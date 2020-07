Biografia

Jason Michael Statham nasce il 26 luglio del 1967 a Shirebrook, in Gran Bretagna, secondogenito di un cantante e di una ballerina. Dopo aver partecipato ad alcuni spot pubblicitari, comincia ad appassionarsi alla recitazione, ma nel frattempo si cimenta nello sport: se tra gli undici e i sedici anni si è dedicato al calcio, per altro come compagno di squadra del futuro attore Vinnie Jones, successivamente si concentra sui tuffi, entrando a far parte della nazionale inglese. Con questa nel 1990 prende parte ai XIV Giochi del Commonwealth.

Dopo aver lasciato l'attività agonistica, Jason Statham lavora come modello. Nel 1997 intraprende una relazione con Kelly Brook, modella dalla quale si separa nel 2004. Nel 1998 recita per Guy Ritchie nel film "Lock & Stock - Pazzi scatenati": il regista lo aveva notato in uno spot per Lee Jeans.

Jason Statham negli anni 2000

Nel 2001 recita insieme con Jet Li nel film "The One" e viene diretto da John Carpenter in "Fantasmi da Marte". Inoltre, ritrova Vinnie Jones, con il quale lavora a "Mean Machine", remake di "Quella sporca ultima meta" in cui impersona lo psicopatico Monk.

È solo nel 2002, tuttavia, che per Jason Statham arriva il primo ruolo da vero e proprio protagonista: Luc Besson, infatti, lo sceglie per "The Transporter". In questo film di azione Statham presta il volto e la voce a un ex mercenario delle forze speciali di nome Frank Martin che si occupa di trasportare pacchi top secret; con il supporto dell'ispettore di polizia Tarconi, interpretato da François Berléand, aiuta una ragazza, impersonata da Shu Qi, ad arrestare il traffico illegale di cinesi in Francia.

Nel 2003 Statham affianca Charlize Theron e Mark Whalberg in un altro film di azione, "The Italian Job", rifacimento del film degli anni Sessanta "Un colpo all'italiana". Dopo aver lavorato come doppiatore ai videogiochi "Red Faction II" e "Call of Duty", l'attore viene diretto da Michael Mann in "Collateral" e recita con Kim Basinger e Chris Evans nel thriller di azione "Cellular".

La seconda metà degli anni 2000

Nel 2005 è al cinema con "Transporter: Extreme", dove ritrova il personaggio di Frank Martin e recita accanto ad Alessandro Gassmann. Con Ray Liotta è protagonista di "Revolver" e "In the name of the King". Nel 2006 Jason Statham è sul grande schermo con Wesley Snipes in "Caos", per poi lavorare al film di azione "Crank", di Brian Taylor e Mark Neveldine, insieme con Amy Smart.

In seguito a un cameo ne "La Pantera Rosa", commedia con Steve Martin, ritrova Jet Li in "Rogue - Il solitario". Nel 2008 recita ne "La rapina perfetta", un poliziesco che prevede il thriller di azione "Death Race", che non è altro che un rifacimento di "Anno 2000: La corsa della morte".

Tornato a impersonare Frank Martin in "Transporter 3", nel 2009 è protagonista anche del seguito di "Crank", intitolato "Crank: High Voltage".

Gli anni 2010

A partire dal 2010 è fidanzato di un'attrice e modella britannica, Rosie Huntington-Whiteley, che gli regalerà nel giugno del 2017 Jack Oscar, il suo primo figlio. Sempre nel 2010 Jason Statham affianca Sylvester Stallone nella pellicola d'azione "I mercenari - The expendables", interpretando il secondo in comando di un gruppo internazionale di mercenari; nel cast ci sono anche Jet Li e Mickey Rourke.

Nel 2011 appare in un remake di "Professione assassino", diretto a Simon West, e lavora con Robert De Niro e Clive Owen in "Killer Elite". In "Safe", film d'azione diretto da Boaz Yakin, presta il volto a un ex agente speciale del New York Police Department, Luke Wright, impegnato a proteggere una bambina cinese con speciali capacità.

Dopo aver recitato ancora con Stallone in "I mercenari 2", che vede nel cast anche Chuck Norris, Bruce Willis, Scott Adkins, Randy Couture, Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren, Statham lavora a "Homefront", diretto da Gary Fleder e sceneggiato proprio da Stallone.

Nel 2013 entra a far parte della saga di "Fast & Furious" per il sesto episodio, nel quale impersona in un cameo Deckard Shaw, il fratello di Owen. Torna a vestire i panni dello stesso personaggio nel 2015, per "Fast & Furious 7", in qualità di antagonista principale di Vin Diesel.

Nel frattempo, Statham è stato al cinema anche con "Parker", un thriller d'azione di Taylor Hackford che vede anche la presenza di Jennifer Lopez e che è ispirato alla saga letteraria di Donald E. Westlake. In seguito, è la volta de "I mercenari 3", il cui cast stellare si arricchisce con Antonio Banderas, Mel Gibson, Ronda Rousey, Harrison Ford e Kellan Lutz.

Successivamente Jason recita in "Spy", in cui veste i panni di Rick Ford, parodiando molti dei personaggi cattivi che hanno contraddistinto la sua carriera.

La seconda metà degli anni 2010

Entrato a far parte della International Sports Hall of Fame, nel 2016 viene scelto per fare da testimonial allo smartphone LG G5 e recita in "Mechanic: Resurrection", insieme con Michelle Yeoh, Tommy Lee Jones e Jessica Alba.

In seguito si trasferisce in Nuova Zelanda per le riprese di "Meg", film il cui cast include anche Jessica McNamee, Ruby Rose e Li Bingbing tratto dal romanzo omonimo di Steve Alten. Nel 2017 è protagonista di uno spot pubblicitario per Wix.com e riprende il ruolo di Shaw nell'ottavo episodio di "Fast & Furious", nel quale il suo personaggio entra a far parte della famiglia di Dominic Toretto.

Nel settembre del 2018 Jason Statham inizia a lavorare a uno spin-off di "Fast & Furious", diretto da David Leitch e incentrato sul personaggio di Shaw e su quello di Luke Hobbs, interpretato da Dwayne Johnson.