Mugatu.

1 di 5

Frasi di Will Ferrell

4 fotografie

Foto e immagini di Will Ferrell

Video Will Ferrell

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Non ci sono messaggi o commenti per Will Ferrell.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Ben Stiller Owen Wilson Zoolander Starsky & Hutch Nicole Kidman Candidato A Sorpresa Zoolander 2 Melinda E Melinda Woody Allen Gli Stagisti Cinema Will Ferrell nelle opere letterarie Libri in lingua inglese Film e DVD di Will Ferrell

6 biografie

Nati lo stesso giorno di Will Ferrell